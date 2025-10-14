TBS¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØTHE µ´¥¿¥¤¥¸¡Ù¤È¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡ª»²²Ã¼Ô¼«¿È¤¬¡Èµ´¡É¤ËÄ©¤à¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï THE µ´¥¿¥¤¥¸¡×Äó¶¡³«»Ï
Ç¯´Ö1,400·ï°Ê¾å¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¢¤½¤ÓÁí¹ç¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×³ô¼°²ñ¼ÒIKUSA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÖºäÂç¼ù¡Ë¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØTHE µ´¥¿¥¤¥¸¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï THE µ´¥¿¥¤¥¸¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¥¹¥Ý¥ó¥¸À½¤ÎÅá¤ò¼ê¤Ë¡ÈÌ¿¡É¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éµ´¤òÆ¤È²¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¥¹¥ê¥ë¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·´¶³Ð¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Æ³ÆþÇØ·Ê
¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦´ë¶È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò¥ê¥¢¥ë¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤¤
¡¦ÏÃÂêÀ¤¬¤¢¤ê¡¢½¸µÒÎÏ¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¤
¡¦»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬Íß¤·¤¤
¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢IKUSA¤Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØTHE µ´¥¿¥¤¥¸¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ê¡¢
¡È¸«¤ëÂ¦¤«¤é»²²Ã¤¹¤ëÂ¦¤Ø¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï THE µ´¥¿¥¤¥¸¡×¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï THE µ´¥¿¥¤¥¸¡×¤È¤Ï
¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï(R)
¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¡Ö¹çÀï¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
ÄË¤¯¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸À½¤Î¡ÖÅá¡×¤ò»ý¤Á¡¢ÏÓ¤Ë¡ÖÌ¿¡×¤È¤Ê¤ë¥Üー¥ë¤òÁõÃå¤·¤ÆÂç¿Í¿ô¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒIKUSA¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
THEµ´¥¿¥¤¥¸
TBS¤ÎÈÖÁÈ¡ÖTHEµ´¥¿¥¤¥¸¡×¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¡Èµ´¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÉµÒ¤ËÄ©¤àÂÎ¸³·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÉñÂæ¤Ï¹Âç¤Ê¥í¥±ÃÏ¤Ç¡¢Æ¨Áö¡¦ÂÐ·è¡¦Ææ²ò¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëµ´¤òÆ¤È²¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥ê¥ë¤ÈÃÎÎ¬¤¬ËþºÜ¤Î¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï THE µ´¥¿¥¤¥¸¡×¤ÎÆÃÄ§
ÈÖÁÈ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êーÂÎ¸³
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢TBSÈÖÁÈ¡ØTHE µ´¥¿¥¤¥¸¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤òÅ¸³«¡£
ÆÍÇ¡µ´¤¬ÍðÆþ¤¹¤ë±é½Ð¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÈÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¼«¿È¤¬¡È¼ç¿Í¸ø¡É¤È¤Ê¤ê¡¢µ´¤ËÄ©¤àÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤ò
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅá¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¡£
ÂÎ¸³¤òµÇ°¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»²²Ã¼ÔËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¥êー¥Á¤¬²ÄÇ½
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ÂÁ´Àß·×¤È¹â¤¤ÏÃÂêÀ¡£
IKUSA¤ÈTBS¤Î¹ðÃÎÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀïTHEµ´¥¿¥¤¥¸¤Î¥ëー¥ë
2¤Ä¤Î·³¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æµ´·³¤òÅÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿¿Í¿ô¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤ò·è¤á¤ë°ìÈÖ¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÀï¡£
Å¨·³¤òÁ´ÌÇ¤µ¤»¤ë¤«»þ´ÖÆâ¤ËÂ¿¤¯ÅÝ¤·¤¿¥Áー¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹çÀï·Á¼°¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒIKUSA
³ô¼°²ñ¼ÒIKUSA¤Ï¡Ö²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¢¤½¤Ó¤Ç²ò·è¡£¡×¤ò·Ç¤²¤ë¡¢ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¸¦½¤¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï¤äÆæ²ò¤¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¡¢ËÉºÒ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¡£
´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢100¼ï°Ê¾å¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤òÇ¯´Ö1,400·ï°Ê¾å¼Â»Ü¡£Îß·×3,000¼Ò¡¦56Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§À¤³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬Í·¤Ö µ¡²ñ ¾ì½ê Ãç´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
¥Ñー¥Ñ¥¹¡§Í·¤Ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒIKUSA¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ IKUSA Inc.¡Ë
ÀßÎ© ¡§ 2012Ç¯5·î29Æü
ÅìµþËÜ¼Ò¡¡¡§ ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-20-21 ¹Àë¥Ó¥ë 4F
Âçºå±Ä¶È½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾µÜ¸¶2-7-38 ¿·ÂçºåÀ¾±º¥Ó¥ë805
Ì¾¸Å²°±Ä¶È½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÂçµ×¼êÄ®6-1-8
ÅìËÌ±Ä¶È½ê¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èËÜÄ®1-13-32 302
Ê¡²¬±Ä¶È½ê¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÌô±¡4-2-9 ¥·¥Ã¥¯Ìô±¡502
»¥ËÚ±Ä¶È½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶èËÌ½½¾òÅì3ÃúÌÜ 1-3 LEE SPACE ËÌ10¾òI101
Ìò°÷ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÖºäÂç¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡¿¸¦½¤»ö¶È¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー»ö¶È¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¿»ÜÀß´ÉÍý»ö¶È
