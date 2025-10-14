»ºÁí¸¦¤Îµ»½Ñ¤È´ë¶È¤Î»ö¶È²ÝÂê¤ò¤Ä¤Ê¤°À¸À®AI¡ÖBibbidi¡×¤ò³«È¯ ¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤ÈAIST Solutions¤¬»º³ØÏ¢·È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò³«»Ï
¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÎÓ Ã£¡¢°Ê²¼¡§¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯) ¤Ï¡¢»ºÁí¸¦¥°¥ëー¥×(¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê(°Ê²¼¡§»ºÁí¸¦)¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒAIST Solutions(°Ê²¼¡§AISol))¤È¶¨¶È¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÆÃ²½À¸À®AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBibbidi(¥Ó¥Ó¥Ç¥£)¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖBibbidi¡×¤Ï¡¢»ºÁí¸¦¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÌó15Ëü·ï¤ÎËÄÂç¤Êµ»½Ñ¾ðÊó(¥·ー¥º)¤ò³Ë¤Ë¡¢´ë¶È¤Î»ö¶È²ÝÂê/»Ô¾ì²ÝÂê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó(¥Ëー¥º)¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÀ¸À®AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤ÈAISol¤Ï¡¢¡ÖBibbidi¡×¤È»º³ØÏ¢·È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢´ë¶È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤ª¤è¤Ó»ºÁí¸¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤ÎÊÑ³×¤ä¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¶È¸¡Æ¤¤Î¥¹¥Ôー¥É/¼Á/¿ô¤Ê¤É¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÆÃ²½À¸À®AI¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBibbidi¡×
¡¡¡ÖBibbidi¡×¤Ï¡¢»ºÁí¸¦¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë15Ëü·ï¤Îµ»½Ñ¾ðÊó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥°¥é¥Õ¤ä¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥óÍÞ»ß¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤ÊÀ¸À®AIµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À¸À®AI¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¼Â¸½º¤Æñ¤Ê¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤È¡Öµ»½Ñ¡×¤Î¹âÀºÅÙ¤ÊÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢»º³ØÏ¢·È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÀ¸À®AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖBibbidi¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢(¥Ëー¥º)¤È»ºÁí¸¦¤Îµ»½Ñ(¥·ー¥º)¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¡¢¥·ー¥º¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶Èµ¡²ñ¤Î¥Ëー¥ºÃµº÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖBibbidi¡×¤Ï¡¢Â°¿Í²½¤·¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¬¤Á¤Ê¥·ー¥º¤È¥Ëー¥º¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤¬ÂÅÅö¤«¤ÄÌÖÍåÅª¤Ê¾ðÊó¤Ç¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·ë²Ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê»º³ØÏ¢·È¤Î¥Ùー¥¹¥×¥é¥ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
I¡¥´ë¶È²ÝÂê/¶È³¦Ê¬ÀÏµ¯ÅÀ¡§¼è¤êÁÈ¤ß¥Æー¥Þ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¨ー¥·¥ç¥ó
¡¡µ»ö¾ðÊó¤Î¸¡º÷¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì¥Ëー¥º¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ô¾ì¥Ëー¥º¤òÅ¬ÀÚ¤ÊÎ³ÅÙ¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þÀ¤Ç¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«(¼è¤êÁÈ¤ß¥Æー¥Þ°Æ)¤Þ¤Ç¡¢À¸À®AI¤ÇÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
II¡¥¥Ëー¥ºµ¯ÅÀ¡§ÀìÌç²È¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¸ì¤Çµ»½Ñ¤òËÝÌõ¤·¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ëー¥º¤«¤éµ»½Ñ¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡£µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÄó°Æ
¡¡¶È³¦¤ä´ë¶È¤Î»Ô¾ì¾ðÊóÊ¬ÀÏ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¥Ä¥êー¤«¤é¡¢µ»½Ñ¸¡º÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤ÎÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÃÎ¸«¤ÈAISol¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹Å¬ÀÚ¤Êµ»½Ñ¤òÀìÌçÅª¤ÊÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤âµ»½Ñ¤òÀµ³Î¤Ë¸¡º÷¤·À¸À®AI¤¬½ÐÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¬Ìî/ÁÈ¿¥¤ò²£ÃÇ¤·¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¸¡º÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖBibbidi¡×¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥æー¥¹¤Ç¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Î¥Ëー¥º¤È»ºÁí¸¦¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡ÖÃÏ¼Á³Ø¡×¤Îµ»½Ñ¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÛÄê³°¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÄó°ÆÎã¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
III¡¥¥·ー¥ºµ¯ÅÀ¡§µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁÏ½Ð/¿·µ»½Ñ¤ÎÍÑÅÓÃµº÷
¡¡»Ô¾ì¥Ëー¥ºµ¯ÅÀ¤Ç¤Îµ»½Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³èÍÑ¤·¤¿¤¤µ»½Ñµ¯ÅÀ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢Æ³½ÐÃÎ¸«¤ÈAISol¤Î¸ÜµÒ/»ö¶È³«È¯ÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÛÄê³°¤Ç¿·¤·¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÌÜÍø¤¤¬¸ú¤¤¤¿µ»½Ñ³èÍÑ°Æ¤òÀ¸À®AI¤¬Äó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
IV.¡¡Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¥ì¥Ýー¥È·Á¼°¤ÇÍ×Ìó¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤ËAISol¤ØÁêÃÌ²ÄÇ½
¡¡¥Ëー¥ºµ¯ÅÀ¤Îµ»½Ñ¸¡º÷/¥·ー¥ºµ¯ÅÀ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤òÍ×Ìó¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È·Á¼°¤ÇÀ¸À®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Í×Ìó¤Ë¤ÏÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë²Ã¤¨¡Ö¼ÂÁõ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ì¥Ýー¥È¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Bibbidi¾å¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿ÆâÍÆ¤òºÇ¾®¸Â¤Î¹©¿ô¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËAISol¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBibbidi¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î»Ù±ç
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿À¸À®AI¡ÖBibbidi¡×¤ÎÄó¶¡¤È»ºÁí¸¦¥°¥ëー¥×¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤»º³ØÏ¢·È¤Ç¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡´ë¶È¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¶È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÊÉÂÇ¤Á¤«¤é¡¢ºÇÅ¬¤Êµ»½Ñ¥·ー¥º¤ÎÃµº÷¡¢¤½¤·¤Æ»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬ºöÄê¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ´ë¶È¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ë¥åー¥¹¡¦ÆÃµö¡¦ÏÀÊ¸¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤â³èÍÑ¤·¡¢¼«¼Ò¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®¤·¤¨¤Ê¤¤¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ºÁí¸¦¥°¥ëー¥×¤ÏÆüËÜ¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBibbidi¡×³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê
¡¡¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Î¿¼²½¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ®Ä¹¤òÃ´¤¦¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¼«¼Ò¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¿¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÛÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò³°¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÌµ¿ô¤Îµ»½Ñ¥·ー¥º¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«¼Ò¤Î»ö¶È²ÝÂê¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢»ö¶È²½¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿À¸À®AI¡ÖBibbidi¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖBibbidi¡×¤Ï¡¢»ºÁí¸¦¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëËÄÂç¤Êµ»½Ñ¾ðÊó(¥·ー¥º)¤È¡¢´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä»Ô¾ì¤Î²ÝÂê(¥Ëー¥º)¤ò¡¢ÂÐÏÃ·Á¼°¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÍ½´ü¤»¤Ì½Ð²ñ¤¤¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Îµ»½Ñ¤òAI¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼ï¡É¤ÎÈ¯¸«¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖBibbidi¡×¤Î°ìÈÌÄó¶¡³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ëµ¯¤¤ëÊÑ²½¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¡ÖBibbidi¡×¤Î°ìÈÌÄó¶¡¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¼ÒÆâ¤ª¤è¤Ó°ìÉô¸ÜµÒ´ë¶È¤Ø¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥æー¥¹¤Î·ë²Ì¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤¬»º³ØÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 10·î°Ê¹ß¡¢¡ÖBibbidi¡×¤ÎÄó¶¡¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤Î¼ÂÁõ¤ä´û¤Ë°ìÉô¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ºÁí¸¦¥°¥ëー¥×°Ê³°¤ÎÂç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤¬»ý¤Äµ»½Ñ¾ðÊó¤â¡ÖBibbidi¡×¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°²ÄÇ½¤ÊÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¡¢Éý¹¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÎ¤Î·ë½¸ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥ªー¥×¥ó¤Êµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖBibbidi¡×¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ÏAISol¤Î»º³ØÏ¢·È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ø¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë»ºÁí¸¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤«¤éÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤ÊR&D¥Æー¥Þ¤ÎºöÄê¤ä¿·µ¬»ö¶È¤Î¹½ÁÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¨µÄ¤ò¿×Â®¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
¡¦»º³ØÏ¢·È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡¢À®²Ì¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤´ë¶È
¡¦¸¦µæµ¡´ØÅù¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëµ»½Ñ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ³«È¯¥Æー¥Þ¤ÎÃåÁÛ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÆÀ¤¿¤¤Êý
¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿
¡¡¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó/¿·µ¬»ö¶È¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤´ë¶È
¡ÖBibbidi¡×¤Îµ»½ÑÆÃÄ§
¡¡¡ÖBibbidi¡×¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¡¢»º¶È³¦¤È³Ø½Ñ³¦¤Îµ»½ÑÃÎ¸«¡¦¾ðÊó¡¦¸À¸ì¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ç¤Ë3¤ÄÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÉÊ¼Á¤Ê²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ëLLM¹½ÃÛµ»½Ñ
¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤¬ÆÀ¤¿LLM¤Ë¤«¤«¤ëÃÎ¸«¤ÈAISol¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÅ¬¤Ê²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ100¸Ä°Ê¾åºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤òÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤»º¶È³¦¤Îµ»½ÑÎÎ°è¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î°Õ¿Þ¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤¿²óÅúÀ¸À®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI³èÍÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥Çー¥¿¹½Â¤²½¤È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹µ»½Ñ
¡¡¡ÖBibbidi¡×¤Î¼Á¤Î¹â¤¤²óÅú¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³°Éô¤Î»Ô¾ì¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¡Ö¥¯¥íー¥ê¥ó¥°¡×µ»½Ñ¤È¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ä¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Çー¥¿¹½Â¤²½¡×µ»½Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤È¿Í¼ê¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤Î3¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ºÁí¸¦¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëËÄÂç¤Êµ»½Ñ¥Çー¥¿¤ä³°Éô¤Î»Ô¾ì¾ðÊó¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ë¼ý½¸¡¦¹½Â¤²½¤·¡¢AI³èÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÊÑ´¹¤·¡¢É¬Í×¾ðÊó¤ÎÀµ³Î¤Ê³Ø½¬¡¦Ãê½Ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»º¶È³¦¤È³Ø½Ñ³¦¤ò·Ò¤°¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥°¥é¥Õ¹½ÃÛµ»½Ñ
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤È¡¢¸¦µæ³«È¯¤Ç»È¤ï¤ì¤ëµ»½ÑÅª¤ÊÀìÌçÍÑ¸ì¤ÎÉ½¸½¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢»º³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¸À¸ì¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥°¥é¥Õ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê²ò¾Ã¤·¡¢ÂçÎÌ¤Îµ»½Ñ¾ðÊó¤«¤é½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤ÎÅª³Î¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¡¢°ÕÌ£¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àµ³Î¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¾ðÊóÃê½Ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¿ÍÎà¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î´ë¶ÈÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÒÆâ³°¤Î¾ðÊó¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¸¡º÷¤Ç¤¤ë¡ÖAconnect¡×µÚ¤Ó¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò¹½Â¤²½¤·´ë¶È¤Î»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖSAT¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶ÈÆÃ²½À¸À®AI¤Î³«È¯¤ä¡¢ÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³°ìÃúÌÜ12ÈÖ3¹æ LIFORK MINAMI AOYAMA S209
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯11·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÎÓ Ã£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÃµº÷¤È°Õ»×·èÄê¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§https://stockmark.co.jp/
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê»ºÁí¸¦¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë»ñ¤¹¤ë²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹Ô¤¦ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¸øÅª¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤È¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ12¤«½ê¤Ë¤¢¤ë¸¦µæµòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ³«È¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼ÒAIST Solutions¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ºÁí¸¦¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤ÎÀ®²Ì¤ÎÁÏ½Ð¤È¤½¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾¡¡¡§¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø°ìÃúÌÜ£³ÈÖ£±¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§Íý»öÄ¹ ·ó ºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡¡ÀÐÂ¼ ÏÂÉ§
URL¡¡¡¡¡§https://www.aist.go.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒAIST Solutions¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡AIST Solutions¤Ç¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È»º¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢ »º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤È¤½¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿²Ê³Øµ»½Ñ¤òÁíÆ°°÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ»ñ»º¤ÎÄó¶¡¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢ ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»Ü¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤ä´ë¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤¬ÊÝÍ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¦¶¦Æ±»ö¶ÈÅ¸³«¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒAIST Solutions
½êºßÃÏ¡¡¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»ÔÇß±à°ìÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°©󠄀ºä À¶¼£
URL¡¡¡¡¡§https://www.aist-solutions.co.jp/