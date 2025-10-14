Hacobu¡¢CLO¡¦ÊªÎ®¥êー¥Àー¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£¡Ö±¿¹Ô´ÉÍý¾ðÊó¡ÊTMS¾ðÊó¡Ë³èÍÑÀïÎ¬¡×―Ë¡²þÀµ»þÂå¤ÎÊªÎ®¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¿·»ëÅÀ¤ò²òÀâ
¥Çー¥¿¤ÎÎÏ¤ÇÊªÎ®²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHacobu¤Ï¡¢2025Ç¯10·î24Æü¡¢¡ÖCLO¡¦ÊªÎ®¥êー¥Àー¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤±¿¹Ô´ÉÍý¾ðÊó¡ÊTMS¾ðÊó¡Ë³èÍÑÀïÎ¬¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー³«ºÅÇØ·Ê
¤³¤ì¤Þ¤ÇCLO¤äÊªÎ®¥êー¥Àー¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¡ÖÁÒ¸ËÆâ¤Î¸úÎ¨²½¡×¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Ë¡²þÀµ¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯Ë¡¡¦²¼ÀÁË¡¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢²Ù¼ç¤Ë¤âÂ¿½Å²¼ÀÁ¹½Â¤¤ÎÇÄ°®¤äÅ¬Àµ±¿ÄÂ¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¡ÈÊªÎ®¤Î¥×¥í¥»¥¹¡É¾ðÊó¤ÎÇÄ°®¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö±¿¹Ô´ÉÍý¾ðÊó¡ÊTMS¾ðÊó¡Ë¡×¤ÎÇÄ°®¤È³èÍÑ¤¬¿·¤¿¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿½Å²¼ÀÁ¹½Â¤¤ÎÀ§Àµ¤äÅ¬Àµ±¿ÄÂ¤Î¼ý¼õ¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÂ¿½Å²¼ÀÁ¡áÌäÂê¡×¤È¤·¤ÆµÞ·ã¤Ê²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ÊªÎ®µ¡Ç½¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢²Ù¼ç¼«¿È¤¬¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¾ðÊó¡ÊTMS¾ðÊó¡Ë¤ò¼çÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤È¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ò´Þ¤á¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëCLO¤äÊªÎ®¥êー¥Àー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¾ðÊó¡ÊTMS¾ðÊó¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡¡2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë15:30-16:30
¾ì½ê¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
ÈñÍÑ¡¡ÌµÎÁ
URL¡¡https://www.go.movo.co.jp/WebSeminar20251024_CLOVista_SPSeminar_LP.html
¹Ö»Õ¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼ÒHacobu ¼¹¹ÔÌò°÷CSO º´Æ£ ·ò¼¡
2008Ç¯¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー½¢Ç¤¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó²þ³×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥êー¥É¡£2012Ç¯¤è¤ê¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó/À¾Í§¤Ë¤Æ¡¢eCommerce SCM¡¢Êä½¼»ö¶È¡¢ÊªÎ®¡¦Í¢Á÷»ö¶È¡¢BPR(Á´¼Ò¹½Â¤ ²þ³×)¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÎòÇ¤¡£¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó/À¾Í§¤ÎÊªÎ®ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤Î¥êー¥Àー¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÊªÎ®³×¿·¤ò¿ä¿Ê¡£2019Ç¯³ô¼°²ñ¼ÒHacobu¤Ë»²²è¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHacobu ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶ÈËÜÉô »ö¶È¿ä¿ÊÉô ÉôÄ¹ ÌÚÃÏÃ« ·ò²ð
Âç¼ê¥áー¥«ー¡¢ÊªÎ®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢ÊªÎ®DX¥Äー¥ë¡ÖMOVO¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊªÎ®DX¡¢¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£ÇÛ¼Ö¼õÈ¯Ãí¡¦´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖMOVO Vista¡×¤Î»ö¶È¿ä¿Ê¤òÃ´Åö
³ô¼°²ñ¼ÒHacobu¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥¦¥ÉÊªÎ®´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖMOVO¡Ê¥àー¥Ü¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤È¡¢ÊªÎ®DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖHacobu Strategy¡Ê¥Ï¥³¥Ö¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡Ë¡×¡¢ÊªÎ®DX¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÖHacobu Solution Studio¡Ê¥Ï¥³¥Ö¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤òÅ¸³«¡£5Ç¯Ï¢Â³¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥È¥é¥Ã¥¯Í½Ìó¼õÉÕ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMOVO Berth¡×¡¢Æ°ÂÖ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖMOVO Fleet¡×¡¢ÇÛ¼Ö¼õÈ¯Ãí¡¦´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖMOVO Vista¡×¡¢AIÈ¯Ãí¡¦Í¢Á÷ºÇÅ¬²½¥µー¥Ó¥¹¡ÖMOVO PSI¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖMOVO Driver¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊªÎ®DX¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ´ë¶È´ÖÊªÎ®¤ÎºÇÅ¬²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://hacobu.jp/
¢¨1 ½ÐÅµ ¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ø¥¹¥Þー¥È¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÅ¸Ë¾¡Ú2024Ç¯ÅÙÈÇ¡Û¡Ùhttps://mic-r.co.jp/mr/03240/¡¡¥Ðー¥¹´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤ÎÇä¾å¹â¤ª¤è¤ÓµòÅÀ¿ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥§¥¢