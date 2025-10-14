¡Ö¥í¥¹¤»¤ó¥Ð¥¤¡ª¡×¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿Ê¡²¬»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò¼õÂ÷¡¦³«»Ï¡ª
ÅìÉð¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§É´ÌÚÅÄ¹¯Æó¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¤«¤é¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º·¼È¯»ö¶È¡ÊÊ¡²¬¥¨¥³±¿Æ°¡Ë¹ÊóÅù¶ÈÌ³¡×¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿Ê¡²¬»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¿©ÉÊ¥í¥¹ÎÌ¿ä·×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö464Ëü¥È¥ó¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¿©ÉÊ´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë»ö¶È·Ï¿©ÉÊ¥í¥¹ÎÌ¤Ï231Ëü¥È¥ó¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¤È¤Ï¤Þ¤À¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê´Ä¶ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÂ»¼º¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¾®ÇäÅ¹Åù¤Ë¤ª¤±¤ë¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÊ¡²¬¥¨¥³±¿Æ°¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ¡²¬¥¨¥³±¿Æ°¡×¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¼èÁÈ¤à°û¿©Å¹¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¿©ÉÊ¾®ÇäÅ¹Åù¤ò¡Ö¶¨ÎÏÅ¹¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Ê¡²¬»ÔÌ±¤Ë¹¤¯¼èÁÈ¤ß¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢10·î¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º·î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø¥¨¥³±¿Æ°¶¨ÎÏÅ¹¤ò¤á¤°¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ù¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢Åö»ö¶È¤Î¿»Æ©¤È¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤Ë¼èÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º·¼È¯»ö¶È¡ÊÊ¡²¬¥¨¥³±¿Æ°¡Ë¹ÊóÅù¶ÈÌ³¡¡¡Ù³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£ÌÜÅª
Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¡¢½ÉÇñ»ÜÀßµÚ¤Ó¿©ÉÊ¾®ÇäÅ¹Åù¤Ë¤ª¤±¤ë³°¿©¤ä±ã²ñ¤Ç¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¡¢²á¾êÈ¯Ãí¤Ë¤è¤ëÇä¤ì»Ä¤êÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¡£
¢£¥í¥¹¤»¤ó¥Ð¥¤¡ªÊ¡²¬¥¨¥³±¿Æ°¶¨ÎÏÅ¹¡¡¡¡¡¡
https://loss-senbai.city.fukuoka.lg.jp/
¢£Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¼èÁÈ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
10·î£±Æü(¿å)～1·î31Æü(ÅÚ) ¥¨¥³±¿Æ°¶¨ÎÏÅ¹¤ò¤á¤°¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
12·î£±Æü(·î)～12·î14Æü(Æü) Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¤ÆÊ¡²¬¤Î¥íー¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿·¼È¯±ÇÁü¤òÅê±Æ
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¶¦¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡¢¤ª¤è¤ÓÃÏ°èÁÏÀ¸»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡