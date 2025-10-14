¡ÖJapan Mobility Show 2025¡×¡È¤ï¤¿¤·¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¡£¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥¼¥Ã¥È¤ò´ðÅÀ¤Ë¤Ò¤í¤¬¤ëÌ¤Íè¤Î»Ñ¤ò¥Öー¥¹Å¸¼¨¡¦±é½Ð¤ÇÉ½¸½
¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ë¤Ï¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡Ê°ìÈÌ¸ø³«¤Ï31Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡Ë¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJapan Mobility Show 2025¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー2025¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡È¤ï¤¿¤·¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¡£¾®¤µ¤¤¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¡£¡É¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡¢1907Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡¢ÊØÍø¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Ï¥Ä¥á¥¤¤·¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÊë¤é¤·¤¬¤ª¤â¤í¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¤é¤·¤¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¤ò¡Ö¥À¥¤¥Ï¥Ä¥á¥¤¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥¼¥Ã¥È¤ò´ðÅÀ¤Ë¤Ò¤í¤¬¤ëÌ¤Íè¤Î»Ñ¤ò¥Öー¥¹Å¸¼¨¡¦±é½Ð¤ÇÉ½¸½¡£¡Ö¥ß¥¼¥Ã¥ÈX¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«ー¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅ¸¼¨Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢10·î29Æü¤Î¥×¥ì¥¹¥Çー¤Ë¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¡Japan Mobility Show 2025ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ó
https://www.daihatsu.co.jp/learning/event/japan_ms2025/(https://www.daihatsu.co.jp/learning/event/japan_ms2025/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=jms)
