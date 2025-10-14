¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤âÍÊ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¸¢°Ò¡ÖWAAC¡× Âçºå¹ñºÝ¹©²ÊÀìÌç¿¦Âç³Ø ÀõÅÄ Ì Éû³ØÄ¹¤ò²ñ°÷¤ËÁª½Ð¡¡Ç§ÃÎÈ¯Ã£¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÈRoboCup¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬É¾²Á
AI¡¢IoT¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È/¥²ー¥à¡¢CG¡Ä´ØÀ¾¤ÇÍ£°ì¤Î¡Ö¾ðÊó·Ï¡×¿·Âç³Ø¡ØÂçºå¹ñºÝ¹©²ÊÀìÌç¿¦Âç³Ø¡Ù¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤ÎÀõÅÄ Ì Éû³ØÄ¹¤¬¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½Ê¬Ìî¤Î¹ñºÝÅª¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖWorld Academy of Artificial Consciousness¡ÊWAAC¡Ë¡×¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥·¥ã¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
WAAC¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥Îー¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¼õ¾Þ¤Î³áÅÄÎ´¾Ï»á¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¡¢¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Î³Ø¼Ô¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀõÅÄ Ì Éû³ØÄ¹
¹©³ØÇî»Î¤Ç¤¢¤ëÀõÅÄÉû³ØÄ¹¤Ï¡¢¡ÈAI¡ß¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤ÎÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¡£Ç§ÃÎÈ¯Ã£¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¿ÈÂÎÀ¤È¼Ò²ñÅªÁê¸ßºîÍÑ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÈ¯Ã£³Ø½¬¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬´¶³Ð¤ä±¿Æ°¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Î§Åª¤ËÃÎÇ½¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Î§°ÜÆ°·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¶¥µ»²ñ¡ÖRoboCup¡×¤ÎÁÏÀß¡¦¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢RoboCup¤òÀ¤³¦Åª¤Ê¸¦µæ¡¦¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ùÀÓ¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£World Academy of Artificial Consciousness¡ÊWAAC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WAAC¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡¢À¤³¦Åª¤Ê4¤Ä¤Î³Ø½ÑÁÈ¿¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡¢Ç§ÃÎ²Ê³Ø¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅª¤Ê³Ø½Ñµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
ÀõÅÄ Ì¡ÊÂçºå¹ñºÝ¹©²ÊÀìÌç¿¦Âç³ØÉû³ØÄ¹ ¶µ¼ø¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÂçºåÂç³Ø Âç³Ø±¡´ðÁÃ¹©³Ø¸¦µæ²ÊÊªÍý·ÏÀì¹¶¡Ê¸å´ü²ÝÄø¡Ë ½¤Î»¡£¹©³ØÇî»Î¡£ÂçºåÂç³Ø¹©³ØÉô¶µ¼ø¡¢Æ±Âç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²ÊÃÎÇ½¡¦µ¡Ç½ÁÏÀ®¹©³ØÀì¹¶¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂçºåÂç³ØÀèÆ³Åª³ØºÝ¸¦µæµ¡¹½¤Î¶¦À¸ÃÎÇ½¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤ÎµòÅÀÀïÎ¬¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¡£¥í¥Ü¥«¥Ã¥×¹ñºÝ°Ñ°÷²ñ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥í¥Ü¥«¥Ã¥×ÆüËÜ°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹¡¢ÆüËÜ¥í¥Ü¥Ã¥È³Ø²ñ²ñÄ¹¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½³Ø²ñÍý»ö¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¥í¥Ü¥«¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥Ç¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢ÆüËÜÀÖ¤Á¤ã¤ó³Ø²ñÉûÍý»öÄ¹¡¢¥í¥Ü¥«¥Ã¥×ÆüËÜ°Ñ°÷¥Õ¥§¥íー¡¢IEEE Life Fellow¡¢ÆüËÜ¹©³Ø²ñ¤Î¹ñºÝÃ´ÅöÍý»ö¡¢JST Solve for SDGs¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£Ç§ÃÎÈ¯Ã£¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£IEEE/RSJ IROS¡¾92 Best Paper Award¡¢ÆüËÜ¥í¥Ü¥Ã¥È³Ø²ñÏÀÊ¸¾Þ¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¦²Ê³Øµ»½ÑÉáµÚ·¼È¯¸ùÀÓ¼Ô¾Þ¡¢Î©ÀÐ¾Þ¸ùÀÓ¾Þ¤Ê¤É¡¢¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£
¢£Âçºå¹ñºÝ¹©²ÊÀìÌç¿¦Âç³Ø
International Professional University of Technology in Osaka
´ØÀ¾¤ÇÍ£°ì¢¨¤Î¡ÖAI¡¦IoT¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¡Ö¥²ー¥à¡¦CG¡×¤Î ¼ÂÁ©Åª¤Ê¿·Âç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤è¤êÀßÃÖ¤¬Ç§²Ä¤µ¤ì2021 Ç¯4·î¤Ë³«³Ø¡£À¤³¦¤ÎICT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶È³¦¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¼ÂÁ©¶µ°é¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¹âÅÙ¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¡¦DX¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå±ØÁ°¤Î¹»¼Ë¤Ë¤Ï¡¢AI¤äVR¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥½¥Õ¥È¡¦¥Ïー¥É¤òÆ³Æþ¡£
¸µÅìµþÂç³ØÁíÄ¹¤ÎµÈÀî¹°Ç·³ØÄ¹¡¢ÂçºåÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ç¡ÈAI¡ß¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤ÎÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¤ÎÀõÅÄÌÉû³ØÄ¹¤¬¸£°ú¤¹¤ë»ØÆ³¿Ø¤Ë¤Ï¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¹â¤¤¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤ë¸¦µæ¼Ô¶µ°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢£Î£Ô£Ô¡¢»°É©ÅÅµ¡¡¢Ç¤Å·Æ²¡¢¥«¥×¥³¥ó¡¢¥É¥ï¥ó¥´¤Ê¤É¶È³¦¥È¥Ã¥×´ë¶È¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È½Ð¿È¤Î¼ÂÌ³²È¶µ°÷¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»º¶È³¦¤ä¼Ò²ñ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¹âÅÙ¤Ê¼ÂÁ©ÎÏ¤ä±þÍÑÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯3·î»þÅÀ¤Î¡ÖAI¡¦IoT¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¡Ö¥²ー¥à¡¦CG¡×¤ÎÀìÌç¿¦Âç³Ø¤È¤·¤Æ
¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊHP¡ÖÀìÌç¿¦Âç³ØÅù°ìÍ÷¡×¤è¤ê¡Ë
¡ü¾ðÊó¹©³Ø²Ê¡§AIÀïÎ¬¥³ー¥¹¡¢IoT¥·¥¹¥Æ¥à¥³ー¥¹¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¥³ー¥¹
¡ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³Ø²Ê¡§¥²ー¥à¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥³ー¥¹¡¢CG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹
