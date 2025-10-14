¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë¥¹¥¯ー¥ë²ð¸î¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¡Ö²ð¸î¿¦°÷»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¥×¥é¥ó¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê https://corp.levwell.jp/ ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢²ð¸î¿¦¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë¥¹¥¯ー¥ë²ð¸î¡×¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¿·¥×¥é¥ó¡Ö²ð¸î¿¦°÷»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¥×¥é¥ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ð¸î¿¦°÷½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö²ð¸îÊ¡»ã»Î¼ÂÌ³¼Ô¸¦½¤¡×¤ò»ö¶È½êÃ±°Ì¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¡¢¼õ¹ÖÎÁ¤òÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤éºÇÂç30¡ó³ä°ú¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖË¡¿Í¸þ¤± ²ð¸î¿¦°÷»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¥×¥é¥ó¡×Äó¶¡³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÆüËÜ¤ÎÄ¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢²ð¸î¶È³¦¤Ç¤ÏËýÀÅª¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿ä·× *1 ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÌó57Ëü¿Í¤Î²ð¸î¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ÈÄêÃå¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Íºà¤ä°Û¶È¼ï½Ð¿È¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÄêÃå¤Ë¤Ï»ñ³Ê¼èÆÀ¤ò´Þ¤à¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆÃ¤Ë³°¹ñ¿Íºà¤Ï¡¢²ð¸î¤ÎÆÃÄêµ»Ç½1¹æ¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤Î¾ì¹ç¡¢½¢Ï«´ü´Ö¤¬ÄÌ»»ºÇÄ¹5Ç¯¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ð¸î¿¦¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¤Ï³°¹ñ¿Íºà¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÄêÃå¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ö¶È½êÃ±°Ì¤Ç¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¤Ï¡¢ºÎÍÑÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Û¤«¡¢¿¦°÷¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä°ÕÍß¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¥¿¦Î¨Äã²¼¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼õ¹ÖÈñÍÑÉéÃ´¤ä¶ÐÌ³¤È¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¡¢³Ø½¬ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤«¤é¡¢»ö¶È½êÃ±°Ì¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Æñ¤·¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡Ö¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë¥¹¥¯ー¥ë²ð¸î¡×¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È½ê¸þ¤±¤Ë¼õ¹ÖÎÁ¤òÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤éºÇÂç30¡ó³ä°ú¤¹¤ë¡Ö²ð¸î¿¦°÷»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¥×¥é¥ó¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³°¹ñ¿Íºà¤ò´Þ¤á¤¿»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¿¦°÷¤Ø¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤È»ö¶È½ê¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÎ¾Î©¤·¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡Ö¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë¥¹¥¯ー¥ë²ð¸î¡×¤Ï¡¢²ð¸î¿Íºà¤Î°éÀ®¤ÈÄêÃå¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ð¸î¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿ÍºàÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1:¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÂè9´ü²ð¸îÊÝ¸±»ö¶È·×²è¤Ë´ð¤Å¤¯²ð¸î¿¦°÷¤ÎÉ¬Í×¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡¡https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41379.html
¢£ ¡ÖË¡¿Í¸þ¤± ²ð¸î¿¦°÷»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¥×¥é¥ó¡×³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/10591/table/809_1_8453acec7430353a593c8fcda655faee.jpg?v=202510141126 ]
¢£ Àè¹ÔÍøÍÑ»ö¶È½ê¡¦¼õ¹Ö¼ÔÍÍ¤ÎÀ¼
¡¡ËÜ¥×¥é¥ó¤òÀè¹ÔÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¹¥±ー¥ÉÅìµþ¡×ÍÍ¤È¡¢¼õ¹Ö¤µ¤ì¤¿¿¦°÷¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¹¥±ー¥ÉÅìµþ ²ð¸îËÜÉô À± ÌïÀ¸ ÍÍ¤è¤ê
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅìµþÅÔÊ¡»ã¶É¤Î²ð¸î¿¦°÷½¢¶ÈÂ¥¿Ê»ö¶È *2 ¤òÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¼õ¹ÖÀè¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢³°¹ñ¿ÍÂÐ±þ¤ËÅ¬¤·¤¿¼õ¹ÖÀè¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÁ¶â¤â¹â³Û¤Ê¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë¥¹¥¯ー¥ë²ð¸î¤Ï³°¹ñ¿ÍÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¡¢¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¹ÖµÁ¤ä¥Õ¥ê¥¬¥ÊÉÕ¤¤Î¥Æ¥¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄÌ¾ïÎÁ¶â¤«¤é¤Î³ä°ú¤Ê¤É¡¢»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤ÎÂÐ±þ¤ÇÈó¾ï¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
*2:²ð¸î¿¦°÷½¢¶ÈÂ¥¿Ê»ö¶È¡ÊÅìµþÅÔÊ¡»ã¶É¡Ë
¡¡ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/syugyosokushin
¢§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¹¥±ー¥ÉÅìµþ ¼õ¹Ö¼Ô R¡¦A ÍÍ¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½Ð¿È¡Ë¤è¤ê
¡Ö¹âÎð¼Ô¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²ð¸î¤Î»Å»ö¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¶ÐÌ³Àè¤ÎÊý¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼õ¹Ö¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¡¢ÆÃ¤Ë´Á»ú¤Ë¤ÏÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢½çÄ´¤Ë³Ø¤Ó¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢§ ¼õ¹Ö»þ¤ÎÍÍ»Ò
¢§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¹¥±ー¥ÉÅìµþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ð¸îÉôÌç¤ò´Þ¤à°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥óÅùÊ£¿ôÉôÌç¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«Ãæ
¸ø¼°HP¡§https://cascade-tokyo.com/
¤é¤¤¤ª¤ó¥Ïー¥È¤Î²ð¸î¡§https://lion-heart.co/
¢£ ¡Ö¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë¥¹¥¯ー¥ë²ð¸î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë¥¹¥¯ー¥ë²ð¸î¤Ï¡¢²ð¸î¶È³¦¤Ø¤Î½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Î¤¿¤á¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£¿·½É¡¦ÂçµÜ¤Î¼«¼Ò¹»¼Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ¤ÎÄó·È¥¹¥¯ー¥ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç»ñ³Ê¼èÆÀ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¡ÖÅ¾¿¦»Ù±ç¡×¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ð¸î¿¦¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²ð¸î¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢Æ¯¤¼ê¤Î°éÀ®¤È¶È³¦¤Ø¤ÎÄêÃå¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê https://corp.levwell.jp/ ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà´ØÏ¢»ö¶È¤ª¤è¤ÓSaaS»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÄ¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¼¹ï²½¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ËÂÐ¤·¡Ö¿Íºà¶¡µë¡¦ºÇÅ¬ÇÛÃÖ¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÆ¯¤¼ê¤Î³ÎÊÝ¡×¡ÖÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ø¥ì¥Ð¥¦¥§¥ë¡Ù¡¡°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦ÊÝ°é¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿µá¿Í¡¦Å¾¿¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡¡ https://levwell.jp
¢¦¡Ø¤ï¤ó¥³¥Í¡Ù¡¡°åÎÅÊ¡»ã»ÜÀß¸þ¤±ÆþÂà±¡»Ù±çSaaS
¡¡https://one-conne.com/
¥ì¥Ð¥ì¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê https://leverages.jp/ ¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«ÆóÃúÌÜ24ÈÖ12¹æ¡¡½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢24³¬/25³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ´äÄÐ¡¡ÃÎ½¨
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 5,000Ëü±ß
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 2005Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¿Íºà´ØÏ¢»ö¶È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー»ö¶È¡¢DX»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë´ØÏ¢»ö¶È¡¢¶µ°é´ØÏ¢»ö¶È
¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Î¹¬Ê¡¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¿Íºà¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦M&A¤ÎÎÎ°è¤Ç¹ñ¤ä¶È³¦¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÌäÂê²ò·è¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2005Ç¯¤ËÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¹õ»ú·Ð±Ä¤ò·ÑÂ³¤·¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÏÇ¯¾¦1428²¯¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬½¸¤¦¥ªー¥ë¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁÈ¿¥¹½À®¤È¡¢¶È³¦¤ò¹Ê¤é¤Ê¤¤¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª·Ð±Ä¤Ç¡¢»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£