¥Ð¥ë¥Ö¤ò¤Ò¤Í¤ë¤È¼«Æ°¤ÇËÄ¤é¤à¡ª ²÷Å¬¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¤Þ¤¯¤é¡ÖSNOOPY ¥»¥ë¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥È ¤Þ¤¯¤é-BF¡×¿·È¯Çä¡ª
¡Ú CAMP with SNOOPY 2026 ¡Ûhttps://www.logos.ne.jp/special/187
1950Ç¯Âå¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹ñ¤âÀ¤Âå¤âÄ¶¤¨¤Æ¤º¤Ã¤È°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖPEANUTS¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ìー¥Ôー¤ä¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇËÁ¸±¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¿·¥·¥êー¥º¡ÖCAMP with SNOOPY¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£LOGOS¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢ー¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Æ¥ó¥È¤ä¥Á¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò¤Ë¤®¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡ÖCAMP with SNOOPY¡×¥·¥êー¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¥Ð¥ë¥Ö¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËËÄ¤é¤à¥»¥ë¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥È¤Þ¤¯¤é¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ë¥ÖÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¥Ð¥ë¥Ö¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶õµ¤¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤â¥¹¥àー¥º¤«¤Ä¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¯¤é¤Ë¤Ï¡¢¿²ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊSNOOPY¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤ä¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇËÁ¸±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢É½¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¿§Ì£¤Î¥Ùー¥¸¥å¡¢Î¢¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ýÇ¼ÂÞÉÕ¤¤Ç¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï°µ½Ì¤·¤Ê¤¬¤é´Ý¤á¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÂçÊÑÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖLOGOS ¥¨¥¢¥Þ¥¯¥é¥«¥Ðー-BD¡×¤äËí¥Û¥ë¥ÀーÉÕ¤¥·¥å¥é¥Õ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÖÃæÇñ¤ä¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
PEANUTS¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿LOGOS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥Ö¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËËÄ¤é¤à¥»¥ë¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥È¤Þ¤¯¤é¡ÖSNOOPY ¥Ñ¥ïー¥Á¥ãー¥¸LED¥é¥ó¥¿¥ó-BF¡×¤ò¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥ó¤ä¤´²ÈÄí¤Ç¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦À½ÉÊ³µÍ×
¿²ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊSNOOPY¤Ê¤É¡¢LOGOS¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢ー¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¹¥Ìー¥Ôー¤ä¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇËÁ¸±¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ë¥Ö¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËËÄ¤é¤ß¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥»¥ë¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥È¤Þ¤¯¤é¡£¶õµ¤¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¥¹¥àー¥º¤ÇÁá¤¤¡¢¥ï¥¤¥É¥Ð¥ë¥Ö¤òºÎÍÑ¡£
¤Þ¤¯¤é¤Ï¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢É½¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¿§Ì£¤Î¥Ùー¥¸¥å¡¢Î¢¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï°µ½Ì¤·¤Ê¤¬¤é´Ý¤á¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¼ýÇ¼ÂÞÉÕ¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖLOGOS ¥¨¥¢¥Þ¥¯¥é¥«¥Ðー-BD¡×¤äËí¥Û¥ë¥ÀーÉÕ¤¥·¥å¥é¥Õ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¥¥ã¥ó¥×¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÖÃæÇñ¤ä¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/980_1_37c42263427d32c5f52c169bed8dd8b7.jpg?v=202510141126 ]
¡¦ÈÎÇä¾ðÊó
¡Ú ÈÎÇäÀè ¡Û¥í¥´¥¹¥·¥ç¥Ã¥×(¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¤ò½ü¤¯)¤Û¤«Á´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹
¡Ú ´ü´Ö ¡Û2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
¢¨ÈÎÇäÀè°ìÍ÷¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ÇºÜÀ½ÉÊ¤Î°ìÉô¤¬È¯Çä±ä´ü¤â¤·¤¯¤ÏÈ¯ÇäÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼è¤ê°·¤¤À½ÉÊ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥í¥´¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤Îºß¸Ë¤Î³ÎÇ§¤Ï¡¢¥í¥´¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹¤ÎÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.logos.ne.jp/special/187
¡¦¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤È¤Ï
¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤Ï¡¢Peanuts Worldwide¤¬½êÍ¤·¡¢WildBrain¤¬41%¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬39%¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º M.¥·¥å¥ë¥Ä»á¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬ 20%¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー¥ë¥º M.¥·¥å¥ë¥Ä»á¤¬½é¤á¤Æ¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1950Ç¯¡£¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤¬£·¤Ä¤Î¿·Ê¹»æ¾å¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÉÔÌÇ¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Apple TV +¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÈÖÁÈ¤äÆÃÈÖ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Ê¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÅýÅª¤Ê»æÇÞÂÎ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Þ¤Ç³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ¢ºÜ¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¡¢¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤Ï¡¢NASA ¤È¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È¤ÇÊ£¿ôÇ¯¤ÎÄó·È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È¤Ï¡¢±§ÃèÃµºº¤È STEM¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò·¼È¯¤¹¤ë¤è¤¦¼¡À¤Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖSNOOPY ¥»¥ë¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥È ¤Þ¤¯¤é-BF¡×¤Ï¡¢¥í¥´¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤áÍÌ¾¥¹¥Ýー¥Ä¥Á¥§ー¥óÅ¹¡¦¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú SNOOPY ¥»¥ë¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥È ¤Þ¤¯¤é-BF ¡Ûhttps://www.logos.ne.jp/products/info/11448
¡Ú ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É LOGOS ¡Û
LOGOS¤Ï²ÈÂ²¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥×¤äBBQ¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥¦¥¨¥¢¤òÅ¸³«¡¦È¯¿®¤¹¤ëÁí¹ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö³¤ÊÕ5¥áー¥È¥ë¤«¤éÉ¸¹â800¥áー¥È¥ë¤Þ¤Ç¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¥ê¥·ー¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤·Ú¤Ë¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢¡ÖEnjoy Outing!¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë²°³°¤È¿Í¤ò·Ò¤°Âè°ì¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
