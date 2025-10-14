ÇîÊóÆ²¡¢LGÅÅ»Ò¡¢Tools for Humanity¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥É¤òÍÞÀ©¤·¿Í´Ö¤Î¤ß¤Ë¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖHuman-Verified Ad Network¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ì¾ÁÒ·ò»Ê¡¢°Ê²¼ÇîÊóÆ²¡Ë¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÃ´¤¦¥ß¥é¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÈLG Electronics Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë»Ô¡¢CEO¡§ìä¼þ´°¡¢°Ê²¼LGÅÅ»Ò¡Ë¡¢¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ë¥¢»á¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Î¥ô¥§¥ó¥¹¥¿ー¥ó»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¦Æ±È¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿World¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë Tools for Humanity Corporation¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCEO¡§Alex Blania¡¢¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·ó²ñÄ¹¡§Sam Altman¡¢°Ê²¼Tools for Humanity¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAI»þÂå¤Î¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥ÉÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¤ß¤Ë¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥¢¥É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÖHuman-Verified Ad Network¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥É¤ÎÌ¢±ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーµ¬À©¤Î¶¯²½¤ËÈ¼¤¦¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°ÀºÅÙ¤ÎÄã²¼¡¢¥æー¥¶ー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÇîÊóÆ²¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹¹ð»ö¶È¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëAI¤Ê¤É¤ò°ÍÑ¤·¤¿¹¹ðÈñ¤ÎÉÔÀµºñ¼è¡Ê¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥É¡Ë¤Î²ò·èºö¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤Î¹½ÁÛ¤ò¼çÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇîÊóÆ²¤¬³«È¯¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¡Öboba¡×¤ò¥æー¥¶ー¤È¤ÎÀÜÅÀ¤È¤·¡¢¿Í´Ö¾ÚÌÀµ»½Ñ¡ÖWorld ID¡×¤È¡¢LGÅÅ»Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¹¹ð¤ÎÉ½¼¨ÍúÎò¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ëWeb3´ðÈ×¹¹ð¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÖWeb3 Ad Network¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿¿¤Ë¿Í´Ö¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¹¹ð¤Ë¤Î¤ßÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤·ÐºÑ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ë¤Î¤ß¡Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÉÕÍ¿¤·¤Ê¤¤¡Ë¡×¹¹ð¤òÇÛ¿®¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ìµ¾ò·ï²¼¤Ç¤Î¡Ö¼çÍ×¤ÊWeb2¤Î¹¹ð¥á¥Ë¥åー¡×¤Ø¤Î¹¹ðÇÛ¿®¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢CTR¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨¡Ë¤¬Ìó50%¡¢Ä¾µ¢Î¨¡Ê¢¨1¡Ë¤ÏÌó15¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¹½ÃÛ¤·¤¿³µÇ°¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿®ÍêÀ¤È¸ú²Ì¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1 Web¥µ¥¤¥È¤ËË¬Ìä¤·¤¿¥æー¥¶ー¤¬¡¢ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¥Úー¥¸¤À¤±¤ò±ÜÍ÷¤·¡¢Â¾¤Î¥Úー¥¸¤ËÁ«°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥µ¥¤¥È¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³ä¹ç¡Ë
ÇîÊóÆ²¤Ïº£¸å¤â¡¢ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤Î²£ÃÇÅª¤Ê AI ¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊHCAI Initiative¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ ËÜ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼çÍ×²ÝÂê
¡¦¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥É¤ÎÌ¢±ä
¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤âµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥É¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹¹ðÈñ¤ÎÉÔÀµº¾¼è¤Ç¤¹¡£°°Õ¤Î¤¢¤ë¥¯¥íー¥éー¤ä¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÌµ¸ú¤Ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¹ðÈñ¤¬ÉÔÀµ¤Ëº¾¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥É¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç5.12%¤ËÃ£¤·¡¢ºÇÂç¤Ç51.8%¤â¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë ¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®AI¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¼ê¸ý¤Ï°ìÁØ¹ªÌ¯²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤Î°Ý»ý¤È¿®ÍêÀ¤Î³ÎÊÝ¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ÁíÌ³¾Ê¤â2025Ç¯½Õ¤Ë¡¢¤³¤ÎÎÎ°è¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤ò³Æ¼Ò¤ËÂ¥¤¹¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ÎÁÇ°Æ¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌäÂê¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2 ½ÐÅµ¡§ SPIDER AF ¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥ÉÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ã2025Ç¯ÄÌÇ¯ÈÇ¤è¤ê¡Ë
¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーµ¬À©¤È¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°ÀºÅÙ¤ÎÄã²¼
GDPR¤äCCPA¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーµ¬À©¡¢¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ¤Î²þÀµ¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£Cookie¤ÎÍøÍÑ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°ÀºÅÙ¤ÏºÇÂç40%Äã²¼¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨3¡Ë¹¹ð¼ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¹¹ð¤Î´ØÏ¢À¤ò°Ý»ý¤·¡¢¸ú²Ì¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨3 ½ÐÅµ¡§ cropink 40+ Targeted Advertising Statistics: Data-Driven Marketing Insights [2025]¤è¤ê¡Ë
¡¦¥æー¥¶ー¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÄã²¼
º£Æü¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¶½Ì£¤È¤º¤ì¤¿¹¹ðÉ½¼¨¤ä¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¼èÆÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÉÔËþ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¹¹ð¤ò·É±ó¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹¹ð¤Ø¤Î´Ø¿´¤ä¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÄã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¹¹ð¼ç¤¬»ÙÊ§¤¦ÈñÍÑ¤Ë¸«¹ç¤¦¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖHuman-Verified Ad Network¡×¼Â¾Ú¼Â¸³¾ÜºÙ
ÇîÊóÆ²¡¢LGÅÅ»Ò¡¢Tools for Humanity¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤¬Êú¤¨¤ëÊ£¹çÅª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤òÄó¼¨¤¹¤Ù¤¯¡¢¡ÖHuman-Verified Ad Network¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Èµ¡Ç½
ËÜ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Îº¬´´¤Ï¡¢World ID¤ÈWeb3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ç§¾Ú¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤Î¤ß¹¹ð¤òÇÛ¿®¤·¡¢¹¹ð¤ÎÉ½¼¨ÍúÎò¤ò²þ¤¶¤óÉÔ²ÄÇ½¤ÊÊýË¡¤ÇµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿¿¤Ë¿Í´Ö¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¹¹ð¤Ë¸Â¤ê¹¹ðÈñ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦World ID¤Ë¤è¤ë¿Í´ÖÇ§¾Ú
World ID¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ¿Ì¾¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£¹âÀÇ½¥«¥á¥é¡ÖOrb¡Ê¥ªー¥Ö¡Ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¡¦Ç§¾Ú¤µ¤ì¤¿World ID¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹ð¤Ï¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Î¤ßÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Watch to Earn
¥æー¥¶ー¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖWatch to Earn¡×µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹¹ð¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯Åù¤ÎÆÃÄê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤â¿Í´Ö¤Ë¤Î¤ßÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÍúÎò¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÉÕÍ¿¤ËÈ¼¤¦ÈñÍÑ¤¬¹¹ð¼ç¤ËÉÔÀµ¤ËÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤è¤ëÆ©ÌÀÀ¤ÈÉÔÊÑÀ
Web3µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ï¡¢¹¹ð¤ÎÉ½¼¨ÍúÎò¤ä¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÉÕÍ¿¤ÎµÏ¿¤ò²þ¤¶¤óÉÔ²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¼ç¤Ï¼«¿È¤ÎÈñÍÑ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤«¤òÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¡¢¹¹ðÇÛ¿®¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«¸Ê¼ç¸¢·¿¥Çー¥¿
¥æー¥¶ー¤Ï¼«¿È¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼«¿È¤ÇÀ©¸æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÀÊÌ¡¢À¸Ç¯·îÆü¡¢µï½»ÃÏ°è¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ÏÇ¤°Õ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¹ð¼ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î´ü´Ö¤È»²²Ã¼Ô
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯7·î7Æü¤«¤éÆ±Ç¯8·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¹ð¼ç¤È¤·¤Æ10¤Î´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»²²Ã¤·¡¢3,500¿ÍÄ¶¤Î¥æー¥¶ー¤¬»²²Ã¤·¡¢»²²Ã¹¹ð¼ç¤Î¶È³¦¤Ï¡¢¿©ÉÊ¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢²ÈÅÅ¡¢Î¹¹Ô¡¢¶µ°é¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥æー¥¶ーÂÎ¸³¥Õ¥íー¡Ê¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¡Öboba¡×¤Î³èÍÑ¡Ë
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢World ID¤ÎÇ§¾Úµ¡Ç½¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Öµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¡Öboba¡×¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥¶ー¤Ï°Ê²¼¤Î¥Õ¥íー¤Ç¹¹ð¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡ÖWorld App¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¡¢ºÇ´ó¤ê¤ÎOrb¤òÃµ¤¹: ¥æー¥¶ー¤Ï¡¢World ID¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖWorld App¡×¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
- Orb¤ÇWorld ID¤òÇ§¾Ú
- ¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¡Öboba¡×¤ÎÍøÍÑ³«»Ï: ¡ÖWorld App¡×Æâ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¡Öboba¡×¤òµ¯Æ°¤·¡¢World ID¤òÏ¢·È¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿·µ¬ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¹¹ðÂÎ¸³¡Ü¾ðÊóÄó¶¡: ¡Öboba¡×¾å¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¹¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¹¹ð¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡×¡ÖÇ¤°Õ¤Î´ðËÜ¾ðÊó¡ÊÇ¯Îð¡¦µï½»ÃÏ°è¤Ê¤É¡Ë¤òÄó¶¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ò´¹¡¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Î¼õ¤±¼è¤ê: ³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢³Æ¼ïeGift¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì
¡¦¹¹ð¸ú²Ì¤ÎÂç¤¤Ê²þÁ±¤È¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥É¤ÎÍÞÀ©
¡ÖHuman-Verified Ad Network¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎWeb2¹¹ð¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤Í¥°ÌÀ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¿Í´Ö¤Ë¤Î¤ß¡Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÉÕÍ¿¤·¤Ê¤¤¡Ë¡×¹¹ð¤òÇÛ¿®¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ìµ¾ò·ï²¼¤Ç¤Î¡Ö¼çÍ×¤ÊWeb2¤Î¹¹ð¥á¥Ë¥åー¡×¤Ø¤Î¹¹ðÇÛ¿®¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢CTR¤¬Ìó50%¡¢Ä¾µ¢Î¨¡Ê¢¨1¡Ë¤ÏÌó15¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥È¤äÌµ¸ú¤Ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÇÓ½ü¤·¡¢¿¿¤Ë¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤Î¤ß¹¹ð¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î²ÁÃÍ¤¬¡¢¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥É¤Ë¤è¤ëÌµÂÌ¤Ê¹¹ðÈñ¤òºï¸º¤·¡¢¹¹ð¼ç¤ÎROI¡ÊÅê»ñ¼ý±×Î¨¡Ë¤òºÇÂç²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄêÀÅª¤ÊÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î»²²Ã¹¹ð¼ç¤ª¤è¤Ó¥æー¥¶ー¤«¤é¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤µ¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ê¹¹ðÂÎ¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÎÄêÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å
¡ÖWatch to Earn¡×µ¡Ç½¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¹¹ð¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê´ØÍ¿¤òÂ¥¤¹¾å¤ÇÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¼õÆ°Åª¤Ê¹¹ð»ëÄ°¤«¤éÇ½Æ°Åª¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤È¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¡¢¹¹ð¤ÎCTR¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¹¹ð¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö(bobaÆâ¤Ç¿Í´Ö¤Ë¤Î¤ß) ¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡×¾ì¹ç¤È¡Ö(bobaÆâ¤Ç¿Í´Ö¤Ë¤Î¤ß) ¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÉÕÍ¿¤·¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢CTR¤¬Ìó7ÇÜ¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤¬Êú¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤ÎÌµ´Ø¿´¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãLGÅÅ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
LGÅÅ»Ò¤Ïº£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¸¦µæ¼¼¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿Web3´ðÈ×¹¹ð¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯(Web3 Ad Network)¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¹¹ð¼ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢²ñ¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ò°ì¤Ä¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê»ëÄ°¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¼«¤é¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¹ð¶È³¦¤Ë¤ÏÀµÅö¤Ê¼ý±×Ê¬ÇÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¹¹ð¼ç¤È¤·¤Æ¤Ï¹âÀºÅÙ¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ®²Ì³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¼«¿È¤Î¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
LGÅÅ»Ò¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¸¦µæ¼¼¤ÏWeb3µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ²ÈÅÅÀ¸ÂÖ·Ï¤Î³×¿·¤È¿·¤·¤¤»ö¶È¤òÈ¯·¡¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢LGÅÅ»ÒÆâ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏWeb3 Ad Network¤ò³Ë¿´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜ¼Ò¤Ï´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤Ë½êºß¡£
¡ãTools for Humanity¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Tools for Humanity¡ÊTFH¡Ë¤Ï¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ë¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¡ÖWorld Network¡×¤Î½é´ü³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¡¢¡ÖWorld App¡×¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Tools for Humanity Corporation¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤È¥É¥¤¥Ä¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢toolsforhumanity.com(https://www.toolsforhumanity.com/ja-jp)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£