µÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¡ÖN ¥¦¥©ー¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤¬¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§»÷Ä» ¾¼Íº¡Ë¤Ï¡¢µÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¡ÖN¥¦¥©ー¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥í¥Þ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤¬¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤Î¡Ö¤¤Ü¤¦¡×Í½þÍøÍÑÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤ÎÆüËÜ¼Â¸³Åï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒIRiS Tokyo¡¢»°À¸°åÌô³ô¼°²ñ¼Ò¤Î3¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢ÀºÌý¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡Ö¹á¤ë¥«¥×¥»¥ë¡×¤ÈµÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¡ÖN¥¦¥©ー¥à¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÁÀ¤¦À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£±§Ãè¤ÈÃÏ¾å¡¢ÁÐÊý¤Ç¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢2025Ç¯8·î24Æü¤Ë¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤ØÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JAXA±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¡Ìý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿´¶ÁÛ
2025 Ç¯9·î17Æü¡¢ÆüËÜ¼Â¸³Åï¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤Ë¤Æ¡¢JAXA±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤¬ËÜÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤òÁõÃå¤·¡Ö²¹¤«¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÍÍ»Ò
¶¦Æ±³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ÕµÁ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡Ö±§Ãè¤ÈÃÏ¾å¡¢ÁÐÊý¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏ½Ð¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡ÖThink Space Life ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¡¦¥×¥í¥°¥é¥à2021¡×¢¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒIRiS Tokyo¡¢»°À¸°åÌô³ô¼°²ñ¼Ò¤Î3¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÃèÈô¹Ô⼠¤¬Ä¹´üÂÚºßÃæ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¿çÌ²¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¡£¡È¹á¤ê¤È²¹¤â¤ê¤ÇÀ°¤¨¤ë¡É¿´ÃÏ¤è¤¤¿çÌ²´Ä¶¤ò¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹½ÁÛ¤·¡¢3¼Ò¤ÇÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡ÖTHINK SPACE LIFE¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î±¿±Ä¤Ï2024 Ç¯4 ·î1 Æü¤è¤êNPOË¡¿Í¥ß¥é¥Ä¥¯¤Ë°Ü¹Ô
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹¡Ûhttps://www.jaxa.jp/press/2022/07/20220707-1_j.html
¡Ö¹á¤ë¥«¥×¥»¥ë¡×¤ÈµÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¡ÖN¥¦¥©ー¥à¡×
ËÜÀ½ÉÊ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹á¤ë¥«¥×¥»¥ë¡×¤Ï¡¢IRiS Tokyo ¤¬Àß·×¤·¤¿Å·Á³ÀºÌý¥Ö¥ì¥ó¥É¤ò¡¢»°À¸°åÌô¤¬³«È¯¤·¤¿¹âÌ©Éõ¥·ー¥à¥ì¥¹¥«¥×¥»¥ë¤ËÉõÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥«¥×¥»¥ë¤Ï¥Õ¥§¥ë¥ÈÉôºà¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¹á¤ê¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÄ¹´ü´ÖÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¼Ô¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥«¥×¥»¥ë¤ò»Ø¤Ç¥×¥Á¤Ã¤ÈÄÙ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¿¹ÎÓÍá¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥È¥ê¤ÎµÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¡ÖN¥¦¥©ー¥à¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ËÁõÅ¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤ê¤È²¹¤â¤ê¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¿çÌ²´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§Ãè¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â´Ä¶¤Ø¤ÎÄ©Àï
±§Ãè¶õ´Ö¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤°ÂÁ´À¡¦°ÂÄêÀ¡¦ÂÑµ×À¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î±§Ãè¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀºÌý¤È¤¤¤¦´øÈ¯À¤Î¹â¤¤±ÕÂÎÀ®Ê¬¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÇºàÁªÄê¡¦À½ºÞÀß·×¡¦¹½Â¤¸¡¾Ú¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤«¤é¤Î¸¡Æ¤¤¬½Å¤Í¤é¤ì¡¢ÅëºÜ¤ËÉ¬Í×¤Ê°ÂÁ´¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢JAXA ¤Î¡Ö¤¤Ü¤¦¡×Í½þÍøÍÑÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡ÖÀºÌý¤òÉõÆþ¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¤Ë¤è¤ë¹á¤ê¤ÎÄó¶¡¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢±§Ãè¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢±§Ãè¤Ç¤ÎQOL ¸þ¾å¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥È¥ê»²²è¤ÎÇØ·Ê
¥Ë¥È¥ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤ª¡¢¤Í¤À¤ó°Ê¾å¡£¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Êë¤é¤·¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¿²¶ñ¤äÀ¸³èÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿²¶ñ¤ä⾐ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿µÛ¼¾È¯Ç®ÁÇºà¡ÖN¥¦¥©ー¥à¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ½é¤á¤Æ±§Ãè¶õ´Ö¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¾å¤Ç¤â¤µ¤é¤Ê¤ë²÷Å¬¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£