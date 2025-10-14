¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÃ´¤¦¿·»Ò²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä¡×¤òÀßÎ©(¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹)
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¹âÃÒ Î¼ÂçÏ¯¡Ë¤Ï¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î¶¯²½¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î£±Æü¤Ë100¡ó½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë¿·»Ò²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä¡×¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿·»Ò²ñ¼ÒÀßÎ©¤ÎÌÜÅª
¡¡¿·»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢SPC¡ÊÆÃÊÌÌÜÅª²ñ¼Ò¡Ë¥¹¥ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿»äÊç¥Õ¥¡¥ó¥É»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÔÆ°»º³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Åê»ñ¼ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î¶¯²½¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2448_1_d844aaa9e376212240aa827a8716fc63.jpg?v=202510150656 ]
¢£º£¸å¤ÎÍ½Äê
¡¡¤Þ¤º¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Î»ö¶È³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³Æ¼ïµöÇ§²Ä¤Î¼èÆÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£µöÇ§²Ä¼èÆÀ¸å¤Ë¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢Åê»ñ¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤ØÅê»ñµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
