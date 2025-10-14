½÷»ÒÅ´¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦µ×ÌîÃÎÈþ¤¬Â£¤ë¡¢Å´Æ»°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·ÈÖÁÈStand.fm¡Øµ×ÌîÃÎÈþ¤Î¥È¥ì³è¥é¥¸¥ª1155¡Ù¤ò¿·Àß¡ª 10·î6Æü(·î)23:55¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
10·î6Æü(·î)23:55¤è¤ê¡¢Stand.fm¤Ë¤Æµ×ÌîÃÎÈþ¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Øµ×ÌîÃÎÈþ¤Î¥È¥ì³è¥é¥¸¥ª1155¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¸µ¶áÅ´Ì¾Êª¹Êó¡¦Ê¡¸¶¥È¥·¥Ò¥í¤µ¤ó¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Å´Æ»¤Ø¤Î°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤2¿Í¤¬¡¢¡È¥È¥ì³è¡É¡áÅ´Æ»³èÆ°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡ÖÊ¹¤¯¤À¤±¤ÇÅ´Æ»Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×Å´Æ»¥¨¥ó¥¿¥áÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
½é²ó¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¢¥¯¥»¥¹Å´Æ»¡Ö¥¨¥¥¹¥Ý¥é¥¤¥Êー¡×¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹áÀî¸©¤Î¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅµ¤Å´Æ»(¤³¤È¤Ç¤ó)¤Î¸½ÃÏ¥í¥±´ë²è¤â¡£¼ÖÎØÅººï¤Î²»¤ä¡¢Å´Æ»Î¢Êý¤Î»Å»ö¤ËÇ÷¤ë¥Ç¥£ー¥×¤ÊÆâÍÆ¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¸½ÌòÅ´Æ»¥Þ¥ó¤äÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÈÊ¹¤¯¤À¤±¤ÇÅ´Æ»Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÉÅ´Æ»¥¨¥ó¥¿¥áÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎòÂå¤ÎÅ´Æ»ÈÖÁÈ¤Ë¡È¾è¼Ö¡È¤·¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥Êー¤Î³§ÍÍ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·îÍË¤ÎÌë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë±¿¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Stand.fm¡Øµ×ÌîÊþÈþ¤Î¥È¥ì³è¥é¥¸¥ª1155¡Ù
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
Å´Æ»¹¥¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦µ×ÌîÃÎÈþ¤¬¡¢¸µ¶áÅ´Ì¾Êª¹Êó¤ÎÊ¡¸¶¥È¥·¥Ò¥í¤È¶¦¤ËÅ´Æ»¤Îº£¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢Ì¤Íè¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë30Ê¬¡£
¸½ÌòÅ´Æ»¥Þ¥ó¤äÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÈÊ¹¤¯¤À¤±¤ÇÅ´Æ»Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÉÅ´Æ»¥¨¥ó¥¿¥áÈÖÁÈ¡ª
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§µ×ÌîÃÎÈþ(½÷»ÒÅ´¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー/ µÈËÜ¶½¶È½êÂ°)
¥Ñー¥È¥Êー¡§Ê¡¸¶¥È¥·¥Ò¥í¡Ê¸µ¶áÅ´Ì¾Êª¹Êó/ ÆàÎÉÎò»Ë·Ý½ÑÊ¸²½Â¼ Åý³ç¡¢½ñÀÒ¡Ö¶áÅ´¤È¥Õ¥¡¥óÂç¸¦µæÆÉËÜ¡×¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ーetc.)
¡Ú³«ÀßÆü¡Û
2025Ç¯10·î6Æü(·î)
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û
Ëè½µ·îÍË23:55¹¹¿·Í½Äê
¡ÚURL¡Û
https://stand.fm/channels/684ea464be67144ad5791892
¡ÚSNS¡Û
https://x.com/Torekatsu1155
µ×ÌîÃÎÈþ¡Ê¤¯¤Î ¤È¤â¤ß¡ËËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
Âç¹¥¤¤ÊÅ´Æ»¡ßÂç¹¥¤¤Ê¥é¥¸¥ª(PodcastÈÖÁÈ)¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹!
Æü¡¹¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì±Ø°ì±Ø¡¢ÂçÀÚ¤Ë±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!
Á´¹ñ³ÆÃÏ¡¦»þ¤Ë¤Ï³¤³°¤Ë¤â!? ¥Þ¥¤¥¯ÊÒ¼ê¤Ë¥í¥±¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤¼¤Ò!¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
Îó¼ÖÆâ¤Ç¸ø³«¼ýÏ¿¤â¤·¤¿¤¤¤Ê～! ¥í¥ó¥°¥é¥ó±¿¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¡ÖÁê¸ß¾è¤êÆþ¤ì¡×¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹～¡£¾Ð
µ×ÌîÃÎÈþ¡Ê¤¯¤Î ¤È¤â¤ß¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¢µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£¥Æ¥ìÄ«¡Ö¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡×¡¢NHK¡ÖÅ´¥ª¥¿Áª¼ê¸¢¡×¡¢TBS¡ÖÅìÂç²¦¡×¡¢BS¥Õ¥¸¡ÖLet¡Çs ¥È¥ì³è!¡×¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥åー¥¹1155¡×¡ÖÀÖ¹¾¼î½ï¤¿¤Þ¤à¤¹¤Ó¡×¤Ê¤É¡¢Å´Æ»´ØÏ¢´ë²è¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ØÅì»äÅ´¤ÎÎó¼Ö¼«Æ°ÊüÁ÷¤äÈÓºäÅÅ¼Ö¤Î±Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤âÃ´Åö¡£¸½ºß¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤Ï¡¢¥Æ¥ìÅì¡Ö¶µ¤¨¤Æ!¥Ä¥¢ー¤ÎÃ£¿Í¡×¡Ö¤Ê¤Ê¤¤¤íÆüÏÂ!¡× ¡¢BSÆü¥Æ¥ì¡ÖÍ§¶á¡¦ÎéÆó¤ÎÌÑÁÛ¥È¥ì¥¤¥ó¡×¡¢BS¥Õ¥¸¡ÖÅ´Æ»ÅÁÀâSP¡×¤Ê¤É¡£ Ãøºî¤âÂ¿¤¯¡Ö¶áÅ´¤È¥Õ¥¡¥óÂç¸¦µæÆÉËÜ¡×¤¬ºÇ¿·´©¡£
Ê¡¸¶¥È¥·¥Ò¥í ¡Ê¤Õ¤¯¤Ï¤é ¤È¤·¤Ò¤í¡ËËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥È¥ì³è¥é¥¸¥ª1155¡×¤Ä¤¤¤ËÈ¯¼Ö¡ª
µ×Ìîµ¡´Ø¼Ö¤ÎÊä½õµ¡´Ø¼ÖBOSS¤³¤ÈÊ¡¸¶¥È¥·¥Ò¥í¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ëµ×Ìî¤µ¤ó¡¢½é²ó¤«¤éÁ´³«¤ÇË½Áöµ¤Ì£!?¡Ê¾Ð¡Ë
¤É¤³¤ØÁö¤ê½Ð¤¹¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ë¤È¾Ð¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÅ´Æ»°¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
·îÍËÌë11:55¡¢½ªÅÅÁ°¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò°ì½ï¤Ë¾è¼Ö¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Ë¤â¡È½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡ª¡É¤Î¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹――¡£
Ê¡¸¶¥È¥·¥Ò¥í ¡Ê¤Õ¤¯¤Ï¤é ¤È¤·¤Ò¤í¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1975Ç¯¤Ë¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»(³ô)¤ËÆþ¼Ò¡£±Ø¶ÈÌ³¡¢¼Ö¾¸¡¢±¿Å¾»Î¡¢½õÌò¤òÃ´Åö¸å¡¢1994Ç¯¤«¤é¹ÊóÉô¤Ë½êÂ°(¥Þ¥¹¥³¥ß¤ä¼ÒÆâ»ï¤òÃ´Åö)¤·¡¢ ¡¡2011Ç¯¤Ë¼«¤é¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹Î©¤Á¾å¤²¤ë¡£ ¡¡Å´Æ»ÃÎ¼±¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢NHK¡Ö¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡×¤ä¡ÖÅ´¥ª¥¿Áª¼ê¸¢¡×¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡ÖÄË²÷!!ÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¤Ê¤É¤ÎÅ´Æ»ÈÖÁÈ¤ä¹Ö±é³èÆ°¤Ê¤É¤òÂ¿¿ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÆàÎÉÎò»Ë·Ý½ÑÊ¸²½Â¼ Åý³ç¡£