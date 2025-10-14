¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËÝÌõ²È¡ßÊÔ½¸¼Ô¤Î¥Èー¥¯¤¬Ê¹¤±¤ë¡ª ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Íè¾ì¼Ô¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤Î¸òÎ®²ñ¤â³«ºÅ
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¹Ò¶õ¡¦Å´Æ»Ê¬Ìî¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¼ê¾Ï¹°¡Ë¤Ï¡¢µ¨´©¡ØÄÌÌõËÝÌõ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡Ù¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡Ö½ÐÈÇËÝÌõ¼Ô¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°2025¡×¤ò2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÝÌõ²È¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢½ÐÈÇËÝÌõ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖºÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÝÌõ²ÈÆ±»Î¡¢¤Þ¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤â·ó¤Í¤¿¸òÎ®²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¹ÖÉ¾¤Ë²Ã¤¨¡¢¸òÎ®²ñ¤â³«ºÅ¡ª
¡Ö½ÐÈÇËÝÌõ¼Ô¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤ÈÇÛ¿®¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç¡¢ËÝÌõ²È¡¦ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¤ä¡¢½ÐÈÇËÝÌõ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖºÂ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½ÐÈÇ³Æ¼Ò¤«¤éËÝÌõ½ñÃ´Åö¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÍè¾ì¤µ¤ì¤¿ËÝÌõ²È¡¦»ÖË¾¼ÔÆ±»Î¤ä¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤»¤ë¸òÎ®²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ËÂè1²ó¤ò³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£ÇÛ¿®¤â´Þ¤á¤Æ¡¢150Ì¾°Ê¾å¤â¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸òÎ®²ñ¤Ë¤Ï10¼Ò°Ê¾å¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢Íè¾ì¼Ô¡¦ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¡¢ÁÐÊý¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£²ó¤â¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆËÝÌõ²È¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÝÌõ²È¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤ò¾·¤¡¢¤ª»Å»ö½Ñ¤äËÜ¤Îºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëµ¨´©¡ØÄÌÌõËÝÌõ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡Ù¤Ç³«ºÅ¤·¤¿»ï¾åËÝÌõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥êÊÔ¡×¤Î¸ø³«¹ÖÉ¾¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËÝÌõ²È¤ÎÊý¡¢»ÖË¾¼Ô¤ÎÊý¤ÏÉ¬¸«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡ª
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹
¡¦½ÐÈÇËÝÌõ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¡¢ËÝÌõ½ñ¤¬¹¥¤¤ÊÊý
¡¦ËÝÌõ²È¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÊÙ¶¯Ãæ¤ÎÊý
¡¦²áµî¤ËÌõ½ñ¤ò½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦¸½Ìò¤Î½ÐÈÇËÝÌõ²È¤ÎÊý
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ö½ÐÈÇËÝÌõ¼Ô¥ßー¥Æ¥£¥ó¥° 2025¡×
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë12¡§30～17¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨Æþ¾ì¤Ï12¡§00～12¡§30
¾ì½ê¡§¿ÀÊÝÄ®»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°23F¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-105¡Ë
»²²ÃÈñ¡§²ñ¾ì»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®ÉÕ¤¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Áá´ü¹ØÆþ³ä°ú 7,000±ß¡¢ÄÌ¾ïÈÎÇä 7,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡Ü¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Áá´ü¹ØÆþ³ä°ú 3,500±ß¡¢ÄÌ¾ïÈÎÇä 4,000±ß
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÊýË¡¡§Peatix¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤è¤ê¿½¹þ¡Ê https://tsuhon-event2511.peatix.com/ ¡Ë
¢¨Áá´ü³ä°ú¤Î¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀèÃå80Ì¾Ê¬¤Î¤ß¡£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¸ø³«¹ÖÉ¾¤Î¤ß¡¢¸òÎ®²ñ¤Ï²ñ¾ì»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü¸Â¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§00¤Þ¤Ç
¼çºÅ¡§¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ØÄÌÌõËÝÌõ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡ÙÊÔ½¸Éô
¢£¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡ÊÍ½Äê¡¡ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
12:00～12:30¡¡³«¾ì¡¦»²²Ã¼ÔÆþ¾ì
12:30～13:40¡¡¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ú¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉô¡Û
13:55～14:40¡¡ËÝÌõ¥ß¥Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ö¡ØÄÌÌõËÝÌõ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡Ù»ï¾åËÝÌõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥êÊÔ¡Ù¸ø³«¹ÖÉ¾¡×
14:50～16:00¡¡¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ú¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉô¡Û
16:00～17:00¡¡¸òÎ®²ñ
¡Ê¢¨³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï10Ê¬ÄøÅÙ¤ÎµÙ·Æ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð£±.¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ú¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉô¡Û
¡Ö¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤àÊÔ½¸¼Ô¡õËÝÌõ¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡¡ËÝÌõ½ÐÈÇ¤ÎÉñÂæÎ¢¤È»Å»ö½Ñ¡×¡ÊÌó70Ê¬¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ËÝÌõ²È¡¡¿ÀºêÏ¯»Ò¤µ¤ó
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¡½ñÀÒÊÔ½¸¶ÉÂè1ÊÔ½¸Éô¡¡ÊÔ½¸Ä¹¡¡»°±º³Ù¤µ¤ó
ËÝÌõ½ÐÈÇ¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ÈËÝÌõ²È¤¬Ì©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¶¦¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ê¤É¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎËÝÌõ½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»þÂåÀ¤ä¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï½ÐÈÇËÝÌõ²È¡¦¿ÀºêÏ¯»Ò¤µ¤ó¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦»°±º³Ù¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤ÈËÝÌõ²È¤Î¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö½Ñ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¤Î¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¶µ¼¼¡Ù¡Ø¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ GRIT¡Ù¡Ø¡ÖÀÅ¤«¤Ê¿Í¡×¤ÎÀïÎ¬½ñ¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È½ñÀÒ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¿ÀºêÏ¯»Ò¤µ¤ó
¤«¤ó¤¶¤¡¦¤¢¤¤³¡¿¾åÃÒÂç³ØÊ¸³ØÉô±ÑÊ¸³Ø²ÊÂ´¡£ËÝÌõ²È¡£¤ª¤â¤ÊÌõ½ñ¤Ë¡Ø¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¤Î¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¶µ¼¼¡Ù¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ï10Ãå¤·¤«Éþ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ GRIT¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿©»ö¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢»à¤Ê¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥æー¥â¥¢¤ÏºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¾®Àâ¡Ø²Ö¤Î»Ò¤É¤â¡Ù¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¡¢¡ØFOOD ANATOMY ¿©¤Î²òË¶¿Þ´Õ¡Ù¡ØNATURE ANATOMY ¼«Á³³¦¤Î²òË¶¿Þ´Õ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¤ß¤¹¤º½ñË¼¡Ë¡¢¾®Àâ¡Ø¥´ー¥¹¥È¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡¢¿ÍÊ¸½ñ¡¢¾®Àâ¡¢¥á¥â¥ïー¥ë¡¢¿Þ´Õ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÎËÝÌõ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
»°±º³Ù¤µ¤ó
¤ß¤¦¤é¡¦¤¿¤«¤·¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶ÉÂè1ÊÔ½¸ÉôÊÔ½¸Ä¹¡£1976Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¤Æ¥í¥·¥¢Ê¸³Ø¤òÀì¹¶¡£Áð»×¼Ò¡¢ÂçÏÂ½ñË¼¤ò·Ð¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡£ÂçÏÂ½ñË¼¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¤Î¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¶µ¼¼¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥éー£±°Ì¡Ë¤ä¡¢ÊÝºäÏÂ»Ö¡Ø¹Í¤¨¤ëÎý½¬¡Ù¤Ê¤É¤òÊÔ½¸¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤Ç¤Ï¡ØGRIT ¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¡Ù¡Ø1Ãû¥É¥ë¥³ー¥Á¡Ù¡ØÉã¤¬Ì¼¤Ë¸ì¤ëÈþ¤·¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·ÐºÑ¤ÎÏÃ¡£¡Ù¡Ø¡ÖÀÅ¤«¤Ê¿Í¡×¤ÎÀïÎ¬½ñ¡Ù¡ØË»¤·¤¤¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÊ¸¾Ï½Ñ¡Ù¤Ê¤ÉËÝÌõ½ñ¤òÃæ¿´¤ËÊÔ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£².¡ÚËÝÌõ¥ß¥Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Û
¡Ö¡ØÄÌÌõËÝÌõ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡Ù»ï¾åËÝÌõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥êÊÔ¡Ù¸ø³«¹ÖÉ¾¡×¡ÊÌó45Ê¬¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ËÝÌõ²È ³Á¾Â±Í»Ò¤µ¤ó
¡ØÄÌÌõËÝÌõ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡Ù2025Ç¯²Æ¹æ¤Î»ï¾åËÝÌõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥êÊÔ¡×¤Ç½ÐÂê¡¦¿³ºº¡¦¹ÖÉ¾¤òÃ´Åö¤¹¤ë³Á¾Â±Í»Ò¤µ¤ó¤ò¾·¤¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø³«¹ÖÉ¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²ÝÂêÊ¸¤Ï¡¢1896Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥®¥ê¥¹ºî²È¡¢Josephine Tey¡Ê¥¸¥ç¥»¥Õ¥£¥ó ¥Æ¥¤¡Ë¤ÎºîÉÊ¡ØTo Love and Be Wise¡Ù¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÌõÊ¸¤ä¡¢³Á¾Â¤µ¤ó¤ÎÌÏÈÏÌõÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¡öËÝÌõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î³µÍ×¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://tsuhon.jp/translation/translator/contest2025summer/
³Á¾Â±Í»Ò¤µ¤ó
¤«¤¤Ì¤Þ¡¦¤¨¤¤¤³¡¿±ÑÊÆÊ¸³ØËÝÌõ²È¡£¼ç¤ÊÌõ½ñ¤Ë¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ø¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥Ï¥¤¥¹¥ß¥¹¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê½ñæè´¦¡¹Ë¼¡Ë¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥·¥§¥Ñー¥É¡ØÌÑÁÛ¤ÎÀ¤³¦»Ë¡Ù¡ÊÆü·Ð¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥íー¥º¡¦¥Ô¥¢¥·ー¡Ø¤ï¤¬°¦¤·¤Î¥Ûー¥à¥º¡Ù¡Ê¿·½ñ´Û¡Ë¡¢¥¢¥ë¥¸¥¹¡¦¥Ð¥É¥ê¥¹¡ØÃ¯¡©¡Ù¡Ê¹ñ½ñ´©¹Ô²ñ¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥Ï¥¤¥¹¥ß¥¹¡Ø¥¥ã¥í¥ë¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¥¢¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¥Õ¥§¥íー¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¹Ö»Õ¡£
£³.¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ú¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉô¡Û
¡Ö·æºîÀÄ½Õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡© ËÝÌõ½ÐÈÇ¤Î¸½¾ì¤ËÇ÷¤ë¡ª¡×(Ìó70Ê¬¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ËÝÌõ²È ÉþÉôµþ»Ò¤µ¤ó
ÅìµþÁÏ¸µ¼Ò ÊÔ½¸¼Ô º´¡¹ÌÚÆü¸þ»Ò¤µ¤ó
Ãø¼Ô¥Û¥êー¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤¢¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ¡Ø¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤»¦¿Í¡Ù¡£2021Ç¯¤ËË®Ìõ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤äËÜ²°Âç¾Þ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³ÊÔ¤Î¡ØÍ¥ÅùÀ¸¤ÏÃµÄå¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¡Ù¡ØÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¿¿¼Â¡Ù¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯7·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸Ãø¼Ô¡¦ËÝÌõ²È¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡ØÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤ËÃ¯¤«¤¬¡Ù¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê·æºî¥ß¥¹¥Æ¥ê¥·¥êー¥º¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡ËÝÌõ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÉþÉôµþ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ÎÅìµþÁÏ¸µ¼Ò º´¡¹ÌÚÆü¸þ»Ò¤µ¤ó¤ò¾·¤¡¢½ÐÈÇ¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢¤Þ¤¿¥ß¥¹¥Æ¥êºîÉÊ¤ÎËÝÌõ½ÐÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉþÉôµþ»Ò¤µ¤ó
¤Ï¤Ã¤È¤ê¡¦¤¤ç¤¦¤³¡¿½ÐÈÇËÝÌõ²È¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÌõ½ñ¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ûー¥à¥ì¥¹¤ÈÌîÎÉÇ¤ÎÍ§¾ðÊª¸ì¡Ø¥Ü¥Ö¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¡Ê¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Üー¥¨¥óÃø¡¿Ã¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¤òÃæ¿´¤ËËÝÌõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤â¤ÊÌõ½ñ¤Ë¡Ø¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤»¦¿Í¡Ù¡ØÍ¥ÅùÀ¸¤ÏÃµÄå¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¡Ù¡ØÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¿¿¼Â¡Ù¡Ê¥Û¥êー¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÃø¡Ë¡¢¡Ø¤³¤¦¤·¤Æ¤Ü¤¯¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¥Ç¥Ü¥é¡¦¥Û¥×¥¥ó¥½¥óÃø¡¿°Ê¾å¡¢ÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¼Ö°Ø»ÒÃµÄå¤Î¹¬±¿¤ÊÆü¡¹¡Ù¡Ê¥¦¥£¥ë¡¦¥êー¥ÁÃø¡¿ÁáÀî½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¡£
º´¡¹ÌÚÆü¸þ»Ò¤µ¤ó
¤µ¤µ¤¡¦¤Ò¤Ê¤³¡¿1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦£Ó£Æ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¤¡¦¥Û¥éー¤ÎÀìÌç½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡£2009Ç¯¤ÎÆþ¼Ò°ÊÍè¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¢Ê¸·Ý¤Ê¤ÉËÝÌõ¾®Àâ¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤ë¡£¼ç¤ÊÃ´Åö½ñ¤Ï¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥·ー¥é¥Ã¥Ï¡ØÈÈºá¡Ù¡¢¥Ôー¥¿ー¡¦¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¡Ø¤½¤·¤Æ¥ß¥é¥ó¥À¤ò»¦¤¹¡Ù¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥Ê¥êー¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤¿¤Á¤ÎËÜ¡Ù¡¢¥Û¥êー¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ø¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤»¦¿Í¡Ù¤Ê¤É¡£
£´.¡Ú¸òÎ®²ñ¡Û¡ÊÌó60Ê¬¡Ë
¹Ö±é¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¸òÎ®²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Ï½ÐÈÇ³Æ¼Ò¤ÎËÝÌõ½ñÉôÌç¤ÎÃ´Åö¼ÔÍÍ¤â¤´Íè¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´°§»¢¡¦Ì¾»É¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î¸òÎ®²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¡ù¡ÚËÝÌõ½ñÉôÌç¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤Ø¡Û¡ù
¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¤µ¤ì¤¿½ÐÈÇËÝÌõ²È¡¦»ÖË¾¼Ô¤ÎÊý¤ÈÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò»ý¤ÄËÝÌõ²È¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯»²²Ã¤µ¤ì¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ÏÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸òÎ®²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¤ªÌ¾Á°¡¦½ÐÈÇ¼ÒÌ¾¤ò°Ê²¼¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÄÌÌõËÝÌõ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡ÙÊÔ½¸Éô
¥áー¥ë¡§info@tsuhon.jp
¡Ú¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¡Ø·î´©¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¹Ò¶õ¡¢Å´Æ»¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー¡¢¥ì¥¹¥¥åーÊ¬Ìî¤Ç½ÐÈÇ³èÆ°¤òÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤ËÎ¹¹Ô¡¢ÄÌÌõ¡¦ËÝÌõ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î½ÐÈÇÊª¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¡Û¡¡https://www.impressholdings.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÍËÜÍ³µª¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡£¡ÖIT¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö»³³Ù¡¦¼«Á³¡×¡Ö¹Ò¶õ¡¦Å´Æ»¡×¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö³Ø½Ñ¡¦Íý¹©³Ø¡×¤ò¼çÍ×¥Æー¥Þ¤ËÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥¢&¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¡¦±¿±Ä¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§ã·Æ£
E-mail¡§info@tsuhon.jp
URL¡§https://tsuhon.jp/