¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö²µ½÷¤ÎËÜÃª¡×¤ÎÂè49ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª Âç¿Íµ¤¤ÎÊ¸¹ë¡¦ËÙÃ¤Íº¤Î·æºî¾®Àâ¤È¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦°ÀÌÚ¤³¤Ü¤Í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡ØÇ³¤æ¤ëËË¡Ù¤¬È¯Çä
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç²»³Ú´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜÂçÊå¡ËÆâ¤ÇÊ¸·Ý¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー´ØÏ¢¤ò°·¤¦½ÐÈÇ¥ìー¥Ù¥ëÎ©Åì¼Ë¤Ï¡¢¡ØÇ³¤æ¤ëËË¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯10·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²µ½÷¤ÎËÜÃª¡×¤È¤Ï¡¢Ê¸¹ë¤ÎÌ¾ºî¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤¬¼«Í³¤Ê´¶À¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤òÅº¤¨¤ë¡¢³¨ËÜ´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£Âè49ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØÇ³¤æ¤ëËË¡Ù¤Ï¡¢¡ØÉ÷Î©¤Á¤Ì¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¸¹ë¡¦ËÙÃ¤Íº¤Ë¤è¤ë¡¢»×½Õ´ü¤Î¾¯Ç¯¤Î¡ÖÌÜ³Ð¤á¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤Ì¾ºî¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦°ÀÌÚ¤³¤Ü¤Í¤¬¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥ë¥«¥éー¤Ç¡¢¾®Àâ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¹ë²Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜÊ¸¤è¤ê
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§Ç³¤æ¤ëËË
Ãø¼Ô¡§ËÙÃ¤Íº+°ÀÌÚ¤³¤Ü¤Í
Äê²Á¡§2,475±ß¡ÊËÜÂÎ2,250±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î14Æü
È¯¹Ô¡§Î©Åì¼Ë¡¿È¯Çä¡§¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯
¾¦ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¡¡https://rittorsha.jp/s/otome/3125317412.html
PROFILE
ËÙÃ¤Íº
ÌÀ¼£37Ç¯¡Ê1904Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÄë¹ñÂç³ØÊ¸³ØÉô¹ñÊ¸²ÊÂ´¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¼¼À¸ºÔÀ±¡¢³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯È¯É½¤·¤¿¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡ØÉ÷Î©¤Á¤Ì¡Ù¡¢¡ØÀ»²ÈÂ²¡Ù¡¢¡ØÈþ¤·¤¤Â¼¡Ù¤Ê¤É¡£¡Ö²µ½÷¤ÎËÜÃª¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏËÜºî¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡ØÁÍ¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
°ÀÌÚ¤³¤Ü¤Í
2017Ç¯¤«¤éSNS¤Ç¤Î¸ø³«¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÁÏºî³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤É¤³¤«Êª¸ìÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³¨¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°ÎîÊª¸ì¡Ù¡Ê¹¾¸ÍÀîÍðÊâ+°ÀÌÚ¤³¤Ü¤Í¡Ë¡¢¡ØGlamelia °ÀÌÚ¤³¤Ü¤ÍºîÉÊ½¸¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚÎ©Åì¼Ë¡Û https://rittorsha.jp/
Î©Åì¼Ë¤ÏÊ¸·Ý¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë½ÐÈÇ³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¡£¡Ö²µ½÷¤ÎËÜÃª¡×¤Ê¤É¤Î¹¥É¾¥·¥êー¥º¤Î¤Û¤«¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¡¢Ã«¤æ¤»Ò¤é¤Î¸¸¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ÎÉü¹ï¤Ê¤É¤Ç´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÉ¼Ô¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë½ÐÈÇ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ûhttps://www.rittor-music.co.jp/
¡Ø¥®¥¿ー¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ø¥µ¥¦¥ó¥É¡õ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÅù¤Î³Ú´ï±éÁÕ¤ä²»³ÚÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦
¥×¥ì¥¤¥äー¡õ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±ÀìÌç»¨»ï¡¢³Ú´ï¶µÂ§ËÜÅù¤Î½ÐÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅ»Ò½ÐÈÇ¡¢±ÇÁü¡¦²»¸»¤Î
ÇÛ¿®Åù¡¢²»³Ú´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー
¥¹¡Ö¸æÃã¥Î¿åRITTOR BASE¡×¤Î±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î³Ú´ï¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ø¥Ç¥¸¥Þー
¥È¡Ù¤äT¥·¥ã¥Ä¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ØT-OD¡ÙÅù¤ÎWeb¥µー¥Ó¥¹¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¡Ûhttps://www.impressholdings.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÍËÜÍ³µª¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡£¡ÖIT¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö»³³Ù¡¦¼«Á³¡×¡Ö¹Ò¶õ¡¦Å´Æ»¡×¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö³Ø½Ñ¡¦Íý¹©³Ø¡×¤ò¼çÍ×¥Æー¥Þ¤ËÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥¢&¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¡¦±¿±Ä¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail: pr@rittor-music.co.jp
