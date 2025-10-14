¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥Ã¥¯ÂåÉ½ À¾Èø ¼þ°ìÏº¤¬¡ÖEY ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー 2025 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó Ãæ¹ñÃÏ¶èÂç²ñ¡×Challenging SpiritÉôÌç¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ
2025Ç¯10·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢EY Japan¼çºÅ¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥ÊーÉ½¾´À©ÅÙ¡ÖEY ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー 2025 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó Ãæ¹ñÃÏ¶èÂç²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥Ã¥¯¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÀ¾Èø ¼þ°ìÏº¤¬Challenging SpiritÉôÌç¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¾Èø ¼þ°ìÏº ¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡ÖEY ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー 2025 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó Ãæ¹ñÃÏ¶èÂç²ñ¡×Challenging SpiritÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¤è¤ê¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
100ËüÅÀ°Ê¾å¤Î²»¸»¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAudiostock¡×¡Êhttps://audiostock.jp(https://audiostock.jp)¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2013Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤Î²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬À©ºî¤·¤¿²»¸»¤ò¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²»¡×¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤ØÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¤è¤ê³èÌö¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢²»¸»¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÁÏºî³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖEY ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖEY ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤Ï¡¢1986Ç¯¤ËEY¤Ë¤è¤êÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¤ÎÅØÎÏ¤È¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢À¤³¦Ìó47¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯6·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤¢¤ëEY ¥ïー¥ë¥É¡¦¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¹ñ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¤ÎÂåÉ½¤¬½¸¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2001Ç¯¤è¤êËÜÉ½¾´¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯¤Ç25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó300Ì¾¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ëÁ´¹ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¤ÎÀ®¸ù¤ä¾ðÇ®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤Ê»º¶È¤ä¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¤òÉ½¾´¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈôÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¾©Îå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§EY ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー 2025 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¸ø¼°¥Úー¥¸
https://www.ey.com/ja_jp/entrepreneur-of-the-year-japan/eoy-2025-japan(https://www.ey.com/ja_jp/entrepreneur-of-the-year-japan/eoy-2025-japan)
¢£¡ÖAudiostock¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAudiostock¡×¤Ï²»³Ú¤Î»ÈÍÑ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÇäÇã¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¼«¿È¤ÇÀ©ºî¤·¤¿²»³Ú¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ»ÈÍÑ¸¢¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Çä¾å¤Ë±þ¤¸¤¿°õÀÇ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤ÏÃ±ÉÊ¹ØÆþ¤Þ¤¿¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÊý¼°¤Ç¹ØÆþ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç²»³Ú¤ÎÍøÍÑµöÂú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦YouTube¡¦¹¹ð¡¦SNSÅê¹ÆÆ°²è¡¦¥¢¥×¥ê¡¦¥²ー¥àÅù¤Î¾¦ÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²»³Ú¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAudiostock¡×¡§https://audiostock.jp/(https://audiostock.jp/)
¡ÖAudiostock¡×Äê³ÛÀ©¥×¥é¥ó¡§https://audiostock.jp/s_plan(https://audiostock.jp/s_plan)
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥Ã¥¯
URL¡§https://audiostock.co.jp/(https://audiostock.co.jp/)
ÀßÎ©¡§2007Ç¯10·î11Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¾Èø ¼þ°ìÏº
ËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÉÙÅÄÄ®ーÃúÌÜ6－10 Åì¸÷Âè°ì¥Ó¥ë 2F
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ3-5 ¸ÞÈ¿ÅÄÃæ±û¥Ó¥ë 7F
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÁÏºî³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥Õ¥êー¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖAudiostock¡×Åù¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¼ý±×²½¤ÈÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÀ©ºî¤ËÌòÎ©¤Ä¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼ûÍ×Áý¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ï2028Ç¯Ëø¤ËÌó20.3²¯¥É¥ë¡ÊUSD¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¤è¤ê³èÌö¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢²»³Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³×¿·¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë½ÐÅµ¸µ¡§ Stock Music Market - Global Outlook & Forecast 2023-2028