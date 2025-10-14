1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¡©¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B.LEAGUE2025-26¥·ー¥º¥ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö£×£É£Î£Î£Å£Ò¡×B1¡¢B2Í¥¾¡¥Áー¥àÍ½ÁÛ¤ÎÅêÉ¼¾õ¶·¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¡Ê£Ê£Ó£Ã¡Ë¤Ï¡¢£±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B.LEAGUE2025-26¥·ー¥º¥ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö£×£É£Î£Î£Å£Ò¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢B1¡¢B2¤ÎÍ¥¾¡¥Áー¥à¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡Ö¶¥µ»²ñÍ½ÁÛ¡×¤¯¤¸¤È¡¢£±£°·î£±£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£³Àá¡¢¤ª¤è¤Ó£±£°·î£±£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£´Àá¤Î³Æ»î¹ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö1»î¹çÍ½ÁÛ¡×¤¯¤¸¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ãÈÎÇä´ü´Ö¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/45157/table/140_1_3bb934241c26c7e372c54d1ff7eeb6a9.jpg?v=202510141126 ]
¡Ê¡öÈÎÇä¾ì½ê¤ä·èºÑÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇäÄùÀÚ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¤¯¤¸¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
ËÜÆü¤Ï¡¢B1¡¢B2¤ÎÍ¥¾¡¥Áー¥à¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¯¤¸¤ÎÅêÉ¼¾õ¶·¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖB¥êー¥°CS 2025-26 Í¥¾¡Í½ÁÛ¡×¤ÎÅêÉ¼¾õ¶·¢¨£±
¡¡B1Í¥¾¡¥Áー¥àÍ½ÁÛ¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢ ºò¥·ー¥º¥ó¥Ù¥¹¥È£´¤ÎÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ç¡¢Ê§ÌáÇÜÎ¨¡Ê¥ª¥Ã¥º¡Ë¤Ï£³¡¥£±ÇÜ¡ª£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó£²°Ì¤ÎÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤Ç¡¢Ê§ÌáÇÜÎ¨¡Ê¥ª¥Ã¥º¡Ë¤Ï£³¡¥£´ÇÜ¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥óÍ¥¾¡¤Î±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢Ê§ÌáÇÜÎ¨¡Ê¥ª¥Ã¥º¡Ë¤Ï£³¡¥£¹ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖB2PO 2025-26 Í¥¾¡Í½ÁÛ¡×¤ÎÅêÉ¼¾õ¶·¢¨£±
¡¡B2Í¥¾¡¥Áー¥àÍ½ÁÛ¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢ ºò¥·ー¥º¥óB2À¾ÃÏ¶è£¶°Ì¤Î¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ç¡¢Ê§ÌáÇÜÎ¨¡Ê¥ª¥Ã¥º¡Ë¤Ï£²¡¥£²ÇÜ¡ª£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥óB2 PLAYOFFS £³°Ì¤Î¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ç¡¢Ê§ÌáÇÜÎ¨¡Ê¥ª¥Ã¥º¡Ë¤Ï£²¡¥£µÇÜ¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥óB2 PLAYOFFS ¥Ù¥¹¥È£¸¤ÎÊ¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤Ç¡¢Ê§ÌáÇÜÎ¨¡Ê¥ª¥Ã¥º¡Ë¤Ï£³¡¥£¶ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡£±£°·î£±£´Æü(²Ð)£±£°»þ»þÅÀ¤ÎÅêÉ¼¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê§ÌáÇÜÎ¨¡Ê¥ª¥Ã¥º¡Ë¤Ï¡¢ÅêÉ¼¾õ¶·¤Ë¤è¤êÈÎÇä½ªÎ»¤Þ¤ÇÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Ê§ÌáÇÜÎ¨¡Ê¥ª¥Ã¥º¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¯¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.toto-dream.com/¡Ë¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖB¥êー¥°CS 2025-26 Í¥¾¡Í½ÁÛ¡×¤ÎÅêÉ¼¾õ¶·¡Ê£±£°·î£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£°»þ»þÅÀ¡Ë
¢£¡ÖB2PO 2025-26 Í¥¾¡Í½ÁÛ¡×¤ÎÅêÉ¼¾õ¶·¡Ê£±£°·î£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£°»þ»þÅÀ¡Ë
¢£¡Ö£×£É£Î£Î£Å£Ò¡×ÈÎÇä³µÍ×¢¨£±
¡Ö£×£É£Î£Î£Å£Ò¡×¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Î¤¿¤á¤Î½õÀ®¶â¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢J¥êー¥°¤ä B.LEAGUE¤Î¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢Áª¼êÅù¤Î¤¿¤á¤Î´Ä¶À°È÷¤ä¥¯¥é¥Ö¶¯²½¤Ê¤É¤Ë½¼Åö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¯¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.toto-dream.com/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¹¥Ýー¥Ä¤¯¤¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¤¯¤¸¤ÎÇä¾å¶â¤«¤é¡¢Åö¤»¤óÊ§Ìá¶â¡¢·ÐÈñÅù¤ò½ü¤¤¤¿¼ý±×¤Î£²/£³¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Î½õÀ®¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î½õÀ®¶â¤¬ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò°é¤Æ¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¥ïー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¤¯¤¸¤Î¼ý±×¤Ë¤è¤ë½õÀ®¤Ï¡¢£²£°£°£²Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó£²¡¤£¸£¸£´²¯±ß¤Î½õÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤ÏÇÛÊ¬³Û¤ò¹ç»»¡Ë¡£
½õÀ®¶â¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¼ÇÀ¸²½¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¶µ¼¼¡¦Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤äÌ¤Íè¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤¯¤¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾¦ÉÊ¤äÈÎÇäÊýË¡Åù¤Î¹©É×¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê½õÀ®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¯¤¸¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
