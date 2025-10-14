¡Ø¥â¥Ö¥µ¥¤¥³100 III¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤æ¤ë¥³¥Þ ¥ªー¥í¥é¥«ー¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『モブサイコ100 III』の商品8種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:斎藤智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『モブサイコ100 III』の商品の受注を10月6日(月)より開始いたしました。

■受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/920,259?utm_source=press
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤æ¤ë¥³¥Þ ¥ªー¥í¥é¥«ー¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
±Æ»³ÌÐÉ×¡¢Îî¸¸¿·Î´¡¢¥¨¥¯¥Ü¡¢±Æ»³Î§¡¢²ÖÂôµ±µ¤¡¢¶ÜÂô¹îÌé¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¥ªー¥í¥é¥«ー¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¥ªー¥í¥é¤Ëµ±¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¡£
¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤äPC¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¤æ¤ë¥³¥Þ¡×¤Ï¡¢¡Ö¾ìÌÌ¼Ì¡¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¿¸¶ºî¤Î¥³¥Þ¤Ê¤É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¾ð·Ê¤Ê¤É¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿AMNIBUS¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \660(ÀÇ¹þ), BOX \6,600(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢PP
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤æ¤ë¥³¥Þ ¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸
±Æ»³ÌÐÉ×¡¢Îî¸¸¿·Î´¡¢¥¨¥¯¥Ü¡¢±Æ»³Î§¡¢²ÖÂôµ±µ¤¡¢¶ÜÂô¹îÌé¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \605(ÀÇ¹þ), BOX \6,050(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm
ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤æ¤ë¥³¥Þ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¿¥¤¥ë
±Æ»³ÌÐÉ×¡¢Îî¸¸¿·Î´¡¢¥¨¥¯¥Ü¡¢±Æ»³Î§¡¢²ÖÂôµ±µ¤¡¢¶ÜÂô¹îÌé¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
3cm¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥ë¥«¥éー¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊºÌ¤ê¤ò¤ª²Ã¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \385(ÀÇ¹þ), BOX \3,850(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë30¡ß30mm¡¡¸ü¤ß¡§5mm
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤æ¤ë¥³¥Þ ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
±Æ»³ÌÐÉ×¡¢Îî¸¸¿·Î´¡¢¥¨¥¯¥Ü¡¢±Æ»³Î§¡¢²ÖÂôµ±µ¤¡¢¶ÜÂô¹îÌé¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \2,750(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë12.7¡ß8.9cm
ÁÇºà¡¡¡§»æ
¢§¤æ¤ë¥³¥Þ ¥Ñー¥ÄÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö±Æ»³ÌÐÉ× ¤æ¤ë¥³¥Þ ¥Ñー¥ÄÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Æ»³ÌÐÉ×¡¢Îî¸¸¿·Î´¡¢¥¨¥¯¥Ü¡¢±Æ»³Î§¡¢²ÖÂôµ±µ¤¡¢¶ÜÂô¹îÌé¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¥Ñー¥ÄÉÕ¤¤ÎBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï¡Ê±Æ»³ÌÐÉ×ver.A¡¢±Æ»³ÌÐÉ×verB¡¢±Æ»³ÌÐÉ×ver.C¡¢Îî¸¸¿·Î´ver.A¡¢Îî¸¸¿·Î´ver.B¡¢Îî¸¸¿·Î´ver.C¡¢¥¨¥¯¥Ü¡¢±Æ»³Î§¡¢²ÖÂôµ±µ¤¡¢¶ÜÂô¹îÌé¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë19.1¡ß12.7cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¤æ¤ë¥³¥Þ ¥í¥Ã¥«ー¥ーÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö±Æ»³ÌÐÉ× ¤æ¤ë¥³¥Þ ¥í¥Ã¥«ー¥ーÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Æ»³ÌÐÉ×¡¢Îî¸¸¿·Î´¡¢¥¨¥¯¥Ü¡¢±Æ»³Î§¡¢²ÖÂôµ±µ¤¡¢¶ÜÂô¹îÌé¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¥í¥Ã¥«ー¤Î¥ー¥¿¥°¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§³Æ \1,650(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï¡Ê±Æ»³ÌÐÉ×ver.A¡¢±Æ»³ÌÐÉ×verB¡¢±Æ»³ÌÐÉ×ver.C¡¢Îî¸¸¿·Î´ver.A¡¢Îî¸¸¿·Î´ver.B¡¢Îî¸¸¿·Î´ver.C¡¢¥¨¥¯¥Ü¡¢±Æ»³Î§¡¢²ÖÂôµ±µ¤¡¢¶ÜÂô¹îÌé¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë50¡ß31mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¤æ¤ë¥³¥Þ BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö±Æ»³ÌÐÉ× ¤æ¤ë¥³¥Þ BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Æ»³ÌÐÉ×¡¢Îî¸¸¿·Î´¡¢¥¨¥¯¥Ü¡¢±Æ»³Î§¡¢²ÖÂôµ±µ¤¡¢¶ÜÂô¹îÌé¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇºÆ¸½¤·¡¢BIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§³Æ \1,100(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï¡Ê±Æ»³ÌÐÉ×ver.A¡¢±Æ»³ÌÐÉ×verB¡¢±Æ»³ÌÐÉ×ver.C¡¢Îî¸¸¿·Î´ver.A¡¢Îî¸¸¿·Î´ver.B¡¢Îî¸¸¿·Î´ver.C¡¢¥¨¥¯¥Ü¡¢±Æ»³Î§¡¢²ÖÂôµ±µ¤¡¢¶ÜÂô¹îÌé¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë97¡ß97mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà¡¡¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¤æ¤ë¥³¥Þ 100mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö±Æ»³ÌÐÉ× ¤æ¤ë¥³¥Þ 100mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Æ»³ÌÐÉ×¡¢Îî¸¸¿·Î´¡¢¥¨¥¯¥Ü¡¢±Æ»³Î§¡¢²ÖÂôµ±µ¤¡¢¶ÜÂô¹îÌé¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇºÆ¸½¤·¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê¡¡¡§³Æ \715(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡¡¡§Á´10¼ï¡Ê±Æ»³ÌÐÉ×ver.A¡¢±Æ»³ÌÐÉ×verB¡¢±Æ»³ÌÐÉ×ver.C¡¢Îî¸¸¿·Î´ver.A¡¢Îî¸¸¿·Î´ver.B¡¢Îî¸¸¿·Î´ver.C¡¢¥¨¥¯¥Ü¡¢±Æ»³Î§¡¢²ÖÂôµ±µ¤¡¢¶ÜÂô¹îÌé¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â10cm
ÁÇºà¡¡¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
https://amnibus.com/products/title/920,259?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
