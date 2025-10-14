¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È½é¡ª¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¤äPB¾¦ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¡È¤ª¤¤¤·¤¯¡É·ò¹¯½¬´·²½¡ª～¼Ò°÷¤Ø¸þ¤±¤¿¡Ö·ò¹¯¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤Ç¿©À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯½¬´·²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤ò¹Í°Æ¤·¡Ö·ò¹¯¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤È¤·¤ÆÂÐ¾Ý¼Ò°÷¤ØÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¿ä¾©¡ª¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¤ÇÆÏ¤±¤ë¡Ö·ò¹¯¥¯ー¥Ý¥ó¡×
¡¡Åö¼Ò¤Ï2019Ç¯¤Ë¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¼¼¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤ò½Å»ë¤¹¤ë·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ¤¬¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿½é¤Î¡Ö·ò¹¯Çò½ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢20～30Âå¤Î¼Ò°÷¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈîËþ·¹¸þ¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Î·ò¹¯°Õ¼±Ä´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BMI¤Î¿ôÃÍ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¼Ò°÷¤ÎÌó4³ä¤¬¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÅö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ò¹¯·Ð±Ä»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¿ä¾©¤¹¤ëPB¾¦ÉÊ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÄó°Æ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯½¬´·²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡×¤Ë¡¢¡Ö3¼ï¥Í¥Ð¥Í¥Ð¶ñºà¤ÈÂçº¬¤Î¥µ¥é¥À¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ïº£¸å¤â½ç¼¡Æþ¤ìÂØ¤¨¡¢Ë°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷Á´ÂÎ¤Î·ò¹¯°Õ¼±¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÇÛÉÛ¥¯ー¥Ý¥óÆâÍÆ¡ä
1²óÌÜ
»ÈÍÑ´ü´Ö¡¡2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)～10·î20Æü(·î)
ÆâÍÆ¡Ö3¼ï¥Í¥Ð¥Í¥Ð¶ñºà¤ÈÂçº¬¤Î¥µ¥é¥À¡×¡¡ÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó1Ëç
2²óÌÜ
»ÈÍÑ´ü´Ö¡¡2025Ç¯10·î21Æü(²Ð)～10·î27Æü(·î)
ÆâÍÆ¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡Ê¹ü¤Ê¤·¡Ë¡×50±ß°ú¤
¡¡¡¡¡¡¡Ö3¼ï¥Í¥Ð¥Í¥Ð¶ñºà¤ÈÂçº¬¤Î¥µ¥é¥À¡×100±ß°ú¤¡¡¥¯ー¥Ý¥ó¥»¥Ã¥È
¢£¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë·ò¹¯½¬´·²½¡ª¤ª¤¹¤¹¤áÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥á¥Ë¥åー
¢¨ÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¡¢Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ò¹¯¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÁªÄê¤·¤¿¡Ö3¼ï¥Í¥Ð¥Í¥Ð¶ñºà¤ÈÂçº¬¤Î¥µ¥é¥À¡×¤Ï¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°ÉÕ¤¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤âËÉÙ¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤ËÍ¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡È»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤âÌîºÚ¤Ï¤È¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼Ò°÷¤Ë¤³¤½¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤¬¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
·ò¹¯Çò½ñ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.family.co.jp/content/dam/family/sustainability/topics/2025/health_report2024.pdf
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£