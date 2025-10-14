¶â¤Ç¼é¤ë¡¢¶â¤ÇÁý¤ä¤¹ ¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø ¥´ー¥ë¥É ETF¡×¡ÊÌÃÊÁ¥³ー¥É¡§425A¡Ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø ¥´ー¥ë¥É ETF¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë¡×¡ÊÌÃÊÁ¥³ー¥É¡§424A¡Ë¤¬¿·µ¬¾å¾ì¤Ø
¡¡ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ëー¥×¤ÎGlobal X Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£²¬ ÃÒÃË¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø ¥´ー¥ë¥É ETF¡×¡ÊÌÃÊÁ¥³ー¥É¡§425A¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø ¥´ー¥ë¥É ETF¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë¡×¡ÊÌÃÊÁ¥³ー¥É¡§424A¡Ë¤òÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¾ìÆü¤Ë¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤Æ¾å¾ì¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥â¥ê¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¹¾¼éÅ¯»á¤ò¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¾å¾ì¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¹¾¼éÅ¯»á¤¬ÅÐÃÅ
¡¡¾å¾ì¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÆ£²¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¨¥â¥ê¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¹¾¼éÅ¯»á¤Ë¤â¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸Þ¹òË¾÷¤ò´ê¤¤¡¢¾â¤òÂÇ¤ÄÂÇ¾â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç¤Î¾å¾ì¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¹¾¼éÅ¯»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾å¾ì¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é
https://youtu.be/ETgp7SalX_Q?si=JTZzvF8TxyNhbWNv
¶â¤Ç¼é¤ë¡¢¶â¤ÇÁý¤ä¤¹
¼Â¼ÁÅª¤Ë¶â¸½Êª¤ËÅê»ñ¤¹¤ëETF¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø ¥´ー¥ë¥É ETF¡×¤Ï¡¢¡ÖMirae Asset Gold Bullion ETF Index¡Ê±ß´¹»»¥Ùー¥¹¡Ë¡×¤ÎÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹ETF¤Ç¤¹¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGlobal X Gold Bullion ETF¡×¡ÚGXLD¡Û¤Ø¼ç¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¶â¸½Êª¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø ¥´ー¥ë¥É ETF¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖMirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index¡×¤Ø¤ÎÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹ETF¤Ç¤¹¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGlobal X Gold Bullion ETF¡×¡ÚGXLD¡Û¤Ø¼ç¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¶â¸½Êª¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶â¸½Êª¤òÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¡¢ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤¤Î°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¼è°ú¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø ¥´ー¥ë¥É ETF¡×¡ÊÌÃÊÁ¥³ー¥É¡§425A¡Ë
¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø ¥´ー¥ë¥É ETF¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë¡×¡ÊÌÃÊÁ¥³ー¥É¡§424A¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://globalxetfs.co.jp/special/lp_424A_425A/
Global X Japan ¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ëX¡Ë¤È¤Ï¡©
Global X Japan ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢À®Ä¹¥Æー¥Þ·¿¡¢¥¤¥ó¥«¥à·¿¡¢¥³¥¢·¿¡¢¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£·¿¤È¤¤¤Ã¤¿³×¿·Åª¤Ê ETF¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤ë¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤ÎETFÀìÌç»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2019Ç¯9·î¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿ETF¤ò57ËÜÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://globalxetfs.co.jp/index.html
YouTube¡§https://www.youtube.com/@GlobalXETFsJPN
ÌÈÀÕ»ö¹à
¡¦ËÜ»ñÎÁ¤Ï²ñ¼Ò³µÍ×µÚ¤ÓÅê»ñÀïÎ¬Åù¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Î´«Í¶¡¦ÈÎÇä¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ñÎÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡¢¾ðÊóµÚ¤Ó¥Çー¥¿Åù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁºîÀ®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ïÍ×°ø¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ»ñÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î¸¢Íø¡¢µÁÌ³¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¡¢¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Î»öÍ³¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¡¦½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ»ñÎÁ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ÜÍ÷¼Ô¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¡¢Ëü°ìËÜ»ñÎÁ¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤òÈï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ»ñÎÁ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ETF¤Ï¡¢ÃÍÆ°¤¤Î¤¢¤ëÍ²Á¾Ú·ôÅù¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ð½à²Á³Û¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤ò³ä¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿®Â÷ºâ»º¤ËÀ¸¤¸¤¿Íø±×¤ª¤è¤ÓÂ»¼º¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅê»ñ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÍÂÃù¶â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ð½à²Á³Û¤Î¼ç¤ÊÊÑÆ°Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡¦¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡Ë¡×¡¢¡Ö¶â¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡¦¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡Ë¡×¡¢¡Ö°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¡×¡¢
¡Ö¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥ê¥¹¥¯¡×¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×
¢¨ ´ð½à²Á³Û¤ÎÆ°¤¤¬»Ø¿ô¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ´ð½à²Á³Û¤ÎÊÑÆ°Í×°ø¤Ï¡¢¾åµ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ÀßÄê¡¦¸ò´¹¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë ¤Î¡ÖÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Ç¼è°ú¤ò¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤ª¿Ö¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯ÈñÍÑ
ETF¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¡Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤òÄÌ¤·¤ÆETF¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¸½ºß¡Ë
ETF¤Î»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇäÇã¤Ë¤Ï¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤ËÄê¤á¤ëÇäÇã°ÑÂ÷¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÌóÄê¶â³Û¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼è°·²ñ¼Ò¤´¤È¤Ë¼ê¿ôÎÁÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¸Â³Û¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
ÊÝÍ´ü´ÖÃæ¤Ë´ÖÀÜÅª¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡Ê¿®Â÷Êó½·¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
< ¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø ¥´ー¥ë¥É ETF >
ËèÆü¡¢¼¡¤Î¥¤¡¥¤Î³Û¤Ë¥í¡¥¤Î³Û¤ò²Ã»»¤·¤ÆÆÀ¤¿³Û
¥¤¡¥¿®Â÷ºâ»º¤Î½ã»ñ»ºÁí³Û¤ËÇ¯Î¨0.0275¡ó¡ÊÀÇÈ´0.025¡ó¡Ë°ÊÆâ¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¸½ºß¤Ï¡¢Ç¯Î¨0.0275¡ó¡ÊÀÇÈ´0.025¡ó¡Ë¡Ë¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
ÆâÌõ¡¡°ÑÂ÷²ñ¼Ò0.011¡ó¡ÊÀÇÈ´0.01¡ó¡Ë°ÊÆâ¡¢¼õÂ÷²ñ¼Ò0.0165¡ó¡ÊÀÇÈ´0.015¡ó¡Ë°ÊÆâ
¢¨¤Ê¤ª¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¿®Â÷Êó½·Åù¤ò´Þ¤á¤¿¼Â¼ÁÅª¤Ê¿®Â÷Êó½·Î¨¤Î³µ»»ÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëETF¤Î±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡§Ç¯Î¨0.15%
¼Â¼ÁÅª¤ËÉéÃ´¤¹¤ë±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡§0.1775%(ÀÇ¹þ)ÄøÅÙ
¥í¡¥¿®Â÷ºâ»º¤ËÂ°¤¹¤ëÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÂßÉÕ¤±¤Ë¤«¤«¤ëÉÊÂßÎÁ¤Ë55¡ó¡ÊÀÇÈ´50¡ó¡Ë°ÊÆâ¤ÎÎ¨¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¸½ºß¤Ï¡¢55¡ó¡ÊÀÇÈ´50¡ó¡Ë¡Ë¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
< ¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø ¥´ー¥ë¥É ETF¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë >
ËèÆü¡¢¼¡¤Î¥¤¡¥¤Î³Û¤Ë¥í¡¥¤Î³Û¤ò²Ã»»¤·¤ÆÆÀ¤¿³Û
¥¤¡¥¿®Â÷ºâ»º¤Î½ã»ñ»ºÁí³Û¤ËÇ¯Î¨0.0275¡ó¡ÊÀÇÈ´0.025¡ó¡Ë°ÊÆâ¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¸½ºß¤Ï¡¢Ç¯Î¨0.0275¡ó¡ÊÀÇÈ´0.025¡ó¡Ë¡Ë¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
ÆâÌõ¡¡°ÑÂ÷²ñ¼Ò0.011¡ó¡ÊÀÇÈ´0.01¡ó¡Ë°ÊÆâ¡¢¼õÂ÷²ñ¼Ò0.0165¡ó¡ÊÀÇÈ´0.015¡ó¡Ë°ÊÆâ
¢¨¤Ê¤ª¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¿®Â÷Êó½·Åù¤ò´Þ¤á¤¿¼Â¼ÁÅª¤Ê¿®Â÷Êó½·Î¨¤Î³µ»»ÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëETF¤Î±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡§Ç¯Î¨0.15%
¼Â¼ÁÅª¤ËÉéÃ´¤¹¤ë±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡§0.1775%(ÀÇ¹þ)ÄøÅÙ
¥í¡¥¿®Â÷ºâ»º¤ËÂ°¤¹¤ëÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÂßÉÕ¤±¤Ë¤«¤«¤ëÉÊÂßÎÁ¤Ë55¡ó¡ÊÀÇÈ´50¡ó¡Ë°ÊÆâ¤ÎÎ¨¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¸½ºß¤Ï¡¢55¡ó¡ÊÀÇÈ´50¡ó¡Ë¡Ë¤ò¾è¤¸¤ÆÆÀ¤¿³Û
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¡¦¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÈÆþÍ²Á¾Ú·ôÇäÇã»þ¤ÎÇäÇã°ÑÂ÷¼ê¿ôÎÁ¡¢ÀèÊª¼è°ú¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°úÅù¤ËÍ×¤¹¤ëÈñÍÑ¡¢´ÆººÊó½·Åù¤ò¿®Â÷ºâ»º¤Ç¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¡¦¼ê¿ôÎÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËÎÁÎ¨¡¢¾å¸Â³ÛÅù¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ¼ê¿ôÎÁÅù¤Î¹ç·×³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝÍ´ü´ÖÅù¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¤ª¤è¤Ó¾å¾ìÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¤Ï»Ô¾ì²Á³Ê¤Ë¤è¤ê¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈñÍÑ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Ç¼è°ú¤ò¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤ª¿Ö¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ÀßÄê¡¦¸ò´¹¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÈñÍÑ¡¦ÀÇ¶â¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£