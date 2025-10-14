¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¡ÖÉÙµ®¥öµÖ¾ô¿å¾ìÃæ±û´Æ»ëÀ©¸æÀßÈ÷¹¹¿·¹©»ö¡×¤Î¹©»öÀÁÉé·ÀÌó¤òÄù·ë
¥á¥¿¥¦¥©ー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
ÉÙµ®¥öµÖ¾ô¿å¾ìÃæ±û´Æ»ëÀ©¸æÀßÈ÷¹¹¿·¡¡°ì¼°
¥á¥¿¥¦¥©ー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ¸Æó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÉÙµ®¥öµÖ¾ô¿å¾ìÃæ±û´Æ»ëÀ©¸æÀßÈ÷¹¹¿·¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¾Ä¥»Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¹©»öÀÁÉé·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¹©»ö³µÍ×¡ä
1)¹©»öÌ¾
ÉÙµ®¥öµÖ¾ô¿å¾ìÃæ±û´Æ»ëÀ©¸æÀßÈ÷¹¹¿·¹©»ö
2)È¯Ãí¼Ô
Ì¾Ä¥»Ô
3)¹©»ö·ÀÌóÆü
2025Ç¯8·î22Æü
4)Æþ»¥Êý¼°
°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥
5)¹©»ö¾ì½ê
Ì¾Ä¥»Ô ²¼ÈæÆàÃÎ¤Û¤« ÃÏÆâ
6)·ÀÌó¶â³Û
1,133,000,000±ß ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
7)ÀÁÉé¼Ô
¥á¥¿¥¦¥©ー¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
8)¹©»ö³µÍ×
ÉÙµ®¥öµÖ¾ô¿å¾ìÃæ±û´Æ»ëÀ©¸æÀßÈ÷¹¹¿·¡¡°ì¼°
¾ì³°»ÜÀß¸þ¤±¥Æ¥ì¥áー¥¿¹¹¿·¡¡5ÂÐ¸þ
ÉÕÂÓ·×Áõµ¡´ï¹¹¿·¡¡°ì¼°
9)¹©»ö´ü´Ö
2025Ç¯8·î22Æü～2028Ç¯3·î17Æü