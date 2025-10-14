¹Åç»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÓ¿å½èÍý¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÀßÈ÷¤ò½×¹©
»°É©¥±¥ß¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÃÞËÜ ³Ø¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¹Åç»ö¶È½ê¡Ê¹Åç¸©ÂçÃÝ»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥±¥ß¥«¥ë¥×¥é¥ó¥È¤ÎÇÓ¿å¿å¼Á²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¹âÅÙ¤ÊÇÓ¿å½èÍýµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÀßÈ÷¤ò½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è 2029¡×¤Î¿å»ñ¸»¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆCOD¡Ê²½³ØÅª»ÀÁÇÍ×µáÎÌ¡Ë*¤Îºï¸º¤ò·Ç¤²¡¢¥±¥ß¥«¥ë¥×¥é¥ó¥È¤«¤é¤ÎÇÓ¿åÃæ¤ÎCODºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó½×¹©¤·¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÀßÈ÷¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬À¸»ºµ»½Ñ¤ä¸¦µæÉôÌç¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤òÄÌ¤·¤Æ¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¿Éý¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¹âÅÙ¤ÊÇÓ¿å½èÍýµ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¹ñÆâ³°¤ÎµòÅÀ¤Ë¿åÊ¿Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç2029Ç¯ÅÙCODºï¸ºÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¿å½èÍý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Î»ö¶È²½¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥ ËÜÀßÈ÷¤Î³µÍ×
¡¦Àß È÷ Ì¾¡§ÇÓ¿å½èÍý¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÀßÈ÷
¡¦½» ½ê¡§¹Åç¸©ÂçÃÝ»Ô¸æ¹¬Ä®20-1¡Ê»°É©¥±¥ß¥«¥ë¹Åç»ö¶È½êÆâ¡Ë
¡¦Ãå¹©»þ´ü¡§2024Ç¯10·î
¡¦²ÔÆ¯»þ´ü¡§2025Ç¯9·î
¡¦¼ç¤Êµ¡Ç½¡§£±. Ï¢Â³±¿Å¾¡¢¥Ð¥Ã¥Á±¿Å¾¤Ç¤Î»î¸³
¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡£². ÇÓ¿å¤ÎÁÈÀ®¡¢²¹ÅÙ¡¢pH¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÂ¿ÊÑ¿ô¤Î»î¸³
¡¡¡¡ ¡¡ £³. ÇÓ¿å½èÍýµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»î¸³¡ÊÀ¸Êª½èÍý¡¢ËìÊ¬Î¥¡¢Â¥¿Ê»À²½Ë¡Â¾¡Ë
*Íµ¡Êª¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿å¼Á±øÂù¤ÎÄøÅÙ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢»À²½ºÞ¤ò²Ã¤¨¤Æ¿åÃæ¤ÎÍµ¡Êª¤ÈÈ¿±þ¡Ê»À²½¡Ë¤µ¤»¤¿¤È¤¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë»À²½ºÞ¤ÎÎÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ÀÁÇÎÌ¤òÇ»ÅÙ¤ÇÉ½¤·¤¿ÃÍ¡£
¹ñÆâ¤ÎÅö¼ÒµòÅÀ¤ª¤è¤Ó¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë2029Ç¯ÅÙºï¸ºÌÜÉ¸ÃÍ¤Ï-310t¡Ê2023Ç¯ÅÙÈæ¡Ë¡£
ÇÓ¿å½èÍý¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÀßÈ÷