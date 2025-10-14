¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¬¡¢¹ñºÝÅª¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎºÇ¿·´ð½à¤Ç¤¢¤ë¡ÖPCI DSS v4.0.1¡×¤Ë½àµò¤·¤¿Ç§Äê¤Î¹¹¿·¤ò´°Î»
PCI DSS v4.0.1½àµò¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
PCI DSS¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É²ñ°÷¥Çー¥¿¤ÎÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¥«ー¥É¥Ö¥é¥ó¥É5¼Ò¡ÊVISA¡¢Mastercard¡¢JCB¡¢American Express¡¢Discover¡Ë¤¬ÀßÎ©¤·¤¿PCI SSC¡ÊPayment Card Industry Security Standards Council¡Ë¤Ë¤è¤êºöÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊó¤ò°ÂÁ´¤Ë¼è¤ê°·¤¦¤¿¤á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ð½à¤Ç¤¹¡£
¡Öv4.0.1¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¹âÅÙ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í×·ï¤¬ÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢EBISUMART¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢BtoC¡¦BtoB¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÂÖ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢EC»ö¶È¼ÔÍÍ¤È¥æー¥¶ー¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ê¼è°ú´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢2025Ç¯2·î¡¢PCI DSS v4.0.1¤Ø¤Î½àµò¤ò´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÇ¯¼¡¿³ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌµ»ö¤ËÇ§Äê¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¬Äó¶¡¤¹¤ëEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿´Ä¶¤ÇEC¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
EBISUMART¤Î¼ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö
EBISUMART¤Ç¤Ï¡¢PCI DSS v4.0.1¤Ø¤Î½àµò¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯¤òÁÛÄê¤·¡¢Â¿ÁØÅª¤«¤ÄÁ´Êý°Ì·¿¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊóÊÝ¸î¤È²þ¤¶¤óÂÐºö
EC¥µ¥¤¥È¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¾ðÊóÆþÎÏ²èÌÌ¤ò¡¢PCI DSS½àµò´Ä¶¤ØÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î²þ¤¶¤ó¸¡ÃÎ¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¤¥È¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
2. ÀÈ¼åÀ´ÉÍý
EBISUMART¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉ¸½à´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Äê´üÅª¤ÊÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÝ¸î
Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ëWAF¡ÊWeb Application Firewall¡Ë¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¡£³°Éô¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê¹¶·â¤«¤é¥µ¥¤¥È¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÅÙ²½¡¦¹ªÌ¯²½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¾ï¤ËÀè¼ê¤òÂÇ¤ÄËÉ¸æÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤ò°Ý»ý¡¦³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¼èÄùÌò ¥¯¥é¥¦¥É¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¥³¥á¥ó¥È
EBISUMART¤Ï¡¢PCI DSS½àµò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸·³Ê¤Ê´ð½à¤Î¤â¤È¡¢EC»ö¶È¼ÔÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½ÑÅªÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤ê¤¤ë¡×¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¿®Íê¤òÀ¸¤ß¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëº£¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î°ÂÄê¤È¿®ÍÑ¤Î°Ý»ý¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢ÊÑ²½¤ÈÁÏÂ¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤¿¤À¡Ö¼é¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´À¤òÅÚÂæ¤È¤·¤Æ»ö¶È¼ÔÍÍ¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
¼èÄùÌò ¥¯¥é¥¦¥É¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¡·ó°æ Áï
¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï´ë¶ÈÍýÇ°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢EC»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤ËÌòÎ©¤Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤â¤è¤ê°ìÁØ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¹×¸¥¤·¤¦¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4057¡Ë
²ñ¼Ò¾ðÊóURL¡§https://www.interfactory.co.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«ÆóÃúÌÜ10ÈÖ2¹æ¡¡ÈÓÅÄ¶¶¥°¥é¥ó¡¦¥Ö¥ëー¥à4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡ÉóÌÚ ÅÐ
ÀßÎ©¡§2003Ç¯6·î
»ñËÜ¶â¡§435,600,046±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥¯¥é¥¦¥É¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡ÖEBISUMART Lite¡×¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://ebisumart-lite.com/
¡ÖEBISUMART¡×¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://ebisumart.com/
¡ÖEBISUMART Enterprise¡×¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://ebisumart-enterprise.com/
¡ÖEBISUMART BtoB¡×¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://btob.ebisumart.com/
EC¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹»Ù±ç»ö¶È
¡ÖEBISU GROWTH¡×¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://ebisu-growth.com/
¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡ÖEBISU PIM¡×¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://ebisu-pim.com/