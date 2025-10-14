¡ÚÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡ÛGPTs¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ñÆâ½é¤ÎÆÈ¼«¤Î³Ø½¤»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖAIÀèÇÚ¡×¤òÄÌ¿®¶µ°éÉô¸þ¤±¤Ë10·î¤è¤ê³«»Ï
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¿³ØÄ¹¡§¾®À¾À»»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ¿®¶µ°éÉô¤Î¿´Íý³ØÀì¹¶¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢OpenAI¼Ò¤ÎGPTs¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³«È¯¤·¤¿¹ñÆâ½é¢¨¤ÎÆÈ¼«¤Î³Ø½¤»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖAIÀèÇÚ¡×¤ò10·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAIÀèÇÚ¡×¤Ï¡¢¼ø¶È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ²Ê½ñ¤ä¹ÖµÁÆâÍÆ¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£µºÜ¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ï¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤ÆÊäÂ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ø¶È¤ËÂ¨¤·¤¿·Á¤Ç½õ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®¶µ°é¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ê
¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¸ÉÆÈ´¶¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖAI ÀèÇÚ¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ø½¬´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤ê¼çÂÎÅª¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯£¹·î¡Ë
AI ÀèÇÚÂÎ¸³¥Úー¥¸¡§
https://chatgpt.com/g/g-68442d3ecca88191a9fefdb8cbf4493c-aixian-bei
¡ÚAIÀèÇÚ¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡ÖAIÀèÇÚ¡×¤ÏÀèÀ¸¤ÎÂåÂØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¿ÆÀÚ¤ÊÀèÇÚ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Ïµ¤·Ú
¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¡¢Íý²ò¤ÎÊä½õ¤ä¶½Ì£¤Î¿¼·¡¤ê¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀè¹Ô¥È¥é¥¤¥¢¥ë·ë²Ì¡Û
ÄÌ¿®¶µ°éÉô½¤Î»À¸£³Ì¾¡ÊO¤µ¤ó¡¢T¤µ¤ó¡¢K¤µ¤ó¡Ë¤¬»îÍÑ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/308_1_ab31383cb829f6f198c0f9907d0e7a9a.jpg?v=202510150827 ]
¡ÚÆ³Æþ·×²è¡¦ÂÐ¾Ý²ÊÌÜ¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/308_2_8e069658d3c71860baa0fc7ea003b41e.jpg?v=202510150827 ]
¡ÚÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡¡ÍÌÀ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
1924Ç¯¤ËÊ©¶µÀº¿À¤òº¬´´¤È¤·¤¿¿Í³Ê¶µ°é¤òÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²¡¢ÉðÂ¢Ìî½÷»Ò³Ø±¡¤òÀßÎ©¡£ÉðÂ¢Ìî½÷»ÒÂç³Ø¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢2003Ç¯¤ËÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡£2004Ç¯¤ÎÃË½÷¶¦³Ø²½°Ê¹ß¡¢Âç³Ø²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·13³ØÉô21³Ø²Ê¡¢13Âç³Ø±¡¸¦µæ²Ê¡¢ÄÌ¿®¶µ°éÉô¤Ê¤É³ØÀ¸¿ô13,000¿ÍÄ¶¤ÎÁí¹çÂç³Ø¤ËÈ¯Å¸¡£2019Ç¯¤Ë¹ñÆâ»äÎ©Âç³Ø½é¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¤ò³«Àß¡£2021Ç¯¤Ë¹ñÆâ½é¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×³ØÉô¤ò³«Àß¤·¡¢¡ÖAI³èÍÑ¡×¡ÖSDGs¡×¤òÉ¬½¤²ÊÌÜ¤È¤·¤¿Á´³Ø¶¦ÄÌ´ðÁÃ²ÝÄø¡ÖÉðÂ¢ÌîINITIAL¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ½é¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³Ø²Ê¤ò³«Àß¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦½é¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³ØÉô¤ò³«Àß¤·¤¿¡£2050Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉðÂ¢ÌîÂç³ØHP¡§https://www.musashino-u.ac.jp/
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¢£ ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÄÌ¿®¶µ°éÉô¡§https://dl.musashino-u.ac.jp/
¢£ ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー(MUSIC)¡§https://www.musashinou.ac.jp/guide/facility/MUSIC_center/index.htm