ÃÄÂÎ½é¤Î¿·Àß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó·èÄê¡Ö»Ò¤É¤â»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¡Ö¸ÜÌä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×Æ³Æþ¤Ë¤è¤ê¾®»ù°åÎÅ»Ù±ç³èÆ°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼Á¸þ¾å¤Ø

¹ñÆâ³°¤Ç°åÎÅ»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇ§ÄêNPOË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è Íý»öÄ¹¡§µÈ²¬½ÕºÚ¡Ë¤Ï¡¢¾®»ù´µ¼Ô¤ò°åÎÅ¹Ô°Ù¤ÎÏÈ¤ò¤³¤¨Áí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö»Ò¤É¤â»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤ª¤è¤ÓÆ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤½¤Î³èÆ°¤òÀìÌçÅª´ÑÅÀ¤Ç¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¡Ö¸ÜÌä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤ÎÆó¤Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÁÐÊý¤ÎºÎÍÑ¤È¸½ÃÏ¤Ç¤Î³èÆ°³«»Ï¤¬Àµ¼°¤Ë³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¤Ï¡¢¾®»ù³°²Ê°å¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ2004Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÂµ¤¤òÃæ¿´¤ËÌµ½þ¤Î°åÎÅ»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼£ÎÅ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö»Ò¤É¤â¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¿´¤âµß¤¦°åÎÅ¡×¤ò¿®¾ò¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤Î¥±¥¢¤äÄ¹´üÆþ±¡À¸³è¤òÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼èÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò´Ç¸î»Õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÂ¾¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¹ÔÉÂ±¡¤Î¾®»ù´µ¼ÔÍÑ¥×¥ì¥¤¥ëー¥à¤Ç²á¤´¤¹´Ç¸î»Õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È´µ¼Ô¤µ¤ó
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯10·î31Æü¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¦¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¶á¹Ù¤Ë¡¢¾®»ùÉÂ¾²¿ô¤ò¸½¹ÔÉÂ±¡¤ÎÌó4ÇÜ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÂç·¿»üÁ±ÉÂ±¡¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¥¢¥¸¥¢¾®»ù°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬³«±¡¤¹¤ë¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤È¤·¤ÆÀìÌç¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÆ³Æþ¤ò·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ÇºÇÂç¸ÂÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤â¤Ã¤¿¿Íºà¤È¤·¤Æ¡Ö¸ÜÌä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤ÎÆ±»þºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢Æþ±¡Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÍ·¤Ó¤ä³èÆ°¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Ã£¤È¿´¤Î¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¡¢Æþ±¡À¸³è¤òÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÏÎ×¾²¿´Íý»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ä²ÈÂ²¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤Î¤¢¤êÊý¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸åÊý¤«¤é»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÆÃÀß¤Ë¤è¤ê¡¢¾åµÎÎ°è¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ç¸î»Õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï´Ç¸î»Õ¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÉÂ±¡¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÂç¿Í¤ä±¿±ÄÂ¦¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ä²ÈÂ²¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤ëÉÂ±¡¡×¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¤Î¾®»ù°åÎÅ¸½¾ì¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢10·î¤è¤êÅìµþ»öÌ³¶É¤ä¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¸½¹ÔÉÂ±¡¤Ë¤Æ¸¦½¤¤ò·Ð¤¿¤Î¤Á¡¢¿·ÉÂ±¡³«±¡¸å¤ËËÜ³Ê²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾Ì¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¿·Àß¡¦»Ò¤É¤â»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä2025Ç¯10·î～ Ê¡»³¼ÓÌí²Â
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Íºà¡¦¶µ°é¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ïー¥È¤Ç¤·¤¿¡£Ì¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿´¤òµß¤¦¡×°åÎÅ¤òÌÜ»Ø¤¹¿®Ç°¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø½¬¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼£ÎÅ¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¿·Àß¡¦¸ÜÌä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡ä2025Ç¯10·î～ Æì°æ°ìÈþ¡ÊÎ×¾²¿´Íý»Î/´Ç¸î»Õ¡Ë
´Ç¸î»Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¿´Íý»Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¿ÈÂÎ²Ê¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤Î¥±¥¢¡¢¤½¤·¤Æ»Ù±ç¼Ô»Ù±ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤ë¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·ÉÂ±¡¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£´µ»ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸½ÃÏ¤äÃÏ¸µ¤Ç¼£ÎÅ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤Î¥±¥¢¡¢¼£ÎÅ¤òÃ´¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£