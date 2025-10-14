»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎRelic¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í»öÉô»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î´ÖÀÜÊä½õ»ö¶È¼Ô¤ËºÎÂò
¡¡»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRelic¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ËÌÅèµ®Ï¯¡¢°Ê²¼¡¢Relic¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡ÖÃæ¾®´ë¶È»Ù±ç»ö¶ÈÊä½õ¶â¡ÊÃÏ°è¤Î¿Í»öÉô»Ù±ç»ö¶È¡Ë¡×¤Î´ÖÀÜÊä½õ¶È¼Ô¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢°¦É²¸©Æâ¤ÎÀ½Â¤»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¹Ö»Õ¤ò¾·¤¤¤¿¡ÖÀ½Â¤¶È¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤ÈDX²ÝÂê²ò·è¥»¥ß¥Êー¡×¤ò10·î28Æü(²Ð)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æî³¤ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºÎÂò¤ËÈ¼¤¤¡¢Relic¤Ï°¦É²¸©¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤äDX²½¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ°è¤Î¿Í»öÉô»Ù±ç»ö¶È³µÍ×
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê ·ÐºÑ»º¶ÈÀ¯ºö¶É¤Ç¤Ï¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼ÔÅù¤¬ÃÏ°è¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è°ìÂÎ¤Ç¿Íºà³ÎÊÝ¡¦°éÀ®¡¦ÄêÃå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í»öÉô¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¤«¤éÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢±ä¤Ù86·ï¤òºÎÂò¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¼êÉÔÂ²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥â¥Ç¥ë»öÎã¤ÎÁÏ½Ð¤äÃ´¤¤¼ê¤Î°éÀ®¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í»öÉô¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÊÃÏ°è¤Î¿Í»öÉô»Ù±ç»ö¶È¡Ë_¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í»öÉô¡×¤È¤Ï¡©¡×¡Êhttps://strategic-hr.jp/#what-is ¡Ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë13:30~
¾ì½ê¡§ÅìÍ½»º¶ÈÁÏÂ¤¥»¥ó¥¿ー
½»½ê¡§°¦É²¸©¿·µïÉÍ»ÔÂçÀ¸±¡2151ー10
·Á¼°¡§¸½ÃÏ³«ºÅ¤Î¤ß
====¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä====
¡¦³«²ñ°§»¢¡§
·ÐºÑ»º¶È¾Ê »Í¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶É ÃÏ°è·ÐºÑÉô ÃÏ°è·ÐºÑ²Ý ÃÏ°è·ÐºÑ²ÝÄ¹ µ×ÊÝ ¹§Ç¯ »á
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¹Ö±é¡§
¡ÖÀ½Â¤¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
ー ³ô¼°²ñ¼Ò Åì¼Ç ¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉô ¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹ÁÏÂ¤Éô Ã´ÅöÉôÄ¹ ºæ ÇîÊ¸ »á
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤ÈDX²½¡×
ー ¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¼¼ ·ó »ö¶ÈÀïÎ¬¼¼ ÃÏ°èDX¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー µ×ÊÝ ÀµÌÀ »á
¡¦¥»¥ß¥Êー¡§
¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¿Í¼êÉÔÂ²ÝÂê¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡×
ー °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡ÂçºåÏ«Æ¯¶¨²ñ¡ÊÃÏ°è¤Î¿Í»öÉô»öÌ³¶É¡Ë»öÌ³¶É¼¡Ä¹ º´¡¹ÌÚ ½ç°ì »á
¡Ö¼ÂÂÎ¸³¤Ë¤è¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î¿·¤·¤¤¿Íºà³èÍÑ¤Î·Á¡×
ー ³ô¼°²ñ¼ÒRelic ¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô »ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー Ãæ»³ ±ÑÌÀ
¡¦¼Áµ¿±þÅú
¡¦¸òÎ®²ñ
»²²ÃÆÃÅµ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå100Ì¾¤ÎÊý¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤ÎRelic ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO/Founder ËÌÅèµ®Ï¯¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë ¿·µ¬»ö¶È³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ――ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÀïÎ¬¡¦ÁÈ¿¥¡¦¼Â¹Ô ¡Ù¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://preview.studio.site/live/BmqMBK64aX
¢£º£¸å¤Î³èÆ°
¡¡ÃÏ°è¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤äDX¿ä¿Ê¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÀ½Â¤»ö¶È¼Ô¤È¡¢»ö¶È²ÝÂê²ò·è¤Î¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¸©³°¿Íºà¤ò¤Ä¤Ê¤°½¢¶È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö°¦É²¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·îº¢¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬À½Â¤¸½¾ì¤Ç¤Î½¢¶ÈÂÎ¸³¤ä¡¢À½Â¤»ö¶È¼Ô¤Î·Ð±Ä¿Ø¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤ä¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤ËÂ¨¤·¤¿²ò·èºö¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¤«¤Ä»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î´´Éô¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡Ö±¦ÏÓ¿Íºà¡×¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤È¿·¤¿¤Ê¿Íºà¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âRelic¤Ï¡¢°¦É²¸©¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤Î¿Í»öÉô¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í»öÉô»Ù±ç»ö¶È¡×ºÎÂò»ö¶È¼ÔRelic¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Relic¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢ À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿SaaS·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡×¡¢ Áí¹çÅª¤«¤Ä°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡×¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤äÂç´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È/JV¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë»ö¶È¤òÅý¹çÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·µ¬»ö¶È³«È¯¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5,000¼Ò°Ê¾å¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤â´Þ¤á¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¶¦ÁÏ¤ä»Ù±ç¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ£°ìÌµ⼆¤Î²ÁÃÍ¤È°ÕµÁ¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Îµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Relic¤Ï2021Ç¯¤è¤êÃÏÊýÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ï16ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ØµòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦É²¸©¤Ë¤Ï2025Ç¯1·îµòÅÀ¤òÀßÎ©°Ê¹ß¡¢¸©Æâ¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¿Íºà¤ÎÈ¯·¡¤È°éÀ®¤ä¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯,¡Ö¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ìÄ´ºº¡×,³ô¼°²ñ¼ÒRelic¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È,https://relic.co.jp/press-release/54696/
ËÜ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô ¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ·ó °¦É²µòÅÀÄ¹¡¡½ê µ®Ç·
ÊÀ¼Ò°¦É²µòÅÀ¤Ï2025Ç¯2·î¤Ë¡ÖÃÏ°è³èÀ¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¡×¤È¡ÖÍ¥½¨¤ÊÃÏ¸µ¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¡×¤òÌÜÅª¤Ë¾¾»³¤Ë³«ÀßÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í»öÉô¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ»Üºö¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ¸µ´ë¶ÈÍÍ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÉ´²ßÅ¹¤Î³ô¼°²ñ¼Ò´Ý°æ¤ËÆþ¼Ò¡£Éý¹¤¤¶ÈÂÖÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥ê¥Æー¥ë¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ ¤½¤Î¸åYahoo!³ô¼°²ñ¼Ò(¸½LINE¥ä¥Õー)¤Ø»²²è¤·¡¢¼«¼ÒEC¥âー¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Î¸å¡¢Â¹²ñÄ¹Ä¾²¼¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¸þ¤±¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯PJÅù¤òÃ´Åö¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥âー¥É³Ø±à¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¿·µ¬»ö¶È¿ä¿ÊÉôÌç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¾å¤²Åù¤ò11Ç¯¤ËÅÏ¤êÃ´Åö¡£
¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ/M&A¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤âÃ´Åö¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï·Ð±ÄºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼ÒÅì¼Ç¤Ø»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ»²²è¡£¼«¼Òµ»½Ñ¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿DX¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¾å¤²¤ò¿ä¿Ê¡£·ó¶È¤È¤·¤Æ2021Ç¯ÅÙ¤è¤ê°¦É²¸©¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡£¸©»ºÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤äÈÎÏ©³ÈÂç¡¢¾¦ÉÊ³«È¯Åù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸©Æâ´ë¶È»Ù±ç¤ä¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¸þ¤±¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¹Ö»ÕÅù¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ¤Ë¸þ¤±³èÆ°Ãæ¡£2024Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒRelic¤Ë»²²è¤·¡¢¸½¿¦¡£
¥»¥ß¥ÊーÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¡
¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô »ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡Ãæ»³ ±ÑÌÀ¡¡
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¤Ø¿·Â´Æþ¼Ò¡£WEB½¸µÒ»Ù±ç¤Ë½¾»ö¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊýÉô½ðÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¾»ö¡£
¤½¤Î¸åÆÈÎ©¤ò·Ð¤Æ¡¢¿Íºà²ñ¼ÒÂç¼ê¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê¸½¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¥·¥§¥¢¤Î¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë½¾»ö¡£¥×¥í¿Íºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë¶È¸þ¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ô¤Ï¤Î¤Ù500°Ê¾å¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò»ö¶È¥É¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー¥Ñー¥È¥Êー¤òÁÏ¶È¡£
ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»ÔÌò½ê¤ÎÂç·¿ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤Î´ë²èÎ©°Æ¥µ¥Ýー¥È¤Ë½¾»ö¤·¡¢2020Ç¯ÅÙ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡Ö»Ô¸¶¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀë¸À»ö¶È¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢´Ñ¸÷Ä£¡¢´Ä¶¾ÊÅù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¡¢Â¿´ô¤Î¿·µ¬»ö¶È¿ä¿Ê¤ËÃÏÊý¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç½¾»ö¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÃÏ°è¤Î¿Í»öÉô»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙËÌ³¤Æ»ÉÍÃæÄ®¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙËÌ³¤Æ»²ê¼¼Ä®¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢Á´ÂÎÅý³ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£2025Ç¯³ô¼°²ñ¼ÒRelic¤Ë»²²è¤·¡¢¸½¿¦¡£
¢£°¦É²µòÅÀ³µÍ×
EHIME Incubation Field
¢©790-0012 °¦É²¸©¾¾»³»ÔÌ«Ä®4ÃúÌÜ11-4 A-ONE¥Ó¥ë£³F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°¦É²¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°èÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ª¤è¤Ó»Ù±ç¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Î»Ù±ç¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¿Íºà¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î¸¦µæ¤äWEB¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤Î¤¿¤á¤Î¶ÈÌ³Á´ÈÌ¡£
³ô¼°²ñ¼ÒRelic
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRelic
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ËÌÅè µ®Ï¯
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー19F
ÀßÎ©¡§2015Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡¢»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¿Íºà°éÀ®»Ù±ç¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦ÃÏ°è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹»ö¶È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://relic.co.jp
Relic¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿SaaS·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡×¡¢ Áí¹çÅª¤«¤Ä°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡×¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤äÂç´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È/JV¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë»ö¶È¤òÅý¹çÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

　½¾¶È°÷¡¦µòÅÀ¿ô¡¦¥°¥ëー¥×¼Ò¿ô¤È¤â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¦¡¦³«È¯¿¦¤È¤â¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏRelicºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿·µ¬»ö¶È³«È¯¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5,000¼Ò°Ê¾å¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤â´Þ¤á¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¶¦ÁÏ¤ä»Ù±ç¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÍ£°ìÌµ⼆¤Î²ÁÃÍ¤È°ÕµÁ¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Îµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾¶È°÷¡¦µòÅÀ¿ô¡¦¥°¥ëー¥×¼Ò¿ô¤È¤â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¦¡¦³«È¯¿¦¤È¤â¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏRelicºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãRelicºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡ä
https://relic.co.jp/recruit/
¢¨2024Ç¯,¡Ö¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ìÄ´ºº¡×,³ô¼°²ñ¼ÒRelic¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È,https://relic.co.jp/press-release/54696/
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒRelic ¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô
TEL¡§03-6455-0735 / E-MAIL¡§glocal-innovation@relic.co.jp