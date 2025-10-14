²Ö²¦¡¢¡Ö¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãーÍ¥ÎÉ´ë¶È¡×¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤ËÁªÄê
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡¦Ä¹Ã«Éô²Â¹¨¡Ë¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¡¢2025Ç¯ÅÙ¡Ö¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãーÍ¥ÎÉ´ë¶ÈÁªÄê¡×¤Î¥È¥¤¥ì¥¿¥êー¡¦²½¾ÑÉÊÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè1°Ì¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁªÄê¤Ï2019Ç¯ÅÙ¡¢2020Ç¯ÅÙ¤ËÂ³¤¡¢3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¤¬´ë¶È¤Î¼«È¯Åª¡¦ÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ðÊó³«¼¨¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ1995Ç¯ÅÙ¤è¤êËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç31²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï17¶È¼ï¡¢¹ç·×284¼Ò¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É¾²Á´ð½à¤Ï¡Ê1¡Ë·Ð±Ä¿Ø¤ÎIR»ÑÀª¡¢IRÉôÌç¤Îµ¡Ç½¡¢IR¤Î´ðËÜ¥¹¥¿¥ó¥¹¡¢¡Ê2¡ËÀâÌÀ²ñ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÀâÌÀ»ñÎÁÅù¤Ë¤ª¤±¤ë³«¼¨¡¢¡Ê3¡Ë¥Õ¥§¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¢¡Ê4¡ËESG¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó¤Î³«¼¨¡¢¡Ê5¡Ë³Æ¶È¼ï¤Î¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¤¿¼«¼çÅª¤Ê¾ðÊó³«¼¨¡¢¤Î5¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö²¦¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤ÎIR»ÑÀª¤ä¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡¦Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö²¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ñËÜ»Ô¾ì¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ï¡¢·Ð±Ä¤òËá¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¸»Àô¤Ç¤¢¤ê¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤«¤é¤Î°Õ¸«¤òºâÌ³ÌÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¿Íºâ°éÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóºâÌ³¤ÎÎÎ°è¤Ë¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢·Ð±Ä¤Ë³è¤«¤¹½Û´Ä¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¡¢²Ö²¦¤ÎIR³èÆ°¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ò¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¡¢²Ö²¦¤Ïº£¸å¤è¤ê°ìÁØ¡¢¿¿Ùõ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¾ðÊó³«¼¨µÚ¤Ó·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Åö¼Ò¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¡¦È¯Å¸¤µ¤»¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤·Ð±Ä¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãーÍ¥ÎÉ´ë¶ÈÁªÄê¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¡§¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãーÍ¥ÎÉ´ë¶ÈÁªÄê·ë²Ì(https://www.saa.or.jp/standards/disclosure/selectiont/index.html)
