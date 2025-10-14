ÁõÃå¤¬¤µ¤é¤Ë´ÊÃ±¤Ë¡ªÅ½¤êÉÕ¤±¼°Ç¾ÇÈ·× XHOLOS Free Flex Patch ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒCyberneX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇÏ¾ì´ðÊ¸¡¢°Ê²¼¡ÖCyberneX¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó·¿BCI¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿µ»½Ñ³«È¯¤òÄÌ¤¸¡¢Ç¾¾ðÊó³èÍÑÁ°Äó¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖXHOLOS¡Ê¥¨¥¯¥¾¥í¥¹¡ËEar Brain Interface¡×¥·¥êー¥º¤ÎÅ½¤êÉÕ¤±¼°¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖXHOLOS Free Flex Patch¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖXHOLOS Free Flex Patch¡×¤Ï¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ëÈæ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¾®·¿²½¤È¹â¤¤Ì©ÃåÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿·À¤ÂåÅÅ¶Ë¤Ç¤¹¡£²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÁõÃå»þ¤ÎÍøÊØÀ¤È°ÂÄê¤·¤¿¿®¹æ¼èÆÀ¤ò¼Â¸½¡£¶ä¥Õ¥£¥ë¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¿·ÅÅ¶ËÁØ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÇ¾ÇÈ¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¤è¤ê¡ÖWorks with XHOLOS¡×¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à²ñ°÷´ë¶È¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
XHOLOS Free Flex Patch¤ÎÆÃÄ¹
- ¾®·¿²½¤ò¼Â¸½½¾ÍèÅÅ¶Ë¤è¤ê¤â25%¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÊÁ¤Ê½÷À¤ä¤ª»ÒÍÍ¤Ê¤É¤âÁõÃå²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¹¥ê¥Ã¥È¹½Â¤¤òºÎÍÑ³Æ½ê¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÅ¶Ë¤¬½ÀÆð¤Ë¤Ê¤ê¡¢È©¤Ø¤ÎÌ©ÃåÀ¤¬¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óº¸±¦¤òÌä¤ï¤ºÁõÃå¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥á¥È¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
- ¶ä¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎºÎÍÑ½¾Íè¤ÎÅÅ¶Ë¤Ç¤Ï¥«ー¥Ü¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤êÄñ¹³ÃÍ¤ÎÄã¤¤¶ä¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¾ÇÈ¤Î¼èÆÀÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÅ¶ËÌ©ÃåÀ¤Î¸þ¾åÅÅ¶Ë¤ÎÌ©ÃåÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°¤¤ä´À¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³Â¬Äê¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÅ¶Ë¤¬Çí¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤ÃÄ¥¤ê¶¯ÅÙ
È©¤ËÅÅ¶Ë¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤òÂ¬Äê¤·¡¢½¾ÍèÅÅ¶Ë¤ÈFlex Patch¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Flex Patch¤Ï½¾ÍèÅÅ¶Ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó10%Çí¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À½ÉÊ»ÅÍÍ
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Éý16mm x ¹â¤µ53mm x ¸ü¤µ1mm(ºÇÇöÉô)
ÅÅ¶ËºàÎÁ¡§¶ä¥Õ¥£¥ë¥àµÚ¤ÓÆ³ÅÅÀ¥¸¥§¥ë
³«È¯ÇØ·Ê
XHOLOS Ear Brain Interface¥·¥êー¥º¤Ï¡¢³°¼ªÆ»¤Ê¤É¤«¤éÇ¾ÇÈ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸ÂÎ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ëBCI¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÊBrain-Computer Interface¡Ë¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÇ¾ÇÈ·×¤¬Êú¤¨¤ëÁõÃå»þ¤ÎÉÔ²÷´¶¤äÆ°ºîÀ©Ìó¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÇ¾ÇÈÂ¬Äê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëBCI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖXHOLOS¡×¤ä¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÅÙ·×Â¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ö¦Á Relax Analyzer¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾ÇÈ¤Î¼èÆÀ¤«¤é³èÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¾¾ðÊó¤Î³èÍÑ¤¬¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒCyberneX
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇÏ¾ì´ðÊ¸
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è³÷ÅÄ5-26-8 ¥¢ー¥Ç¥ë³÷ÅÄ 1107¹æ¼¼
ÀßÎ©¡§2020Ç¯5·î22Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§BCI¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î³«È¯¡¢Ç¾ÇÈÀ¸ÂÎ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦µæ³«È¯»Ù±ç¡¢¼Â¸³PoC¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.cybernex.co.jp/