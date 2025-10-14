³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥×¥ë¡¢´Ñ¸÷DX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¾¼Ê¸¼Ò¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹õÅÄÌÐÉ×¡¢Åì¾Ú¥³ー¥É 9475¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥×¥ë ¡ÊËÜ¼Ò¡§Æ±¾å¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂçÆüÊýÍ´¼ù¡¢°Ê²¼¡¢¥Þ¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¡¡https://biz.mapple.com/kanko-dx/contents/map/
¢£¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Î³èÍÑ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢´Ñ¸÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢°Ü½»¡¦Äê½»¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢½¾Íè¤Î»æÇÞÂÎ¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¤Î¹¹¿·¤äÇÛÉÛ¤Ç¤ÎÀ©¸Â¡¢¿ôÃÍÅª¤Ê¸ú²ÌÂ¬Äê¤¬º¤Æñ¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ï³«È¯¤ËËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤ÈÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëWeb¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¤Î³µÍ×
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢´Ñ¸÷¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¦ÃÏ¿Þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ°è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤Ç¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä½Ü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¢¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤UI¡Ê¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î»ïÌÌ¾ðÊó¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»æÇÞÂÎ¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹¤Î·×²èÃÊ³¬¡ÊÎ¹¥Þ¥¨¡Ë¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼þÍ·¡ÊÎ¹¥Ê¥«¡Ë¤Þ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë´Ñ¸÷¾ðÊó¤ÎÉ½¼¨¡¦¸¡º÷¡¦Í¶Æ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÉÍý²èÌÌ¾å¤Ç¤Î·ÇºÜ¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¦²Ä»ë²½¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿ÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¢¤é¤æ¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÀÜÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ä¼þÍ·Â¥¿Ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»æÇÞÂÎ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¡¢»æ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø¤ÎDX¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Êµ¡Ç½
1. »ëÇ§À¤Î¹â¤¤¡Ö¥Þ¥Ã¥×¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏ¿ÞUI¡×
¼«¼ÒÀ°È÷¤Î¡ÖÐíâ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹Ç¯È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×ÃÏ¿ÞÊÔ½¸¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¿±Ç¡£ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤ÈÃÏ°è¾ðÊó¤ò¥Õ¥ë¤Ë³è¤«¤·¤¿»ëÇ§À¤Î¹â¤¤ÃÏ¿ÞUI¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÅªÃÏ¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¼þÍ·¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
2. Î¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹â¤á¤ë¡Ö3DÃÏ¿Þ¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÃÏ¿ÞÉ½¸½¤Ç¡¢³ÆÃÏ°è¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÃÏÀª¡×¤ò3DÃÏ¿Þ¤Ç¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¡£ÅçÎ¹¤ä¾ëÀ×½ä¤ê¤Ê¤ÉÎ¹¤Î·×²èÃÊ³¬¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼þÍ·ÂÎ¸³¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥«¥éー¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ÎÃÏ¿ÞÉ½¸½¤ä¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿³Æ¸À¸ì¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¿ÌÌÃÏ¿Þ¡ä
¡ã£³£ÄÃÏ¿Þ¡Ê²óÅ¾¡¦·¹¼Ð¡Ë¡ä
3. ´Ñ¸÷»Üºö¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡Ö¥Çー¥¿´ÉÍý¡¦Ê¬ÀÏ¡×
³ÆÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Æü¡¹¹ï¹ï¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»æÇÞÂÎ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¾ðÊó¤Î´ÉÍý¡¦¹¹¿·¡¦È¿±Ç¤ò¡¢ÀìÍÑ¤Î´ÉÍý¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤Æ´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ°À¤äÃÏ¿Þ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¾ÜºÙ¤Ë²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¥Ëー¥º¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³èÍÑ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¥ëー¥È¤Î´ë²èÎ©°Æ¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤ÎCEATEC¤Î¥Þ¥Ã¥×¥ë½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²¹Í¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥×¥ë¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁí¹çÅ¸¡ÖCEATEC 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
https://mapple.com/news/20250924/¡¡¡Ê2025Ç¯9·î24ÆüÉÕ¡Ë
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊó¤ÎÍåÎó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÆÃÏ°è¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÎÂÎ¸³¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¹¹¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è¥Õ¥¡¥ó¤Î³ÈÂç¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷»ñ¸»¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷DX¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º£²ó¤Î¼èÁÈ¤Ï¡¢SDGs¤Î17¤Î¥´ー¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤Ë9,11,17ÈÖ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
