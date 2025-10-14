¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢PeopleX¤ÎÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤òÆ³Æþ
ºÎÍÑ¤«¤é³èÌö»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢AI¤Ç¿Í»ö²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÌ ÂçÃÏ¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ºäËÜ ÔèÃË¡Ë¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡¦¤Í¤é¤¤
¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢300Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç°û¿©¥Á¥§ー¥óÅ¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å1000Å¹ÊÞÂÎÀ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤äÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ÎËá¤¾å¤²¤ä¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÀµ¼Ò°÷¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñー¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¿Í»ö¤Î¹©¿ô¤¬É¯Ç÷¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¤è¤êÂ¿¤¯¤Î±þÊç¼Ô¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢ºÎÍÑÁª¹Í¤ËAIÌÌÀÜ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤òÁªÄê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿Êý¤Î°ì¼¡ÌÌÀÜÁ°¤Î¼Âà¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±þÊç¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ç24»þ´Ö365Æü¤¤¤Ä¤Ç¤âÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿AIÌÌÀÜ¤ÎÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·¡¢ÌÌÀÜ¤Ë¿Ê¤à±þÊç¼Ô¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¤Í¤é¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼ÒÆÈ¼«¤Î¼ÁÌä¤ä¿¼·¡¤ê¼ÁÌä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÍÊÁ¤äÆ±¼Ò¤Ø¤Î¥Þ¥Ã¥ÁÅÙ¤Î¸«¶Ë¤á¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÀµ¼Ò°÷¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ¤«¤é³èÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈºÎÍÑ¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¿Í»öÉôºÎÍÑ²Ý¡¡¿¹»³ ¤¢¤«¤ê ÍÍ
ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¤Î¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¸õÊä¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ò¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¸ÄÀ¤ä¿ÍÊÁ¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½ñÎà¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤Î¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÌÀÜ´±¤â¸õÊä¼Ô¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤Ë¡£Éô½ð´Ö¤ÎÏ¢·È¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë²¹¤«¤¤ºÎÍÑ³èÆ°¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¡§ºäËÜ ÔèÃË
»ñËÜ¶â¡§306É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯11·îËöÆü¸½ºß¡Ë
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ1-7-6 Æ£ÏÂÅì¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ó¥ë5F
»ö¶È³µÍ×¡§°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FC³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://kushi-tanaka.co.jp/
¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Ï¡¢¡Ö¸õÊä¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢ÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ´±¡×¤¬ÆÃÄ¹¤ÎAIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¸øÊ¿¡¦µÒ´ÑÅª¤ÊÌÌÀÜµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡¢¸øÀµ¤ÊºÎÍÑÁª¹Í¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç¼Ô¤Ï24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ë¶È¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÌÌÀÜ¤Î¼Â»Ü¤ÈÌÌÀÜÂÐ±þ¤Î¹©¿ôºï¸º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¡¦ÃæÅÓºÎÍÑ¡¢¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈºÎÍÑ¤È¡¢Éý¹¤¤ºÎÍÑÌÜÅª¤Î¤Û¤«¡¢¼ÒÆâ¤ÎÌÌÃÌÅù¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥Ç¥âÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.youtube.com/watch?v=n6oP9dzPuSw
¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Ï¡¢¼ç¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸õÊä¼ÔÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤·¤¿Áª¹ÍÀß·×¡§
¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÂÐÏÃÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²ñÏÃ¤Î´Ö¤ä¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ëÊý¤¬¶ÛÄ¥¤»¤º°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¿¼·¡¤ê¼ÁÌä¡§
À¸À®AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿ÂÐÏÃ·¿¤ÎÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÀßÄê¤·¤¿¼ÁÌä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²óÅúÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¿¼·¡¤ê¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÌÌÀÜ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Êç½¸¿¦¼ï¤´¤È¤Î¼ÁÌäÀßÄê¡§
´ë¶È¤Ï¡¢ÌÌÀÜ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÁÌä¤ò¡¢Êç½¸¿¦¼ï¤´¤È¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤Ï¡¢150¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤éÁªÂò¤·¤ÆÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«Í³¤ËÆâÍÆ¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÌÌÀÜ·ë²Ì¡¦É¾²Á¤ÎÉ½¼¨¡§
ÌÌÀÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢´ë¶È¤Ï¡¢Ï¿²è¥Çー¥¿¤ÈÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤ÎÌÌÀÜÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É¾²Á¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Áª¹ÍÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î»ØÉ¸¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Êç½¸¿¦¼ï¤´¤È¤Î´ÉÍý¡¦±þÊç¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¡§
´ë¶È¤Ï¡¢Êç½¸¿¦¼ï¤´¤È¤Ë±þÊçURL¤òÈ¯¹Ô¤Ç¤¡¢±þÊç¤Î¼õÉÕÃæ¡¿Ää»ßÃæ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»áÌ¾¡¿±þÊç¿¦¼ï¡¿¥¢¥É¥ì¥¹¡¿À¸Ç¯·îÆü¤Ê¤É¤Î¸¡º÷¡¢É½¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢±þÊç¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ò²¼µURL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¾å¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://peoplex.jp/download
¤Þ¤¿¸½ºß¡¢¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Î¾Ò²ð¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀß¤±¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊÈÎÇäÂ¥¿Ê»Ù±ç¤äÂÐ²Á»ÙÊ§¤òÆâÍÆ¤Ë´Þ¤à¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Ë¤è¤ë¿³ºº¡¦Ç§Äê¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX ¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×»ö¶ÈËÜÉô ¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à»öÌ³¶É
MAIL¡§contact@peoplex.jp
¢£PeopleX ²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX
ÂåÉ½¡§µÌ ÂçÃÏ
»ñËÜ¶â¡§116É´Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2ÃúÌÜ6-1 ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë24³¬
»ö¶È³µÍ×¡§ÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÐÏÃ·¿AI°éÀ®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AI¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ó¥×¥í¥¤ー¥µ¥¯¥»¥¹HR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPeopleWork¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦°éÀ®»Ù±ç¡ÖPeopleX ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Í»ö¡¦Ï«Ì³½ñÀÒ¤ÎÆÉ¤ßÊüÂê¥µー¥Ó¥¹¡ÖHR LIBRARY¡×¤Î±¿±Ä
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://corp.peoplex.jp/
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleX AIÌÌÀÜ¡Ë¡§https://peoplex.jp/
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleX AI¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ë¡§https://peoplex.jp/ai-training/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleX ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡§https://peoplex-mc.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÊHR LIBRARY¡Ë¡§https://hrlibrary.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX ¹ÊóÃ´Åö TEL¡§03-6683-4199 Mail¡§info@peoplex.jp