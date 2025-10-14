³ô¼°²ñ¼ÒElith¡¢¡ÖJapan DX Week ½© 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼ÒElith¤Ï¡¢2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJapan DX Week¡Ú½©¡Û2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢AI¡¦¶ÈÌ³¼«Æ°²½¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
Elith¤Ï¡¢À¸À®AI¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢À½Â¤¡¦·úÀß¡¦°åÎÅ¡¦¶âÍ»¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Î²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ëAI¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ä¸¦µæÀ®²Ì¤Î¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¡¢½é´ü¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¸¡Æ¤¤«¤éÆ³Æþ¡¦¹âÅÙ±¿ÍÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¶¦ÁÏ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äµ»½Ñ³èÍÑ¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¢£¾®´ÖÈÖ¹æ¡§A17-48
¢£»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§2025Ç¯10·î½©Å¸¡¦Íè¾ì¤Î¤´°ÆÆâ¡ÃJapan DX Week¡Ú½©¡Û(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/lp-dxweek.html?utm_source=microsoft&utm_medium=cpc&utm_content=F120CF65_486935214_1227056196863810&utm_campaign=ccej25_ad_visit_dx_name&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_content=F120CF65_486935214_1227056196863810_76691152582675_kwd-76691431360468:loc-96&utm_campaign=&utm_term=e_Japan%20DX%20Week&msclkid=a917efb52a2e170f0be4875142909d7c)
¢£AI¤ÎÆ³Æþ¡¦³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é
AI¤ÎÆ³Æþ¤ä³«È¯¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸.¤Æ¡¢Elith¤Î³«È¯¡¦´ë²èÃ´Åö¤È¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ä¹½ÁÛ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://www.elith.ai/contact
¢£³ô¼°²ñ¼ÒElith
Elith¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¦¤Ë²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£¿Í¡¦ÁÈ¿¥¡¦µ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¡ÖÎ³»Ò¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢º®ÆÙ¤ò¶²¤ì¤º³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÁýÉý¤µ¤»¤Ê¤¬¤é²ÃÂ®Åª¤ËÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¡ÖÍ»¹çÂÎ¡×¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼¡¤Î»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¡¢¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¶È¡¢¶âÍ»¶È¡¢°åÎÅ¶È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢À¸À®AI¤ÎÍø³èÍÑ¡¢LLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢²èÁüAI¤Î³«È¯¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢AI¶µ°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤Ê¤É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒElith
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡õCTO °æ¾å¸Ü´ð
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿3-30-10ËÜ¶¿ K&K¥Ó¥ë1F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¢³«È¯¡¢Àß·×¡¢´ë²è¡¢¶µ°é¡¢ÈÎÇä¡¢ÊÝ¼é¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
²ñ¼Ò³µÍ× URL¡§https://elith.ai
¢£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒElith E¥áー¥ë¡§contact@elith.ai
ºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤Î¶µ°é¸¦½¤¡¢³«È¯¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£