¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È11ÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥Æ¥ì¥Ó¼èºà¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿

³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥Ó¥·¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ì¾Â¼ ¿¸¼£¡¢°Ê²¼¡Ö¥µー¥Ó¥·¥ó¥¯¡×¡Ë¤¬2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸¶½É¤Î¥Ï¥é¥«¥ÉÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖJ-WAVE ARRTSIDE CAST¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖWeb Creator Podcast Day2025(https://webcreator-podcast-day.com/)¡×¤¬9·î24Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖNews¥âー¥Ë¥ó¥°¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤Ë¼èºà¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÄ¾ÀÜ¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤ÇÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼èÁÈ¤Î³µÍ×
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿´ë¶È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¤«¤é¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥·¥ó¥¯¤Ï¡¢²»À¼ÇÛ¿®¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Î²ÄÇ½À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡ÖWeb Creator Podcast Day2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¯²½¤Î¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È±¿ÍÑ¡¢»Ù±ç¡¢¥µ¥Ýー¥È¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¹¤¬¤ê¤òÅÁ¤¨¡¢¥ê¥¹¥Êー³È»¶¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È
¸½ºß¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÏÁ´Ç¯Âå¤ÎÍøÍÑÎ¨Ê¿¶Ñ¤Ï15.7%¡£10Âå¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤Î32.8%¡¢20Âå¤Ç¤Ï25¡ó¤È¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ーÁ´ÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢5³ä¶á¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬Äê´üÅª¤Ë3ÈÖÁÈ°Ê¾åÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¥ª¥È¥Ê¥ë¼Ò¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¡ÖYouTube¡×¤Ï¥¶¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÂ¾ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¶½Ì£³È½¼¤¬ÍÆ°×¤Ê¤Î¤ËÈæ¤Ù¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤Þ¤À¡ÖÆÃÄê¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó²½¡×¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢ËÜÍè¡Ö²»À¼¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¼ÂºÝ¤ËÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡ÖYouTube¡×¡ÖX¡×¡ÖFacebook¡×¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ°²èÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê¥ê¥¹¥Êー¤È¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Îµ÷Î¥¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Web Creator Podcast Day2025¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¥µ¥¤¥È
¥Ï¥é¥«¥É¥¹¥¿¥¸¥ª¤è¤ê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÀ¸ÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿
¥Ï¥é¥«¥É¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤â·ÇºÜ
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤ÏSpotify¤ÇÇÛ¿®¼Ô¤ÎÅöÆü¤ÎÇÛ¿®ÆâÍÆ¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤â¸ø³«
YouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
https://www.youtube.com/watch?v=BCwqp3XaXog
À¸ÊüÁ÷¤ò¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¿ô
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢YouTube¡¢X¡¢Facebook¤Î³ÆSNS¤ÎÆ°²èÇÛ¿®µ¡Ç½¤ò»È¤¤¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËX¡Êhttps://x.com/WC_Podcast_Day¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤ËÆ±»þ»ëÄ°¼Ô¿ô1500¿Í°Ê¾å¡¢YouTube
¤Ç500¿Í°Ê¾å¤È¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò¥ê¥¹¥Êー¤¬Æ±»þ¤Ë»ëÄ°¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Æ°¤¤òºî¤ê¡¢º£¸å¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÎÎ´À¹¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÏËÜÍè¡¢»öÁ°¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¥ê¥¹¥Êー¤¬Ä°¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤æ¤¨¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆ°²è¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ÎÊÝÂ¸¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤YouTube¤Ç¸ø³«¡£¤Þ¤¿³Æ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ç²»¸»¤ÎÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆüÇÛ¿®ÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Spotify¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://open.spotify.com/playlist/10YrRzuS2rZdM5TW7heC3V?si=t3mAToblQrq7nn6Momd0xw
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤â³ÆÈÖÁÈ¤ò²£ÅÏ¤ê¤¬²ÄÇ½¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î³È»¶¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Web Creator Podcast Day2025¡Ê¥¦¥§¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥Ç¥¤2025¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ30Ê¬～16»þ00Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://webcreator-podcast-day.com/(https://webcreator-podcast-day.com/)
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÇÛ¿®¥¹¥¿¥¸¥ª¡§¡ÖJ-WAVE ARRTSIDE CAST¡×¡Ê¸¶½É¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÇÛ¿®ÇÞÂÎ¡§YouTube¡¢Facebook¡¢X
¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§³Æ½Ð±é¼Ô¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë¤Æ¸åÆüÇÛ¿®
±¿±Ä´ë²è¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥Ó¥·¥ó¥¯
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥Ó¥·¥ó¥¯ ¡ÖWeb Creator Podcast Day2025¡×»öÌ³¶É
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§front-office@servithink.co.jp