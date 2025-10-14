60ÂåÉáÄÌ¤Î¼çÉØ¤¬°ìÌë¤ÇÀ¤³¦¤Ø¡¦²È»ö¤È»Ò°é¤Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë½ñ¤Â³¤±¤¿º²¤Î°ìÉ®¤¬¥Ë¥åー¥èー¥¯¹ñºÝÅ¸¼¨¤Ç½àÍ¥½¨¾Þ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢½ä²ó¤ò·Ð¤Æ»º¤Þ¤ì¤ÎÃÏ¡¦²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ç³®Àû¸ÄÅ¸¡ÖÝæ for YOUÅ¸¡×¤ò³«ºÅ
¡¡Ýæ for YOUÅ¸ - º²¤Ë¶Á¤±- ¡¡
Çã¤¤Êª¡¢¿æ»ö¡¢ÃÏ°è¹Ô»ö¡Ä¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¡ÈÉáÄÌ¤Î¼çÉØ¤¬¡¢60Âå¤ÇÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ñ²È ÉþÉô²È 3ÂåÌÜ ½ñÆ»²È ·Ã/¡ÊËÜÌ¾¡§¹ñ»Þ·Ã»Ò Æôºêºß½»¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ö¹ñºÝ½ñÆ»Å¸¡×¤Ç½àÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È100¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎµðÂç¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Ë¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢³ÆÅÔ»Ô¤ÇÅ¸¼¨¤ò½Å¤Í¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¤äÂæÏÑ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤â·èÄê¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÄÅ»³»Ô¤Ç³®Àû¸ÄÅ¸¡Ö Ýæ for YOUÅ¸ - º²¤Ë¶Á¤±- (https://www.musubi77.com/event)¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë½ñÆ»²È·Ã¡¦ÆüËÜ³®Àû¸ÄÅ¸¡¡¡Ö Ýæ for YOUÅ¸ - º²¤Ë¶Á¤±- ¡×
¢£ ÉáÄÌ¤Î¼çÉØ¤¬¡ÈÀ¤³¦¤ÇÉ¾²Á¡É¤µ¤ì¤ë°ìÌë¤ÎÊª¸ì
½ñÆ»²ÈKEI¡ÊËÜÌ¾¡§¹ñ»Þ·Ã»Ò¡Ë¤Ï¡¢²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡È¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ëÉáÄÌ¤Î60Âå¼çÉØ¡£¼ñÌ£¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Õ¤ÈÉ®¤ò¼è¤ê¡¢Ýæ»ý¤Á¤ò»æ¤Ë¤Î¤»¤ë»þ´Ö¤À¤±¤¬¡¢Í£°ì¤Î¼«Ê¬¤À¤±¤Î»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¿´Íî¤ÁÃå¤¯»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¦¡¦¡©¡ª
ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡ÖÝæ¤ÎÊ¸»ú½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡ª¡×¤³¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¹Í¤¨¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ëÆü¤Õ¤Ã¤È¡¦¡¦¡¦¡¦¡¡¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡¦¡¦¡¦¡×
¤½¤ì¤Ï¡ÖÈ¾¿®È¾µ¿¡×¡Ö¤¤¤¤¤ÎËÜÅö¤Ë¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÌÂÏÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¦¡¦¡×¤½¤ó¤ÊÝæ»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤«¤é¡¢½ñ¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÊâ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Î¿©Âî¤òÀ°¤¨¤¿¸å¤ÎÌë¤ä¡¢ÃÏ°è¹Ô»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÀÅ¤«¤Ê¸á¸å¡£
ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿°ìÉ®°ìÉ®¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê»ö¤«¤é¥Ë¥åー¥èー¥¯¹ñºÝ½ñÆ»Å¸¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê»ö¤«¤é¥Ë¥åー¥èー¥¯¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ÎTOP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È£±£°£°¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê»ö¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¸ÄÅ¸¤ò¤¹¤ëÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó»º¤Þ¤ì¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ç¸æã¹¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¸ÄÅ¸¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ 2025Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿60ÂåÉáÄÌ¤Î¼çÉØ ½ñÆ»²ÈKEI ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÊâ¤ß
2025Ç¯4·î¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ö¹ñºÝ½ñÆ»Å¸¡×½àÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ
2025Ç¯5·î¡¡¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃíÌÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È100¡×Áª½Ð¡¢NY¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÇºîÉÊ·Ç½Ð
2025Ç¯6·î¡¡¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§Å¸¼¨¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
2025Ç¯7·î¡¡¥íー¥ÞÅ¸¼¨¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
2025Ç¯10·î ¥ß¥é¥ÎÅ¸¼¨¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
2026Ç¯2·î¡¡¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡ÖÂè31²óÆüËÜ¤ÎÈþ½ÑÁ´¹ñÁªÈ´ºî²ÈÅ¸¡×½ÐÅ¸
2026Ç¯2·î¡¡Âçºå¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖThe Square OSAKA 2026¡×½ÐÅ¸
2026Ç¯3·î¡¡ÂæÏÑ¡ÖÆüÂæ¤Îå«Å¸2026¡×½ÐÅ¸
¢£»º¤Þ¤ì¤ÎÃÏ ²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ç¤Î³¤³°³®Àû¸ÄÅ¸¡Ö Ýæ for YOUÅ¸ - º²¤Ë¶Á¤±- ¡×(https://www.musubi77.com/event)
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～16Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ËÜ¹Ô»ûËÜÆ²¡Ê²¬»³¸©ÄÅ»³»ÔÅÄÄ®27¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥Ë¥åー¥èー¥¯¼õ¾Þºî¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢Å¸¼¨ºî¤ò´Þ¤àÅ¸¼¨¡¢¸æ²ñ¼°Ë¡Í×¡¢¹Ö±é¡¢ÊôÇ¼½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ¡¿°ìÈÌ»²²Ã´¿·Þ
¤ªÌì¤Á¤ã¤ó¤ÏÊèÀÐ¤ËÊ¸»ú¤ò¡¦¡¦¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÀÐÈê¤ËÊ¸»ú¤ò¡¦¡¦¡¡3ÂåÌÜ¤Î½ñÆ»²È·Ã¤Ïµ²±¤ËÊ¸»ú¤ò¡¦¡¦¡¦ ²ñ¾ì¤ÎËÜ¹Ô»û¡£
¢£ ½ñÆ»²È·Ã(KEI)¤Îº£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹
»ä¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î60Âå¼çÉØ¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢Í¦Ýæ¤ò½Ð¤·¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¡¢Ýæ¤Å¤±¤ÐÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÝæ for YOUÅ¸ - º²¤Ë¶Á¤±-(https://www.musubi77.com/event) ¤ÇºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢É¬¤º¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤ÏÂó¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤½¤ÎÀè¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÈÝæ for YOUÅ¸¡É¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹°Ù¤ÎÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢º²¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÍ¦Ýæ¤È´õË¾¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¡¢±Ê±ó¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ç¤³¤À¤Þ¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¡ÈÉáÄÌ¤Î¼çÉØ¡É¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤Ã¤È¡¢ÉáÄÌ¤¹¤®¤Æ¶Ã¤«¤ì¤ë»ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» / ¼èºà¤Î¤´°ÆÆâ
½ñ²È ÉþÉô²È 3ÂåÌÜ¡¡½ñÆ»²È ·Ã
Ï¢ÍíÀè¡§feltydog5140¡ú️gmail.com
¡¡¡Ê¡ú️¤ò¡÷¤ËÊÑ´¹´ê¤¤¤Þ¤¹¡Ë
Instagram¡§@kei.999888(https://www.instagram.com/kei.999888?igsh=MXA1YW14amg1MW1qZg%3D%3D&utm_source=qr)¡¡¡ÊDM¤«¤é¤â¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë