°ú±Û¡¦Çã¼è¡¦ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¡¦ÊÒÉÕ¤±¤ò¡ÈLINE¡É¤Ç´°·ë¡£³ô¼°²ñ¼ÒÊë¤é¤·¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß
2025Ç¯10·î14Æü¡¢Êë¤é¤·¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÊë¤é¤·¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÇ·¾å¹¬Íº¡Ë¤Ï¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤Êý――
¤½¤ó¤Ê¡Èº£¤ÎÊë¤é¤·Êý¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤Áë¸ý¤È¤·¤Æ¡¢
°ú±Û¤äÉÔÍÑÉÊ¤Î²ó¼ý¡¢¤ªÊÒ¤Å¤±Åù¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê°ÍÍê¤«¤é¡¢ÃÊ¥Üー¥ë²ó¼ý¡¦»ñºà¤ÎÄÉ²Ã¼êÇÛ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Þ¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤Î¡Öº¤¤Ã¤¿¡×¤òLINE¾å¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
1.¤Þ¤È¤á¤Æ¸«ÀÑ¤â¤ê°ÍÍê
°ú±Û¡¦ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¡¦²ÙÊª¤ÎÊÝ´É¡¦¤ªÊÒ¤Å¤±Åù¤ÎÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ò°ì³ç¤Ç°ÍÍê²ÄÇ½¡£
2.¼Ì¿¿¤Ç´ÊÃ±¡ªÇã¼èººÄê
ººÄê´õË¾ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤È¾ðÊó¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤ÎººÄê³Û¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
3.¥Á¥ã¥Ã¥È¤Çµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»
¡Ö¤³¤ì²ó¼ý¤Ç¤¤ë¡©¡×¡Ö»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¡©¡×Åù¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤âLINE¾å¤ÇÂ¨²ò·è¡£
4.»ñºà¤ÎÄÉ²Ã°ÍÍê
°ú±ÛÍÑ¥À¥ó¥Üー¥ë¤ä´Ë¾×ºà¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê»ñºà¤ÎÄÉ²Ã¼êÇÛ¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£
5.¥À¥ó¥Üー¥ë²ó¼ý°ÍÍê
»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÃÊ¥Üー¥ë¤Î²ó¼ý¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß²ÄÇ½¡£
6.ºî¶ÈÆü¤ÎÅÐÏ¿¡¦ÊÑ¹¹
ºî¶ÈÆü¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¡¢ºî¶È3ÆüÁ°¤Ë³ÎÇ§¤ÎÄÌÃÎ¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
Êë¤é¤·¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢°ú±Û¤äÊÒÉÕ¤±¡¢ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÈÊë¤é¤·¤ÎÀáÌÜ¡É¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âLINE¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢
¡Ö°Â¿´¡¦ÊØÍø¡¦µ¤·Ú¡×¤ÊÊë¤é¤·¥µ¥Ýー¥È¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã
1.LINE¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯
2.¡ÖÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¡×¤«¤é¡Ö559ptnmc¡×¤È¸¡º÷¡¢¤Þ¤¿¤ÏQR¥³ー¥É¤ÇÄÉ²Ã
³ô¼°²ñ¼ÒÊë¤é¤·¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
³ô¼°²ñ¼ÒÊë¤é¤·¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï°ú±Û¡¦ÃÇ¼ÎÎ¥(R)¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢²ÈºâÊÝ´É¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡¢Áð´¢¤ê¡¢³²Ãî¶î½üÅù¤Î¤ª½»¤ßÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¦³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÊë¤é¤·¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¡¹ÊóÃ´Åö¡Û
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://kurasi-net.jp/corporate/