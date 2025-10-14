Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê°ÑÂ÷»ö¶È¡ÖÀì½¤³Ø¹»¤Ë¤è¤ëÃÏ°è»º¶ÈÃæ³Ë¿ÍºàÍÜÀ®»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¼ø¶È¡¡³«È¯¡¦¼Â¾Ú¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
´ÝÁ±£Ã£È£É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê°ÑÂ÷»ö¶È¡ÖÀì½¤³Ø¹»¤Ë¤è¤ëÃÏ°è»º¶ÈÃæ³Ë¿ÍºàÍÜÀ®»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£Î£Ó£Ç¥°¥ëー¥× ³Ø¹»Ë¡¿Í¹ñºÝÁí¹ç³Ø±à ¿·³ã²ñ·×¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç³Ø¹»¡Ê¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¡Íý»öÄ¹¡¡ÃÓÅÄ¾Í¸î¡¡°Ê²¼¡¢¿·³ã²ñ·×¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç³Ø¹»¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è»º¶È¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¿Íºà¤Î°éÀ®¤ÈÃÏ°è¤Ø¤ÎÄêÃå¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¦¼Â¾Ú¤Ë¡¢ÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙ¤è¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö½¢Ï«°Õ¼±¾úÀ®¹ÖºÂ¡×¤Î¥á¥Ë¥åー¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢½ñÅ¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¼ø¶È¡Ö½¢Ï«°Õ¼±¾úÀ®¹ÖºÂ ¾åµéÊÔ ËÜ²°¤ÇÃµµæ¡×¤ò¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢¿·³ã²ñ·×¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç³Ø¹»ÀÇÍý»Î³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ¿·³ãÅ¹¤Ë¤Æ£±£°·î£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼Â¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê°ÑÂ÷»ö¶È¡ÖÀì½¤³Ø¹»¤Ë¤è¤ëÃÏ°è»º¶ÈÃæ³Ë¿ÍºàÍÜÀ®»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¶áÇ¯¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼ã¼ê¿Íºà¤ÎÁá´üÎ¥¿¦¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê°ÑÂ÷»ö¶È¡ÖÀì½¤³Ø¹»¤Ë¤è¤ëÃÏ°è»º¶ÈÃæ³ËÅª¿ÍºàÍÜÀ®»ö¶È¡×¤Ï¡¢¹â¹»¤«¤éÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø»þ¤ª¤è¤ÓÀìÌç³Ø¹»¤«¤é´ë¶È¤Ø¤ÎÆþ¿¦»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò²þÁ±¤·¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Ø¤Î¼ã¼ê¿Íºà¤ÎÄêÃå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°è·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤ÈÌÜÅª¤Ë¡¢ÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙ¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤Ï¡¢Á´¹ñ£±£¶¤«½ê¤Ç¹©¶È¡¦ÇÀ¶È¡¦°åÎÅ¡¦¾¦¶È¼ÂÌ³¤Ê¤É¤Î»º¶È£¸Ê¬Ìî¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¹â¹»¡¦¼«¼£ÂÎ¡Ê¸©¶µ°Ñ¤Ê¤É¡Ë¡¦´ë¶È¤Î£´¼Ô¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¡¦¼Â¾Ú¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¡Ö½¢Ï«°Õ¼±¾úÀ®¹ÖºÂ ¾åµéÊÔ ËÜ²°¤ÇÃµµæ¡×³«È¯¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ
¿·³ã¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·³ã²ñ·×¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç³Ø¹»¤ò»ö¶È¼çÂÎ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿·³ã¸©Î©¿·È¯ÅÄ¾¦¶È¹â¹»¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¤Î¿¦¶È¹â¹»¡¢¿·³ã¸©¶µ°éÄ£¡¢´ë¶È¤¬¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ò¹½À®¤·¡¢¾¦¶È¼ÂÌ³Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙ¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿Ä´ºº¡¦¼Â¾Ú¤«¤é¤Ï¡¢Æþ¿¦»þ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡¢¿ÊÏ©¸¡Æ¤»þ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÊÐ¤Ã¤¿¾ðÊó¼ý½¸¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡¦³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎËÜÎ¥¤ì¤¬Âç¤¤¯µ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ»ö¶È¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½¢Ï«°Õ¼±¾úÀ®¹ÖºÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¸¦µæ¤ä²ñ¼Ò¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤ä·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃÏ°è·ÐºÑ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹RESASÅù¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸»¤«¤éÂ¿ÌÌÅª¤Ë¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹â¹»À¸¤äÀìÌç³Ø¹»À¸¤ËÁÊµá¤¹¤ë¼ø¶È¤ò³«È¯¤·¡¢¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½¢Ï«°Õ¼±¾úÀ®¹ÖºÂ »º¶È¾ðÊó´ðÁÃÊÔ¡×¤Î¿·³ã¸©Î©¿·È¯ÅÄ¾¦¶È¹â¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò(ÎáÏÂ£¶Ç¯£±£²·î£±£³Æü¡Ë
£³.¡Ö½¢Ï«°Õ¼±¾úÀ®¹ÖºÂ ¾åµéÊÔ ËÜ²°¤ÇÃµµæ¡×¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ
ËÜ¼ø¶È¤Ï¡¢½ñÅ¹¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤äÀìÌç³Ø¹»À¸¤ËÂÐ¤·¡¢½ñÅ¹¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½ñÀÒ¤ÎÃæ¤«¤é¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤¹¤ëÎÏ¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ø¶È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸¡¦¹»±Ü¤ò·Ð¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤ë½ñÀÒ¤Î¾ðÊó²ÁÃÍ¤ÎÅÁ¼ø¡¢°ìÈÌ½ñ¤«¤éÀìÌç½ñ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾ðÊó¤¬¤½¤í¤¦¼Ò²ñ²Ê³Ø½ñÇä¾ì¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢³ØÀ¸¤¬Æþ¿¦¸å¤ËÁø¶ø¤·¤½¤¦¤Ê²ÝÂê¤äÇº¤ß¤òÎãÂê¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¡¢²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊËÜ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
£´.º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ö½¢Ï«°Õ¼±¾úÀ®¹ÖºÂ ¾åµéÊÔ ËÜ²°¤ÇÃµµæ¡×¤Î¼Â¾Ú¼ø¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ñÅ¹¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î¡¢½ñÀÒ¤ä½ñÅ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ª¤è¤Ó¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¿·³ã²ñ·×¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç³Ø¹»¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»¤äÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú´ÝÁ±£Ã£È£É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ûhttps://www.maruzen-chi.co.jp/(https://www.maruzen-chi.co.jp/)
´ÝÁ±¤ª¤è¤Ó¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë½ñÀÒ¡¦»¨»ï¡¢Ê¸¶ñ¡¦»¨²ßÅù¤ÎÈÎÇä¡¢¤ª¤è¤ÓÂç³Ø¿Þ½ñ´Û¡¦¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¸þ¤±¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿½ñÀÒ¡¢ÅÅ»Ò¿Þ½ñ´Û¡¢³Ø½Ñ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¡¢¤µ¤é¤Ë¶µ°é¡¦Ê¸²½»ÜÀß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤é»ÜÀß¤Î±¿±Ä¼õÂ÷»ö¶È¤Ê¤É¶µ°é¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤ä¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¸þ¤±»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£Î£Ó£Ç¥°¥ëー¥×¡Ûhttps://www.nsg.gr.jp/(https://www.nsg.gr.jp/)
£Î£Ó£Ç¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¶µ°é»ö¶È¤È°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢·ò¹¯¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ä·úÀß¡¦ÉÔÆ°»º¡¢¿©¡¦ÇÀ¡¢¾¦¼Ò¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢ICT¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢ÈþÍÆ¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÅù¤ÎÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë£±£°£±Ë¡¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ò¡ÖÀ¤³¦°ìË¤«¤Ç¹¬¤»¤Ê¤Þ¤Á¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö»Å»ö¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÁÏÂ¤¤ËÌ±´Ö¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ü
´ÝÁ±£Ã£È£É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
£Ã£È£ÉÁÏÀ¸¸¦µæ½ê
https://www.maruzen-chi.co.jp/ja/contact/contact2.htm