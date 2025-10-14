¥Ù¥ë¥¨¥Ê¥¸ー¡¢EV¤ò¡ÖÆ°¤¯ÂçÍÆÎÌÅÅ¸»¼Ö¡×¤È¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ»½Ñ¤ÇÆÃµö¤ò¼èÆÀ
¡¡¥Ù¥ë¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤òÂçÍÆÎÌ¡¦¹â½ÐÎÏ¤Î³°ÉôµëÅÅ¼Ö¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆÃµöÂè7751328¹æ¡ÊÈ¯ÌÀ¤ÎÌ¾¾Î¡§°ÜÆ°¼°ÅÅ¸»¼Ö¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆÃµöµ»½Ñ¤Î³µÍ×
¡¡ËÜÆÃµö¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ª¤è¤ÓÅÅÆ°¥¢¥¯¥¹¥ëÆâ¥¤¥ó¥Ðー¥¿ー¤Î¹âÅÅ°µ·ÐÏ©¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¿®µ¬³Ê¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¹â½ÐÎÏ¤Î³°ÉôµëÅÅ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤ÎEV½¼ÅÅ¥Ýー¥È¤ò²ð¤·¤¿V2LµëÅÅÊý¼°¤Ç¤Ï½ÐÎÏ¤¬Ìó10kW¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜµ»½Ñ¤Ç¤Ï35～50kWµé¤Î¹â½ÐÎÏµëÅÅ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¸å¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ç±¿Å¾²ÄÇ½¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÚÎÌ¡¦ÀÅ½Í¡¦ÌµÇÓµ¤¤Î¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÅÅ¸»¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢·úÀß¸½¾ì¡¦ºÒ³²ÂÐ±þ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³°ÉôµëÅÅ¼ÖÎ¾¤ä²ÄÈÂ·¿È¯ÅÅµ¡¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤Î¿ä¿Ê¤äºÒ³²ÂÐ±þ¤Î¹âÅÙ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀÅ½Í¤«¤ÄÌµÇÓµ¤¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÅ¸»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥ë¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢EV¥Ð¥Ã¥Æ¥êー±þÍÑµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖMESTA¡×¥·¥êー¥º¤ä¡¢°ÜÆ°¼°½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¡ÖÅÅµ¤¤ÎÂðÇÛÊØ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÅÅ¸»¼Ö¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î³«È¯¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢EV¤ò¼¡À¤Âå¤ÎÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ëÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃµö¾ðÊó¾ÜºÙ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/133858/table/13_1_17196b592fcc75c91d2a6464a5d0685d.jpg?v=202510150626 ]
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜÆÃµöµ»½Ñ¤Ï¡¢EV¤Î¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥Ñー¥Ñ¥¹³èÍÑ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÂó¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢·úÀß¸½¾ì¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ºÒ³²¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Î¹â½ÐÎÏ¡¦¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÅÅ¸»¼Ö¤ÎÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¥Ù¥ë¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¡ÊOEM¡Ë¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢ËÜµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£