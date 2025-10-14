´´Éô¡¦´ÉÍý¿¦¡¦¼Ò°÷¤¬¼«¤é¹Í¤¨Æ°¤±¤ë¡È¼«Î§·¿ÁÈ¿¥¡É¤ò¤Ä¤¯¤ëË¡¿Í¸þ¤±»ö¶ÈÀïÎ¬¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÃÎÂ¹ÒÏ©¡Ê¤Á¤½¤¯¤³¤¦¤í¡Ë¡×¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò°ìå¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄÍºÊ¿¡Ë¤Ï¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¸½¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö»ö¶ÈÀïÎ¬¡×¤ò¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë¤·¡¢´´Éô¡¦´ÉÍý¿¦¡¦¼Ò°÷¤¬¼«¤é¹Í¤¨Æ°¤±¤ë¡È¼«Î§·¿ÁÈ¿¥¡É¤ò°éÀ®¤¹¤ëÈ¼Áö·¿Ë¡¿Í¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à ¡ØÃÎÂ¹ÒÏ©¡Ê¤Á¤½¤¯¤³¤¦¤í¡Ë¡Ù ¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤«¤é´ÉÍý¿¦ÁØ¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö³Ø¤Ó ¡ß ¼ÂÁ© ¡ß ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡× ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÀïÎ¬»×¹Í¤È¼Â¹ÔÎÏ¤òÁÈ¿¥¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÃÎÂ¹ÒÏ©¡Ù¤È¤Ï
¡¡¡ÖÃÎÂ¡Ê¤Á¤½¤¯¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢ËÜÍè ¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤òµá¤á¤º¡¢Ê¬Áê±þ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¸½¾õ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ö¶È¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¡¢ÁÈ¿¥¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë³Ø¤Ó¡¢ÃÎ·Ã¤ò°é¤ßÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡ÖÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤òÃÎ¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î³Ø¤Ó¤ò»ö¶ÈÀïÎ¬¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØÃÎÂ¹ÒÏ©¡ÙÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1Ç¯°Ê¾å¤Î½àÈ÷¤ò·Ð¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿»ö¶ÈÀïÎ¬¥¹¥¯ー¥ë¡ÖÃÎÂ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÎÂ¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë 100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦´´Éô¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢70%°Ê¾å¤¬¼ÂºÝ¤ËÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ê´´Éô¸¦½¤¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢´ûÂ¸»ö¶ÈÄäÂÚ¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤ËË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤¬ ¡Ø¹ÒÏ©¡Ù ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤¬¿·¤¿¤Ê³¤¤Ø¤È¾è¤ê½Ð¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´´Éô¿ÍºàÉÔÂ¤ÈÀïÎ¬¿»Æ©¤Î²ÝÂê
¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå´´Éô°éÀ®¤äÀïÎ¬¿»Æ©¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢·Ð±Ä¼ÔJP¤Î¡Ö·Ð±Ä¿Íºà¥Ëー¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº2024(https://www.keieisha.jp/report/%E7%B5%8C%E5%96%B6%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AE%9F%E6%85%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB2024)¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÝÄ¹¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤òÁÊ¤¨¤ë´ë¶È¤Ï 70¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤Î·Ð±Ä¤òÃ´¤¦¿Íºà¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Ï 58.7¡ó ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ê¥Ù¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡Ö2025Ç¯ÅÙ ·Ð±Ä¼Ô¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¥¢¥ó¥±ー¥È(https://review.tanabeconsulting.co.jp/column/pick-up-topics/53960/)¡×Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î¿Íºà°éÀ®¶¯²½ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ·ø¡¦¥êー¥Àー¼Ò°÷¡×80.7¡ó¡¢¡Ö´ÉÍý¿¦¡×65.9¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÁØ¤Ë°éÀ®Åê»ñ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾Íè¤Î·Ð±Ä¡¦ÊÑ³×¤òÃ´¤¦¡È¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¡É¤Î°éÀ®¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¤â¡¢¡ÖÃÎ¼±½¬ÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ÂÌ³¤Ç»È¤¨¤ëÀïÎ¬ÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¡×È¼Áö¡¦¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡ØÃÎÂ¹ÒÏ©¡Ù¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÃÎÂ¹ÒÏ©¡Ù¤ÎÆÃÄ§¤È²ÁÃÍÄó¶¡
£±. ¼ÂÌ³Ä¾·ë·¿¡ÖÀïÎ¬¢ª¼Â¹Ô¡×Àß·×
¡¡ÃÎ¼±¤ò¶µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤¬¼«¤é¤Î»ö¶È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢Â¨¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëÀß·×¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£². ³Ø½¬¤È¼ÂÁ©¤Î±ýÉü½Û´Ä
¡¡¹ÖµÁ¡Ü¥°¥ëー¥×¥³¥ó¥µ¥ë¡Ü¼ÂÌ³²ÝÂêÄó½Ð¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¹Ö»Õ¤¬È¼Áö¤·¤Æ¿ÊÄ½´ÉÍý¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£³. À®²Ì²Ä»ë²½¤ÈÀ®Ä¹Â¬Äê
¡¡³«»Ï»þ¡¦½ªÎ»»þ¤ËÍý²òÅÙ¥Æ¥¹¥È¤È¥ì¥Ýー¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¡¦ÁÈ¿¥ÁÐÊý¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ôÃÍ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´. ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÐ±þ
¡¡¼õ¹ÖÂÐ¾Ý¡¢¶È¼ï¡¢À®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£´´Éô°éÀ®¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿·µ¬»ö¶È¤äÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ. ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×·¿¥«¥ê¥¥å¥é¥àÀß·×
¡¡¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÁ´12²ó¤Î¹ÖµÁ¡Ü6²ó¤Î¥°¥ëー¥×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢MVVÀß·×¤«¤éDX¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÌÖÍå¤¹¤ëÂÎ·ÏÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î°éÀ®¼êÃÊ¤ÈÃÎÂ¹ÒÏ©¤È¤Î°ã¤¤
¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¡×¢ª¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Ð¸³¤µ¤»¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´´Éô°éÀ®¤Î¤¿¤á¤ËMBA¡¦¸¦½¤¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÃÎÂ¹ÒÏ©¡×¤Ï¡¢¼Â¸úÀ¡¦»þ´Ö¡¦ÌÖÍåÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿Í£°ì¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
ÀâÌÀ²ñ¡¦¸ÄÊÌÁêÃÌ
¡ÖÃÎÂ¹ÒÏ©¡×¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ø¤Î¤´»²²Ã¡¦¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Î¼Â»Ü¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼︎ÀâÌÀ²ñ
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë18:00-19:00
https://peatix.com/event/4621827/view
◼︎¸ÄÊÌÁêÃÌ
https://isshi-inc.jp/chisokukouro/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò°ìå¯
ÀßÎ©¡§2024Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§¼ÆÅÄ ÍºÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»ö¶ÈÀïÎ¬¥¹¥¯ー¥ë¡ÖÃÎÂ¡×¤Î±¿±Ä/ »ö¶ÈÀïÎ¬¸¦½¤¡ÖÃÎÂ¹ÒÏ©¡×¤Î±¿±Ä / ·Ð±ÄÈ¼Áö»Ù±ç / ÊÉÂÇ¤Á¸ÜÌä¡Ê»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ê¤É¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://isshi-inc.jp/chisokukouro/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò°ìå¯ ¹ÊóÃ´Åö
Email: info@isshi-inc.jp