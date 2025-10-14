ÆüËÜ½é¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î»È¤¤Æ»¡×¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ëÉ½¾´¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ-Ì¤ÍèÁÏÂ¤AWARD¡×¤ËÊ¡²¬¸©Ê¡ÃÒÄ®¡¦µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¡¦·²ÇÏ¸©ÄÜÎøÂ¼¡¦Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô¤Î»²²Ã·èÄê¡ª
2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÌ¤ÍèÁÏÂ¤¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÌîÅÄ·û»Ë¡Ë¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ-Ì¤ÍèÁÏÂ¤AWARD 2025¡×¤Ë¡¢²¼µ4¼«¼£ÂÎ¤Î¤´»²²Ã¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Ê¡²¬¸©Ê¡ÃÒÄ®
https://furusato-mirai-award.com/municipality/cmemdxqay0009s601aw4jqpmt
¢£ µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô
https://furusato-mirai-award.com/municipality/cmf0ndqdv000vs601347uhjwy
¢£ ·²ÇÏ¸©ÄÜÎøÂ¼
https://furusato-mirai-award.com/municipality/cmfdij836001ns601s4weibzw
¢£ Ê¡°æ¸©ºä°æ»Ô
https://furusato-mirai-award.com/municipality/cmemdpxgh0007s601xvu7dmr7
¢£ ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ-Ì¤ÍèÁÏÂ¤AWARD¤È¤Ï
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ-Ì¤ÍèÁÏÂ¤AWARD¡×¤Ï¡¢´óÉÕ¼Ô¤¬ËÜÍèÊú¤¯¡ÖÃÏ°è¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»È¤¤Æ»¡É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¤¿Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÉ½¾´¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ËÜAWARD¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤è¤ê³Æ¼óÄ¹¡Ê»ÔÄ¹¡¦Ä®Ä¹¡¦Â¼Ä¹¡¦¶èÄ¹¡ËÊÂ¤Ó¤Ë¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£´óÉÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿»ö¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¼«Î©¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¦¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¿ä¿Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¾Î¤¨¤ëÉ½¾´¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ-Ì¤ÍèÁÏÂ¤AWARD¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¦¥Ù¥ë¥µー¥ë¿·½É¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
2008Ç¯¤ËÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤ë´óÉÕ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÖÎéÉÊ¶¥Áè¤Î²áÇ®¤ä¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁè¤¤¤Ê¤É¡¢ËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤«¤é°ï¤ì¤¿ÍøÍÑ¤¬¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ-Ì¤ÍèÁÏÂ¤AWARD¡×¤Ç¤ÏÀ©ÅÙËÜÍè¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼«¼£ÂÎ¤Î»öÎã¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´óÉÕ¼Ô¤Ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎÆ±»Î¤¬¹¥»öÎã¤ò³Ø¤Ó¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ É½¾´ÉôÌç
¡¦»Ò¶¡¡¦³Ø¤Ó¿ä¿Ê¾Þ
¡¦ÃÏ°èÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¾Þ
¡¦·ò¹¯¤ÈÊë¤é¤·»Ù±ç¾Þ
¡¦¸òÎ®¡¦¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¾Þ
¡¦¿´¤ÈÈ÷¤¨¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¾Þ
ÅêÉ¼¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://furusato-mirai-award.com/
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ-Ì¤ÍèÁÏÂ¤AWARD ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://furusato-mirai-award.eventos.tokyo/web/portal/1099/event/14168
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ-Ì¤ÍèÁÏÂ¤AWARD
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Ù¥ë¥µー¥ë¿·½É¥°¥é¥ó¥É¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÌ¤ÍèÁÏÂ¤¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à
https://mira-con.jp/
¸å±ç¡§ÁíÌ³¾Ê
¢£ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÌ¤ÍèÁÏÂ¤¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöË¡¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î»È¤¤Æ»¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ©ÌÀÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ä´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´óÉÕ¤¬ÃÏ°è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤«¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´óÉÕ¤ò¤·¤¿¿Í¡¹¤È¡¢¤½¤Î´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ä´ë¶È¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ÖMade in Japan¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÌ¤ÍèÁÏÂ¤¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à
¹ÊóÃ´Åö¡§¸ÅÀÑ¡Ê¤³¤Å¤ß¡Ë¡¢ÅèÅÄ¡Ê¤·¤Þ¤À¡Ë¡¢°æ¾å¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡Ë
Mail¡§info@mira-con.jp
Tel¡§0422-28-1600