À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÆüËÜ¤«¤éÈ¯¿®¨¡¨¡¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¡ÖIBC Oxford 6th World Congress¡×¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¡ª¡É¹â¶¶¼°ÈîËþ¼£ÎÅ¡É¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¡£
³Ø²ñÈ¯É½Ãæ¤Î¹â¶¶±¡Ä¹
2025Ç¯9·î¡¢±Ñ¹ñ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖIBC Oxford 6th World Congress¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¤¿¤«¤Ï¤·¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ÎýÇÏ±¡ ±¡Ä¹¡¦¹â¶¶°å»Õ¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍ£°ì¤Î¾·ÂÔ¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈîËþ¡¦Âå¼Õ¼À´µ¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÆâ»ë¶À¼£ÎÅ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅª¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë²ñµÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ー¹â¶¶±¡Ä¹¤Ë¤è¤ëÈ¯É½ÆâÍÆ¤È¤Ïー
¹â¶¶±¡Ä¹¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÄ´È¯É½¡ÖEndoscopic Sleeve Gastroplasty in Asia: Implications for the Epidemics of Obesity & Gastric Cancer¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢
¼«±¡¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëESG¡ÊÆâ»ë¶ÀÅª¥¹¥êー¥Ö¾õ°ß·ÁÀ®½Ñ¡Ë¡¢SAFE¡¢POSE2.0-MEGA¡¢°ß¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¡¢°ßÇ´Ëì¥¢¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÆâ»ë¶ÀÅª¸ºÎÌ¼£ÎÅ¤Î¼êµ»¡¦Î×¾²À®ÀÓ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î°å»Õ¤ä¸¦µæ¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤È¶¦´¶¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
ー¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤È³×¿·¨¡¨¡Ê£¿ô¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤·À¤³¦¤ÎÉ¸½à²½µÄÏÀ¤Ë»²²Ãー
ËÜ³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶±¡Ä¹¤Ï´ðÄ´¹Ö±é¤Ë²Ã¤¨¡¢°Ê²¼¤ÎÊ£¿ô¤Î½ÅÍ×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÅÐÃÅ¤·¡¢ÀìÌçÅª¸«ÃÏ¤«¤éÆ¤µÄ¤ò¥êー¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Experts¡Ç Forum Panel¡§Æâ»ë¶À¸ºÎÌ¼ê½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë´µ¼ÔÁªÂò
¡¦Innovation Imperative¡§ÈîËþ¡¦Âå¼Õ¼À´µ¤Ë¤ª¤±¤ëÆâ»ë¶À¥Ç¥Ð¥¤¥¹³×¿·
¡¦Experts¡Ç Forum¡§POSE2.0¤ÈESGÉ¸½à²½
¤µ¤é¤Ë¡¢ESG Quality Indicator Consensus Meeting¤Ø¤Î¾·ÂÔ»²²Ã¡¢World MEGA POSE (POSE2.0 DH) Experts Dinner Meeting¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë°å»Õ¤ä¸¦µæ¼Ô¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò°ìÁØ³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶±¡Ä¹¤Ï¡¢¡ÖÈîËþÆâ»ë¶À¼£ÎÅ¤¬±ÄÍøÌÜÅª¤Î¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¹¹ð¡É¤È¤·¤Æ¸í²ò¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¤Ë¶¯¤¤·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ¤È¼£ÎÅ¤ÎÉ¸½à²½¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£
º£²ó¤Î³Ø²ñ»²²Ã¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñºÝÅªµÄÏÀ¤Î¾ì¤ÇÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¤«¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
IBC Oxford 6th World Congress
ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¹â¶¶±¡Ä¹
ーÆÈ¼«À¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤Ø¨¡¨¡ÆüËÜ¤«¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àïー
¹â¶¶±¡Ä¹¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÈ¯É½¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÊý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤ÏAI¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿Ê²½¤·¡¢À¤³¦¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë²áÅÙ¤Ê»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤è¤ê¤â¡¢µ»½Ñ¸þ¾å¡¢À¤³¦¤ÎÆ°¸þÇÄ°®¡¢¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤ÎÁÏÂ¤¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸À¸ì¤è¤ê¤â¡ÈÆÈ¼«À¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¡É¤Ç¾¡Éé¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â¶¶±¡Ä¹¤Ï¡¢¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤ëÃç´Ö¤äÀ¤³¦¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤ÎÂ¸ºß¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤·¡¢ÈîËþ¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Æâ»ë¶ÀÅª¼£ÎÅ¤Î²ÄÇ½À¤òÆüËÜ¤«¤é³ÎÎ©¤¹¤ë·è°Õ¤ò°ìÁØ¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤¿¤«¤Ï¤·¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£¸å¤â¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÏ¢·È¤ÎÃæ¤ÇÀµ¤·¤¤°åÎÅ¾ðÊó¤È³×¿·Åª¤Ê¼£ÎÅµ»½Ñ¤òÈ¯¿®¤·¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÈîËþ¼£ÎÅ¤Î¿·¤¿¤ÊÉ¸½à¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
▪️Åìµþ¤¿¤«¤Ï¤·¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¹âÌîÂæ1-5-4 ¥Ç¥³¥éー¥È¹âÌîÂæ2³¬
¡¡¡¡¡¡¡Ê¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°ÎýÇÏ¹âÌîÂæ2³¬¡Ë
TEL¡§080-4783-8526
HP¡§https://www.tokyo-takahashi-clinic.com/
Instagram¡§tokyotakahashi_clinic_(https://www.instagram.com/tokyotakahashi_clinic_/)
X¡§Åìµþ¤¿¤«¤Ï¤·¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÎýÇÏ±¡(https://x.com/higaeri_clinic)
¢£ ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø
Åìµþ¤¿¤«¤Ï¤·¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡ÖESG¡×¡ÖSAFE¡×¡ÖMEGA¡×¡Ö°ß¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¡ÈÀÚ¤é¤Ê¤¤ÈîËþ¼£ÎÅ¡ÉÅù¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¼èºà¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¦¾ÉÎã²òÀâÅù¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢Î×¾²¼Â»Ü°å¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶±¡Ä¹¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜ¤ªÊ¹¤¤¯¤À¤µ¤¤