´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑVC¤ò´Þ¤à¡¢15ÃÄÂÎ¤¬¿·µ¬»²²è¡ª¡Ö¶å½£STARTUP RUNWAY¡×Æó¼¡Êç½¸¤Ë¤è¤ê»²²èµ¡´Ø¤¬56ÃÄÂÎÄ¶¤Ë¤Ê¤ê»Ù±çÂÎÀ©¤ò³È½¼¡ª
ÁÏ¶È´ü¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë½Ð»ñ¡¦À®Ä¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ F Ventures LLPÍ¸ÂÀÕÇ¤»ö¶ÈÁÈ¹ç¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー¡§Î¾³Ñ ¾ÂÀ¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥à¥é¥¤¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºç¸¶ ·òÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëµ¯¶È¡¦À®Ä¹»Ù±ç¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡Ö¶å½£STARTUP RUNWAY¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢6·î¤«¤é9·îËö¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Æó¼¡Êç½¸¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ëÃÏÍýÅªÍ¥°ÌÀ¤ò³è¤«¤·¡¢´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢·÷¤«¤é¤Î»²²è¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñµ¡´Ø¡¦»ö¶È²ñ¼Ò¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¿·¤¿¤Ë15ÃÄÂÎ¤¬»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢³¤³°VC¤Î»²²è¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖSTARTUP RUNWAY¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¶å½£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏ°èÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»²²èµ¡´Ø¿ô¤Ï56¤òÄ¶¤¨¡¢¶å½£¤«¤é¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤«¤Ä¹ñºÝÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£¤«¤é¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶ÈÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¶å½£STARTUP RUNWAY¡×¤Ï¡¢2020Ç¯9·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡ÖÃæ»Í¹ñSTARTUP RUNWAY¡×¡¢2022Ç¯5·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡ÖÃæÉôSTARTUP RUNWAY¡×¡¢2024Ç¯4·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡ÖÅìËÌSTARTUP RUNWAY¡×¡¢¤ª¤è¤Ó2024Ç¯9·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡ÖÎ°µåSTARTUP RUNWAY¡×¤ÈÊÂ¤ÖÁ´¹ñÅª¤ÊÅ¸³«¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÇ¯5·î¤Ë»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·µ¬»²²èµ¡´Ø¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00¤è¤êÊ¡²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÊ¡²¬»Ô¸ø¼°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥éー¥á¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡×Æâ¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¶å½£STARTUP RUNWAY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¶å½£STARTUP RUNWAY¡×¤Ï¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤ÄÃÏÊý¶ä¹Ô¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢»Ù±çµ¡´Ø¤¬Ï¢·È¤·¡¢µ¯¶È²È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ö¶È¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£³Æµ¡´Ø¤¬»ý¤Ä¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¶¨Ä´½Ð»ñ¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¡¦¶¯²½¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ÍèÅª¤Ë¶å½£¤«¤é¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
Åìµþ¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çÂÎÀ©¤ä¾ðÊóÀÜÅÀ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÁÏ¶È½é´ü¤Ë»ö¶ÈÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¨¤ë»Ù±ç¼Ô¤äVC¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾ì¤ÎÃÏÊý¶ä¹Ô¤äVC¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÃÏ°èµ¯¶È²È¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ä»ñ¶â¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò°ìÂÎ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅÔ»ÔÉô¡¦ÃÏÊý¤Î¾ðÊó³Êº¹¤ò½Ì¾®¤·¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò²£ÃÇ¤·¤¿»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤È¡¢¾ÍèÅª¤Ê¶å½£È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤È»ñ¶â½Û´Ä¤Î²ÃÂ®¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²²èµ¡´Ø¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¿·µ¬»²²èµ¡´Ø
¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Åê»ñ°éÀ®³ô¼°²ñ¼Ò
AppWorks¡ÊÂæÏÑ¡Ë
IMM Investment Japan³ô¼°²ñ¼Ò
Kakao Investment¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¶å½£¥êー¥¹¥µー¥Ó¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò³¤³°¼ûÍ×³«Âó»Ù±çµ¡¹½¡Ê¥¯ー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óµ¡¹½¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
£Ê£Á»°°æ¥êー¥¹¶å½£³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¥ê¥ó¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Ñー¥È¥Êー¥º
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤®¤ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
Hyundai Motor Group¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¤Ò¤Ó¤·¤ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
Ê¡²¬¤Ò¤Ó¤¿®ÍÑ¶â¸Ë
¢£¶å½£STARTUP RUNWAY´ë²è¡¦±¿±Ä»öÌ³¶É/2025Ç¯´´»ö²ñ¼Ò
F Ventures LLPÍ¸ÂÀÕÇ¤»ö¶ÈÁÈ¹ç¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡Ê´´»ö²ñ¼Ò¡Ë
½»½ê¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¾åÀîÃ¼Ä®9-159
ÀßÎ©¡§2016Ç¯2·î12Æü
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー Î¾³Ñ¾ÂÀWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://f-ventures.vc/
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥à¥é¥¤¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥È
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¸ÞÃúÌÜ£¹-£± ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥é¥¶B £´³¬
ÀßÎ©¡§2008Ç¯3·î14Æü
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ºç¸¶ ·òÂÀÏº
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.samurai-incubate.co.jp
¡Ê±¿±Ä¶¨ÎÏ¡Ë
¶å½£·ÐºÑ»º¶È¶É
Ê¡²¬ÃÏ°èÀïÎ¬¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊFDC¡Ë
¢£Äó¶¡¤¹¤ë¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
»ö¶È¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×: µ¯¶È²È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ä²¾Àâ¸¡¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎVC¡¦ÃÏ¶ä¤¬Ï¢·È¤·¤Æ"ÊÉÂÇ¤Á"»Ù±ç¡£
»ñ¶âÄ´Ã£ÁêÃÌ: ³ô¼°Åê»ñ¡¦Í»»ñ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ñËÜÀ¯ºö¤Î»Ù±ç¡£
°ì³çÁêÃÌÁë¸ý: »²²èµ¡´Ø¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò°ì³ç¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢VC¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤òÄã¸º¡£
¶¨Ä´½Ð»ñ»Ù±ç: Ê£¿ô¤ÎVC¡¦ÃÏ¶ä¤Ë¤è¤ë¶¨Ä´½Ð»ñ¤Î¸¡Æ¤¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£
¢£RamenTech´ü´ÖÃæ¤Ë¿·µ¬²ÃÆþ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00-14:00¡¡
´ë²è¡§¥¢¥¸¥¢¡ß¶å½£¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çÏ¢·È～¶å½£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥¦¥§¥¤～
²ñ¾ì¡§Fukuoka Growth Next
¶¦ºÅ¡§¶å½£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¢FDC
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
¸ø¼°HP¡§https://kyushu-startup-runway.com/
F Ventures LLP Í¸ÂÀÕÇ¤»ö¶ÈÁÈ¹ç
Ã´Åö¡§Î¾³Ñ¡¢°ËÆ£
kyushu-runway@f-ventures.vc