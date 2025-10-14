¡Ú°õºþ²ñ¼Ò¤¬Ä©¤àDX¡Û10/30Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¼çºÅ¡ÖDX¤Ç²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ªÃæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¡¦ÂÎ¸³¥»¥ß¥Êー¡×¤Ë¤ÆÅÐÃÅ¡õ¥µー¥Ó¥¹ÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¹âÂ®¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅçÅÄÃÒ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖDX¤Ç²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ªÃæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¡¦ÂÎ¸³¥»¥ß¥Êー¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖKANSAI DX AWARD 2024¡×¶â¾Þ¼õ¾Þ´ë¶È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡Ö°õºþ²ñ¼Ò¤¬Ä©¤à¡ª¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ÊªÎ®DX～¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÍ»¹ç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤Î²ÄÇ½À～¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±ÊªÎ®DX¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³«È¯¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤äÆ³Æþ¸ú²Ì¤ò¾Ò²ð¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µー¥Ó¥¹ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥ß¥Êー¥¹¥é¥¤¥É¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£ÅöÆüÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°èÁÏÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÂåÍýÅ¹ÍÍ¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ÏÌ¾»É¸ò´¹¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥»¥ß¥Êー¤ª¿½¹þ¤ß¡ÊÂçºå¾¦¹©²ñµÄ½êÍÍ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202509/D22250902019.html
¡ü¥»¥ß¥Êー³µÍ×
DX¤Ç²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ªÃæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¡¦ÂÎ¸³¥»¥ß¥Êー
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡14:00～17:00
¾ì½ê¡§Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¡£¶³¬¡¡ÇòË±¤Î´Ö
¼çºÅ¡§Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¹âÂ®¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤·¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹¹¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://hakoboya.com/
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¹âÂ®¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È
¡¦1986Ç¯ ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤È¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î½Ð»ñ¤Ë¤è¤êÀßÎ©¡£°Ê¹ß¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¹ÊóÊªÀ©ºî¡Ê¼èºà¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿°õºþ¡ËÅù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë
¡¦2014Ç¯ Âçºå´Ñ¸÷¶É¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖOsaka Bob¡×¤òÈ¯É½¡ÊX¥Õ¥©¥í¥ïー1.5Ëü¿Í¡¢Instagram¥Õ¥©¥í¥ïー2.6Ëü¿Í¡Ë
¡¦2016Ç¯ Âçºå¤ò³¤³°¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖFalling in love with Osaka¡×È¯¹Ô
¡¦2018Ç¯ ¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡ÖMAIDO¡£¡×¤ËÊÑ¹¹
¡¦2019Ç¯ Âçºå¤Î´Ñ¸÷¤ä·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡ÖMAIDO¡£¡×¤ò¸ø³«¡ÊÆüËÜ¸ì¡¿±Ñ¸ì¡¿´ÊÂÎ»ú¡¿´Ú¹ñ¸ì¡Ë
¡¦2021Ç¯ ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±»ö¶ÈÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHAKO-BU.net¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£³¤³°ÅÁÉ¼È¯¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¡×AndroidÈÇ¥ê¥êー¥¹¡£³¤³°¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖKodawari Times¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¡Ë¡×¡ÖÆüËÜGo¡ªÆüËÜ¹Ø¡ÊÂæÏÑ¸þ¤±¡Ë¡×¡ÖîÍÆüËÜ¡ÊÃæ¹ñ¸þ¤±¡Ë¡×¤ò¸ø³«
¡¦2023Ç¯ ³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹EXPOÂçºå¡¦Åìµþ¤Ë¡Ö¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¡×½ÐÅ¸¡£¥Äー¥ê¥º¥àEXPO¥¸¥ã¥Ñ¥ó2023Âçºå¤Ë¡Ö¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¡×½ÐÅ¸
¡¦2024Ç¯ Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîPR¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ËÇ§Äê¡£¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¤ÎiOSÈÇ¥ê¥êー¥¹¡£¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¡ßDHLÈÇ¥ê¥êー¥¹¡£¡Ö¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¡×¤¬¡ÖKANSAI DX AWARD 2024¡×¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Äー¥ê¥º¥àEXPO¥¸¥ã¥Ñ¥ó2024¤Ë½ÐÅ¸
¡¦2025Ç¯ ÂçºåDX¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡Ö¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¡×¤¬»öÎã·ÇºÜ¡£¶áµ¦ÀÇÍý»Î²ñÍÍ¼çºÅ¡Ö¶ÈÌ³¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ë¥»¥ß¥ÊーÅÐÃÅ¡£DX¿ä¿Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¡ÖDXÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ¡£Âè9²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë¤Æ¥Ï¥³¥Ü¥¦¥ä¤¬Æþ¾Þ¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èËÌËÙ¹¾2ÃúÌÜ5ÈÖ24¹æ KOUSOKUËÙ¹¾¥Ó¥ë
https://www.kousoku-offset.co.jp/
¢¨PRTimes¤ò¸«¤Æ¤Î¥»ー¥ë¥¹¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£