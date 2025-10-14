¡Úº§³è¤ÎIBJ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥Ûー¥à¥º¤¬IBJ¤Ë²ÃÌÁ¡£ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Îº§³è»Ù±ç¤ò¶¯²½
²ñ°÷¿ô¡¦À®º§¿ô¤È¤â¤Ë¹ñÆâºÇÂ¿*¤Î³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐºä ÌÐ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6071¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥Ûー¥à¥º¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÃÏ ¾ÏÉ×¡¢ËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥Ûー¥à¥º¡×¡Ë¤¬Åö¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë²ÃÌÁ¤·¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡ÖAUNO¡Ê¥¢¥¦¥Î¡Ë¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²ñ°÷´ðÈ×¤¬³ÈÂç¡£ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿º§³è»Ù±ç¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èÁÈ¤ß³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
IBJ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ4,600¼Ò*²¤òÄ¶¤¨¤ë²ÃÌÁ·ëº§ÁêÃÌ½ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Îº§³è»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÀ®º§¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥Ûー¥à¥º¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë²ñ°÷´ðÈ×¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äÊë¤é¤·¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢À®º§¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥Ûー¥à¥º¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡È½»¤Þ¤¤¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¡É¤È¡¢IBJ¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Èº§³è»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®º§¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ¿·À¸³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¤è¤ê°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£AUNO¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://auno-marriage.jp/
½»¤Þ¤¤¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¿©¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥Ûー¥à¥ºÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß
£±¡¥·ëº§¸å¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥µ¥Ýー¥È
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥Ûー¥à¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¡ÖAUNO¡Ê¥¢¥¦¥Î¡Ë¡×¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¾ò·ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Æü¡¹¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤«¡Ö·ëº§¸å¤ÎÊë¤é¤·¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖAUNO¡Ê¥¢¥¦¥Î¡Ë¡×²ñ°÷¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥Ûー¥à¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ä°û¿©Å¹¤òÍ¥ÂÔÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢·ëº§À¸³è¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Çー¥È¤Ê¤É·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç½Ð²ñ¤¦Æó¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¼«Á³ÂÎ¤ÇÏÃ¤»¤ë¡ÖÊë¤é¤·¡×¶õ´Ö¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥Ûー¥à¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¡ÖJOHNSON¡ÇS TEA LOUNGE¡×¤Ç¤Ï¡¢º§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§ÁêÃÌ½ê¡ÖAUNO¡Ê¥¢¥¦¥Î¡Ë¡×²ñ°÷°Ê³°¤ÎÆÈ¿È¼Ô¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º§³è½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤ä¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤âÂÇ¤Á²ò¤±¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
»²²ÃÈñ¡§ÃËÀ3,000±ß¡¿½÷À1,000±ß
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/882_1_e75ee760fc49ca0457c85b80f74fcab2.jpg?v=202510141056 ]
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¸½Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄÉµá¤ä¼«¸Ê¼Â¸½¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢»Å»ö¤ä¼ñÌ£¡¢¸Ä¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡Ö¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¿®Íê¤Ç¤¤ë½Ð²ñ¤¤¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÍøÍÑ¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢IBJ¤Ç¤Ï2019Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ20Âå¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¼Ô¿ô¤¬Ìó2.5ÇÜ¡¢30Âå¤¬Ìó1.8ÇÜ¤ËÁý²Ã*³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÍøÍÑ¤ÏÂçÉý¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë·ëº§¸å¤ÎÀ¸³è¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿º§³è»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IBJ¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊý¤«¤éÅÔ»ÔÉô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÆÈ¿È¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥Ûー¥à¥º¡Êhttps://www.johnsonhome.co.jp/(https://www.johnsonhome.co.jp/)¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥Ûー¥à¥º¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿´ÃÏ¤è¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢½»¤Þ¤¤¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦°û¿©¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤ä¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿½»¶õ´Ö¤òÄó¶¡¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ä°û¿©»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ï¤ò¤è¤êË¤«¤ËºÌ¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ·ëº§ÁêÃÌ½ê¡ÖAUNO¡Ê¥¢¥¦¥Î¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö·ëº§¸å¤ÎÊë¤é¤·¡×¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿º§³è»Ù±ç¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Êë¤é¤·¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤éÌ¤Íè¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Êë¤é¤·Á´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¾¶èÈ¬¸®4¾òÅì5ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÃÏ ¾ÏÉ×
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½»Âð»ö¶È¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¦°û¿©»ö¶È¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¡Êhttps://www.ibjapan.jp/¡Ë
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ®º§¡Ê¡áº§Ìó¡Ë*¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÁ´¹ñ¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Èº§³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿Í¤À¤±¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¿Æ¿È¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äº§³è¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ÆüËÜ¤Î¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂê¡×¤Ë¡¢·ëº§¤Ë»ê¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¡¡¼Ò¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-23-7 ¿·½É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¦¥¨¥¹¥È 12³¬¡¦17³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐºä ÌÐ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ëº§ÁêÃÌ½ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢Ä¾±Ä·ëº§ÁêÃÌ½ê»ö¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡¢º§³è¥¢¥×¥ê»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È
*ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½Ä´¤Ù(À®º§¿ô:2024Ç¯Îß·×¡¢²ñ°÷¿ô:2024Ç¯12·îËö»þÅÀ¡¢2025Ç¯2·î´ü_»ØÄêÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº) ¢¨À®º§¿ô:IBJÏ¢ÌÁÆâ¤Ç¤ÎÀ®º§¼Ô¿ô
*²2025Ç¯9·îËö»þÅÀ
*³2024Ç¯IBJÀ®º§Çò½ñ