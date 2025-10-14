¡Ú¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÉÔÀµÍÞ»ß¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤Ø¡Û¡ÒÌ¾¸Å²°¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¡¿Ì¾¸Å²°¤Ç½é³«ºÅ¡Ó¹ñÆâ½é¤ÎË¡¿Í¤¬¡ÖÆâÉô´Æºº¡×¤Î³Ø¤Ó¤È¸òÎ®¤òÂ¥¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼Â»Ü
²áµî¤Î¡Ö¤Ê¤¤¤«¤óMeetup¡×ÄêÎã²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡£°§»¢¤¹¤ëÂåÉ½Íý»ö¤Î¹õºäÂî»Ê¡Ê±¦¤«¤é2ÈÖÌÜ¡Ë¤È¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¡ÊÁÏÀß¼Ô¡Ë¤Î°ëÉôÉð»Ö¡Ê±¦Ã¼¡Ë
¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¡ÖÆâÉô´Æºº¡×¡Ê¢¨£±¡ËÃ´Åö¼Ô¤é¤Î¸òÎ®¤ä¾ðÊó¶¦Í¤òÂ¥¤¹¹ñÆâ½é¡Ê¢¨2¡Ë¤ÎË¡¿Í¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ê¤¤¤«¤óMeetup¡Ê¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¢¨3¡Ë¡×¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§¹õºä Âî»Ê¡Ê¢¨4¡Ë¡¢½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢±¿±Ä¡§¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ýー¥í¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê¢¨5¡Ë¡Ë¤Ï10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°·ÐºÑ·÷¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ê¤¤¤«¤óMeetupÂè1²óÌ¾¸Å²°²ñ¡×¤òÌ¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤ÎJP¥¿¥ïーÌ¾¸Å²°3³¬¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯²ñ¤Èº©¿Æ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤È¤â¤Ë»²²ÃÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡´ë¶È¤ÎÉÔÀµÍÞ»ß¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¡ÈÍ×¡Ê¤«¤Ê¤á¡Ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Î¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¡ÊÍø³²´Ø·¸¼Ô¡Ë¤«¤é½Å»ë¤µ¤ì¤ëÆâÉô´Æºº¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¸ÉÎ©¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°·÷¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î°éÀ®´Ä¶¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡È´ë¶È¤ÎÊÉ¡É¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Î·ÁÀ®¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊÅì¾Ú¡Ë¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Î¾å¾ì°Ý»ýÍ×·ï¤Î¸·³Ê²½¡Ê¢¨6¡Ë¤¬9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÌ¾¸Å²°¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊÌ¾¾Ú¡Ë¤ÎÆÃÊÌ¶¨»¿¤Î¤â¤È¼Â»Ü¡£¡ÈÄ©Àï¤¹¤ëÆâÉô´Æºº¿Í¡É¤ËÀ®Ä¹¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢»²²Ã´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¤¤«¤óMeetup¡×»öÌ³¶É :
https://note.com/naikan_meetup
¢£³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¢£Ì¾¸Å²°·÷¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ëー¥º¹â¤Þ¤ë
²áµî¤ÎÄêÎã²ñ¤Î¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Ì¾¸Å²°·÷¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î´Ä¶¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çµòÅÀ¡Ê¢¨7¡Ë¤¬³«Àß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åì¾Ú¤¬9·î¡¢¿·¶½´ë¶È¸þ¤±¡Ö¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡×¤Î¾å¾ì°Ý»ýÍ×·ï¤Î¸·³Ê²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏÊýÃæ·ø´ë¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬²áÅÙ¤Ê³ô²Á·ÁÀ®¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤ï¤º¤Ë¾å¾ì¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë´ð½à¡Ê¢¨8¡Ë¤ÎÌ¾¾Ú¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöË¡¿Í¤Ï¡¢Âçºå¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿ÄêÎã²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åìµþ¤äÊ¡²¬¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¾¸Å²°·÷¤Ç¤Î³«ºÅ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼Â»Ü¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆâÉô´Æºº¤ò½ä¤ë²ÝÂê¢£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¸ÉÎ©¡É
¡¡³ô¼çÁí²ñ¤ÇÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡Ö´ÆººÌò¡×¤¬¡Ö¼èÄùÌò¡×¤ò´ÉÍý´ÆÆÄ¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤é¤¬Áª¤Ö¡ÖÆâÉô´Æºº¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö½¾¶È°÷¡×¤Î¶ÈÌ³¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£Í¸ú¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ì¤ÐÉÔ¾Í»öÍÞ»ß¤ä·Ð±ÄÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡È¼«¾ôºîÍÑ¡É¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì¾Ú¤Ï¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³ー¥É¡Ê´ë¶ÈÅý¼£»Ø¿Ë¡Ë¤Î²þÄû»þ¤ä2022Ç¯¤Î»Ô¾ìºÆÊÔ°Ê¹ß¡¢ÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤È¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ò½Å»ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨9¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÊ´¾þ·è»»¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¾Í»ö¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¡¢ÆâÉô´Æºº¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç½Å»ë¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÆâÉô´ÆººÃ´Åö¼Ô¤ò½ä¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¾ì¹ç¡¢Á°Ç¤¼Ô¤¬¤ª¤é¤º¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ÉÎ©¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤ä¶È¼ï¤Ë±þ¤¸¤¿´Æºº¼êË¡¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¡¢µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë»Å³Ý¤±¤Å¤¯¤ê¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅöË¡¿Í¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿ÆâÉô´ÆººÃ´Åö¼Ô¤é¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ä¸òÎ®²ñ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤Ê¤¤¤«¤óMeetupÂè1²óÌ¾¸Å²°²ñ¡×¤Î³µÍ×¢£
¢¨º£²ó¤ÏÆâÉô´Æºº¤ÎÃ´Åö¼Ô°Ê³°¤ÎÊý¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë16»þ30Ê¬～20»þ
³«ºÅ¾ì½ê¡§JP¥¿¥ïーÌ¾¸Å²°3³¬¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø°ìÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨²ñ¾ì¤Î¤ß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÊÙ¶¯²ñ¡¢º©¿Æ²ñ¤È¤â¤ËÌµÎÁ
¥×¥í¥°¥é¥à¡§¹Ö±é²ñ¡¢¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¡¢º©¿Æ²ñ¡Ê´õË¾¼Ô¤Î¤ß¡Ë¤ò¼Â»Ü
¡Ò16»þ30Ê¬～16»þ45Ê¬¡ÓÂåÉ½Íý»ö°§»¢¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¾Ò²ð¡¢¥ª¥Ö¥¶ー¥Ðー¾Ò²ð
¡Ò16»þ45Ê¬～17»þ15Ê¬¡Ó¹Ö±é ¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¡Ë
¡¡¡Ú¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡Ê¿Ê¹ÔÌò¡Ë¡Û¤Ê¤¤¤«¤óMeetup¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¡ÊÁÏÀß¼Ô¡Ë°ëÉô Éð»Ö »á
¡¡¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û³ô¼°²ñ¼Ò£Ñ£Ì£Ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÆâÉô´Æºº¼¼Ä¹ ÀéÎØ ¾¡¿® »á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æー¥Þ¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÆâÉô´Æºº¤ÎÌò³ä¡×
¡Ò17»þ30Ê¬～18»þ15Ê¬¡Ó¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯
¡Ò18»þ00Ê¬～20»þ00Ê¬¡Óº©¿Æ²ñ¡Ê´õË¾¼Ô¤Î¤ß¡Ë
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§
²¼µ¥Ü¥¿¥ó¤«QR¥³ー¥É¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß :
https://docs.google.com/forms/d/1GZ_CH1fViyJhnGo_VfUETUNYYNQsg0dMBUtgXVAgs5M/viewform
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥áー¥ë info@naikan-mup.com
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ê¤¤¤«¤óMeetup
±¿±Ä¡§¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ýー¥í¹çÆ±²ñ¼Ò
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌ¾¸Å²°¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Ó¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥¯¡¢CPA¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ë¡Î§»öÌ³½êZeLo
¢£ÆâÉô´Æºº¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëÊ¸²½¤Î¹½ÃÛÌÜ»Ø¤¹¢£
ÂåÉ½Íý»ö¤Î¹õºä
¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ýー¥íÂåÉ½¼Ò°÷
·ó¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ÆººÌò¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö
¹õºäÂî»Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä´Ä¶µ»½Ñ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëIoT¤Ê¤É¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë»º¶È½¸ÀÑ¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£ÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Îµ»½Ñ¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ»¹ç¤ò¿Þ¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢ÆâÉô´Æºº¤ÎÂ¸ºß¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢·Ð±ÄÌÜÉ¸¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤«¤éµÒ´ÑÅª¤Ê½õ¸À¡¦´«¹ð¡¦»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î³«ºÅ¤òµ¡¤Ë¡Ö¤Ê¤¤¤«¤óMeetup Ì¾¸Å²°²ñ¡×¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Ì¾¸Å²°·÷¤Ç¤³¤¦¤·¤¿ÆâÉô´Æºº¤ÎÌò³ä¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î´ë¶ÈÅý¼£¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëÊ¸²½¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡ËÆâÉô´Æºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆâÉô´Æºº¶¨²ñ¤¬¡¢ÆâÉô´Æºº¤ÎÉáµÚ¡¦ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿»Ø¿Ë¡ÖÆâÉô´Æºº´ð½à¡×¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÌò³ä¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¡ÖÆâÉô´Æºº¤Ï¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¢¥ê¥¹¥¯¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÎÂÅÅöÀ¤ÈÍ¸úÀ¤È¤òÉ¾²Á¤·¡¢²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¿×Â®¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÍ¸ú¤Ê²þÁ±ºö¤ò½õ¸À¡¦´«¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡×
¡¡¡ÖÆâÉô´Æºº¤È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥ÂÎ¤Î·Ð±ÄÌÜÉ¸¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÃ£À®¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¹çË¡À¤È¹çÍýÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸øÀµ¤«¤ÄÆÈÎ©¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¢¥ê¥¹¥¯¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë·Ð±Ä½ô³èÆ°¤Î¿ë¹Ô¾õ¶·¤ò¡¢ÆâÉô´Æºº¿Í¤È¤·¤Æ¤Îµ¬Î§½å¼é¤ÎÂÖÅÙ¤ò¤â¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤·¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆµÒ´ÑÅª°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¡¢½õ¸À¡¦´«¹ð¤ò¹Ô¤¦¥¢¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¶ÈÌ³¡¢¤ª¤è¤ÓÆÃÄê¤Î·Ð±Ä½ô³èÆ°¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡ÆâÉô´Æºº¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ëË¡Îá¤¬¤Ê¤¤Ç¤°Õ¤Î´Æºº¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°Ê²¼¤Î£³ÅÀ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¤ä²ñ¼ÒË¡¤Ç¡ÖÆâÉôÅýÀ©¡×¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆâÉô´Æºº¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê£±¡ËÂç²ñ¼Ò¡Ê»ñËÜ¶â5²¯°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉéºÄÁí³Û200²¯±ß°Ê¾å¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡¡¡Ê£²¡Ë¼èÄùÌò²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È
¡¡¡Ê£³¡Ë¿·µ¬¾å¾ì´ë¶È
¢¨2¡Ë¡Ö¹ñÆâ½é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ë¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤¿2024Ç¯¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÆâÉô´ÆººÃ´Åö¼Ô¤ËÆÃ²½¤·¤Æ³Ø¤Ó¤È¸òÎ®¤òÂ¥¤¹ÁÈ¿¥¤Ï¡¢Ç¤°Õ·Á¼°¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤â¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡¿Í¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ï¡¢¾¦É¸´ØÏ¢¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤ËÄ´ºº¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨3¡Ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ê¤¤¤«¤óMeetup¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²áµî¤ÎÄêÎã²ñ¤Î¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ÎÍÍ»Ò
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ê¤¤¤«¤óMeetup¤Î³µÍ×¢£
¡ÒË¡¿ÍÌ¾¡Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ê¤¤¤«¤óMeetup
¡ÒÂåÉ½Íý»ö¡Ó¹õºä Âî»Ê
¡Ò½êºßÃÏ¡ÓÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÅí»³Âæ£³ÃúÌÜ39ÈÖ10¹æ
¡ÒÅÅÏÃ¡Ó090-3062-8467
¡Ò¥áー¥ë¡Óinfo@naikan-mup.com
¡ÒURL¡Óhttps://marcopolo.work/naikan/
¡ÒÀßÎ©¡Ó2024Ç¯£³·î27Æü
¡Ò²ñ°÷¿ô¡ÓÌó800¿Í¡Ê2025Ç¯10·î¸½ºß¡Ë
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ê¤¤¤«¤óMeetup¤Î·Ð°Þ¢£
¡¡¡Ö¤Ê¤¤¤«¤óMeetup¡×¤Ï¡¢±ó³Ö°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î°ëÉôÉð»Ö¤¬2021Ç¯4·î¡¢Âè1²ó¤ÎÄêÎã²ñ¤òÇ¤°ÕÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ³«¤¡¢³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ë¶ÈÆâ¤ËÆâÉô´Æºº¼¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°Îã¤¬¤Ê¤¯ÁêÃÌÁê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£¸ý¥³¥ß¤Ç²ñ°÷¿ô¤ä»²²Ã¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¡¢¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼µ¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê1¡Ë¹Ö±é¤È¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2¥«·î¤Ë1²ó¤ÎÄêÎã²ñ
¡¡¡Ê2¡Ë¥Æー¥Þ¤òÀß¤±¤Æ³«¤¯¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÊÙ¶¯²ñ¡×
¡¡¡Ê3¡ËÂçºåÉÜ³°¤Î²ñ¾ì¤Ç³«¤¯¡Ö½ÐÄ¥¤Ê¤¤¤«¤óMeetup¡×
¡¡¡Ê4¡Ë³°Éô¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅÐÃÅ
¡¡ÁÏÎ©3Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÆÈÎ©À¤ä±¿±Ä´ðÈ×¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á2024Ç¯¤ËË¡¿Í²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñÈñ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÉô´Æºº¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÝ¤¤¢¦¸·¤·¤¤¢¦ºÙ¤«¤¤¡×¤Î¡Ö£³K¡×¤ä¡¢¡ÖÍè¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö£´K¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤òÇÄ°®¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä´´Éô¤Î¡ÈÅÐÎµÌç¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöË¡¿Í¤Ï¡¢ÆâÉô´Æºº¤ÎÌò³ä¤Î¡ÖRe▷design¡Ê¥µ¥¤¥Æ¥¤¥®¡Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê»ÈÌ¿¡Ë¤Ë·Ç¤²¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï²Ö·ÁÉôÌç¤È¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤é¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡ËÂåÉ½Íý»ö¡¦¹õºäÂî»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£Î¬Îò¢£
¡þ1998Ç¯¤ËÅÔ»Ô¶ä¹Ô·ÏÎó¤Î¿®Â÷¶ä¹Ô¡Ê¸½»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£
¡¦Ë¡¿ÍÍ»»ñ2Ç¯
¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡Ê´Þ¤à»ö¶È¾µ·Ñ¡Ë2Ç¯
¡¦´ë¶ÈÇ¯¶â¡Ê¿Í»öÀ©ÅÙµÚ¤Ó»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡Ë3Ç¯
¡¦¾Ú·ôÂå¹Ô¡Ê¼ç¤ËIPO¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¢¦»ñËÜÀ¯ºö¢¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹-¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡Ë17Ç¯
¢ª¶ä¹Ô°÷»þÂå¤ÎÂçÈ¾¤ò¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö
¡¡2004Ç¯¤Ë¾Ú·ôÂå¹Ô¶ÈÌ³¤ÎÃ´Åö¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÈÎ©¤Þ¤Ç¤Î17Ç¯´Ö¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£2009Ç¯ÂçºåÅ¾¶Ð¸å¤Î12Ç¯´Ö¤ÇIPO¤ò¼Â¸½¤·¤¿´ë¶È¤Ø¤Î´ØÍ¿Î¨¤ÏÌó7³ä¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶áµ¦¡¢»Í¹ñ¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÎÁ´ÉÜ¸©¤ÈËÌÎ¦£²¸©¤Ç¤¹¡£»ñ¶âÄ´Ã£¤Î»Ù±ç¤ä¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë½õ¸À¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÍ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ2021Ç¯¤ËÂà¿¦¡£ÀßÎ©¤·¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ýー¥í¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÇÂåÉ½¼Ò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎIPO¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Áí¹çÅª¤Ê»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î¾ï¶Ð´ÆººÌò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸òÎ®¤ä³Ø¤Ó¤òÂ¥¤¹¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ÆººÌò¶¨²ñ¡×¤òÈ¯Â¡£
¡þ2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿ÆâÉô´ÆººÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤ä¾ðÊó¶¦Í¤ò¿Þ¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ê¤¤¤«¤óMeetup¡Ê¥ßー¥È¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤òÀßÎ©¡£
¢£ÊÝÍ»ñ³Ê¢£
¡¦Ç§Äê¾åµéIPO¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë
¡¦1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î
¡¦1µéDC¥×¥é¥ó¥Êー
¡¦ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î»î¸³¹ç³Ê¼Ô
¢£¼Ò³°Ìò°÷¡¦¸ÜÌä¡¢Â¾¢£
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒNEXT STAGE¡¡¼Ò³°¼èÄùÌò
¡Ê2025Ç¯5·î23Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê TOKYO PRO Market¤Ë¾å¾ì¡Ë
¡¦BABY JOB ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼Ò³°¼èÄùÌò¡¡´ÆººÅù°Ñ°÷
¡Ê2024Ç¯12·î19Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê TOKYO PRO Market¤Ë¾å¾ì¡Ë
¡¦¶õ¤²È³èÍÑ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼Ò³°´ÆººÌò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥ªー¥à¡¡¼Ò³°´ÆººÌò
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÂçÅÔ¡¡¼Ò³°´ÆººÌò
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¹¥¿¥¹¡¡¼Ò³°´ÆººÌò
¡¦Êõ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸ÜÌä
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ÆººÌò¶¨²ñ¡¡ÂåÉ½Íý»ö
¡¦ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¡¡Ãæ¾®´ë¶È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ê·Ð±Ä»Ù±ç¡Ë
¢£¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¡¢½Ð±é¼ÂÀÓ¢£
¡¦2022Ç¯7·î12Æü¡§ËèÆü¿·Ê¹
¡¦2022Ç¯9·î13Æü¡§ÆÉÇä¿·Ê¹
¡¦2022Ç¯9·î23Æü¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹
¡¦2022Ç¯9·î23Æü¡§ÂçºåÆüÆü¿·Ê¹
¡¦2023Ç¯4·î20Æü¡§ÃæÉô·ÐºÑ¿·Ê¹
¡¦2023Ç¯5·î30Æü¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹
¡¦2024Ç¯4·î12Æü¡§ÃæÉô·ÐºÑ¿·Ê¹
¡¦2025Ç¯1·î20Æü¡§TOKYO MX¡ØËÙ½á·ãÏÀ¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ù
¡¦2025Ç¯7·î25Æü¡§ºâ³¦¶å½£¡Ê8·î¹æ¡Ë
¡¦2025Ç¯8·î1Æü¡¢9·î1Æü¡§¤Õ¤¯¤ª¤«·ÐºÑ¡Ê8¡¢9·î¹æ¡Ë
¢¨5¡Ë¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ýー¥í¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ò²ñ¼ÒÌ¾¡Ó¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ýー¥í¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊMarco Polo LLC.¡Ë
¡ÒÂåÉ½¼Ô¡Ó¹õºä Âî»Ê
¡ÒËÜ¡¡¼Ò¡ÓÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÅí»³Âæ3-39-10
¡ÒÅÅ¡¡ÏÃ¡Ó090-3062-8467
¡Ò¥áー¥ë¡Ókurosaka@marcopolo.work
¡ÒURL¡Óhttps://marcopolo.work
¡Ò´ë¶ÈÍýÇ°¡ÓÄ©Àï¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¡£
¡Ò»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ó
¡¦IPO¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¡¡¦¸ÜÌä»ö¶È¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー»ö¶È¡¡¡¦¼Ò³°Ìò°÷½¢Ç¤
¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ÆººÌò¤Î²ñ±¿±Ä»ö¶È¡¡¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーeco¶æ³ÚÉô±¿±Ä»ö¶È
¢¨6¡ËÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Î¾å¾ì°Ý»ý´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·
¡¡Åì¾Ú¤Ï9·î26Æü¡¢¿·¶½´ë¶È¸þ¤±¡Ö¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡×¤Î¾å¾ì°Ý»ý´ð½à¤ò¸·³Ê²½¤·¡¢´ë¶È¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¹Ô¤Î¡Ö¾å¾ì¤«¤é10Ç¯·Ð²á¸å¡¢40²¯±ß°Ê¾å¡×¤«¤é¡Ö¾å¾ì¤«¤é£µÇ¯·Ð²á¸å¡¢£±£°£°²¯±ß°Ê¾å¡×¤Ë¸«Ä¾¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡´ØÅê»ñ²È¤«¤é¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤ä¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
Åì¾Ú¡§¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Î¾å¾ì°Ý»ý´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20250926-01.html
¢¨7¡Ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çµòÅÀ
¡¡2024Ç¯10·î¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çµòÅÀ¡ÖSTATION Ai¡Ê¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¡×¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
STATION Ai¡§https://stationai.co.jp
¢¨8¡ËÌ¾¾Ú¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È»Ô¾ì¡×¤Î¾å¾ì°Ý»ý´ð½à
¡¡Ì¾¾Ú¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È»Ô¾ì¡×¤Î¾å¾ì°Ý»ý´ð½à¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ï¡Ö2²¯±ß°Ê¾å¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Ú¡§¾å¾ì°Ý»ý´ð½à¡Ê¥Í¥¯¥¹¥È»Ô¾ì¡Ë
https://www.nse.or.jp/listed/delisting/next.html
¢¨9¡ËÅì¾Ú¤ÎÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¶¯²½¤òÂ¥¤¹Æ°¤
¢£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³ー¥É¤Î²þÄû¢£
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï2021Ç¯£¶·î¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³ー¥É¡Ê´ë¶ÈÅý¼£»Ø¿Ë¡Ë¤ò²þÄû¡£´ë¶È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Â¿È¯¤¹¤ëÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢ÆâÉô´Æºº¤Î¼Â¸úÀ¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë²ÃÉ®¤ä½¤Àµ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÉô´Æºº¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢·Ð±Ä¿Ø¤«¤éÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¤é¤Î¶ÈÌ³¤ÎÄ´ºº¤ÎÊó¹ð¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡¢´ÆººÌò¡Ê³ô¼çÁí²ñ¤ÇÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¼èÄùÌò¤ò´ÉÍý´ÆÆÄ¤¹¤ëÎ©¾ì¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÅ¬ÀÚ¤ËÄ¾ÀÜÊó¹ð¤ò¹Ô¤¦¡×»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤è¤¦´«¤á¤ëÊ¸¸À¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êä½¼¸¶Â§4-13£³.¡Ö¼èÄùÌò²ñµÚ¤Ó´ÆººÌò²ñ¤Îµ¡Ç½È¯´ø¤Ë¸þ¤±¡¢ÆâÉô´ÆººÉôÌç¤¬¤³¤ì¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÅ¬ÀÚ¤ËÄ¾ÀÜÊó¹ð¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¤Ë¤è¤ê¡¢¡×¤Î²ÃÉ®¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁ´¼ÒÅª¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼èÄùÌò²ñ¤¬¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ë¹½ÃÛ¡×¡¢¡Ö±¿ÍÑ¾õ¶·¤Î´ÆÆÄ¡×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆâÉô´ÆººÉôÌç¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡×¤ÎÊ¸¸À¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÊä½¼¸¶Â§£´－£³£´.¡Ë¡£
Åì¾Ú¡§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/index.html
¢£Í²Á¾Ú·ô¾å¾ìµ¬Äê¤Î°ìÉô²þÀµ¢£
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢ÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¾å¾ì´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÁá´ü¤ÎÂÐ±þ¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¡¢À°È÷´ü´Ö¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÂÎÀ©¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë·Ð²á´Ñ»¡´ü´Ö¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Îµ¬Äê¤ò¸·³Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åì¾Ú¡§¾å¾ì²ñ¼Ò¤ÎÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©Åù¤Î²þÁ±¤Î¼Â¸úÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÀßÃí°Õ»Ô¾ìÌÃÊÁÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·Åù¤Ë·¸¤ëÍ²Á¾Ú·ô¾å¾ìµ¬ÄøÅù¤Î°ìÉô²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/bkk2ed0000004zq6-att/gaiyo_TSE.pdf