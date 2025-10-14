¡ÚÄã²Á³Ê¡¦¹âÉÊ¼Á¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Û2025Ç¯10·î °ÜÅ¾¹»¼Ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¢£¸ÄÊÌ»ØÆ³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡2025Ç¯10·î¡¡°ÜÅ¾¹»¼Ë
¶µ¼¼Ì¾¡§¸ÄÊÌ»ØÆ³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ Çò»³¹»
°ÜÅ¾Æü¡§2025Ç¯10·î14Æü
½»½ê¡§¢©113-0001¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÇò»³2-30-6¡¡¥·¥ã¥ó¥Üー¥ëÇò»³1³¬102¹æ
ºÇ´ó¤ê±Ø¡§ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´»°ÅÄÀþ¡ÖÇò»³±Ø¡×¡¿ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´»°ÅÄÀþ¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¡Ö½ÕÆü±Ø¡×¡¿Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¡ÖÅìÂçÁ°±Ø¡×
¢¨°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤¡¢¹»¼ËÌ¾¤ò¡ÖÇò»³°ìÃúÌÜ¹»¡×¤«¤é¡ÖÇò»³¹»¡×¤ËÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÊÌ»ØÆ³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡Çò»³¹»
https://www.canpass-kobetsu.com/%e6%95%99%e5%ae%a4%e6%a4%9c%e7%b4%a2/%e7%99%bd%e5%b1%b1%e4%b8%80%e4%b8%81%e7%9b%ae%e6%a0%a1%ef%bc%88%e7%99%bd%e5%b1%b1%e9%a7%85%ef%bc%8f%e6%98%a5%e6%97%a5%e9%a7%85%ef%bc%8f%e6%9d%b1%e5%a4%a7%e5%89%8d%e9%a7%85%ef%bc%89/
¶µ¼¼Ì¾¡§¸ÄÊÌ»ØÆ³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ÂçÄÅµþ¹»
°ÜÅ¾Æü¡§2025Ç¯10·î14Æü
½»½ê¡§¢©520-0024¡¡¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¾¾»³Ä®6-25¡¡ÂçÄÅ»Ô¾¾»³Ä®¥Æ¥Ê¥ó¥È2³¬
ºÇ´ó¤ê±Ø¡§JR¸ÐÀ¾Àþ¡ÖÂçÄÅµþ±Ø¡×¡¿µþºåÀÐ»³ºäËÜÀþ¡ÖµþºåÂçÄÅµþ±Ø¡×¡ÖÂçÄÅ»ÔÌò½êÁ°±Ø¡×
¸ÄÊÌ»ØÆ³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡ÂçÄÅµþ¹»
https://www.canpass-kobetsu.com/%e6%95%99%e5%ae%a4%e6%a4%9c%e7%b4%a2/%e5%a4%a7%e6%b4%a5%e4%ba%ac%e6%a0%a1%ef%bc%88%e5%a4%a7%e6%b4%a5%e4%ba%ac%e9%a7%85%ef%bc%89/
Á´¹ñÌó370¹»¤òÅ¸³«Ãæ¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¹»¼Ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹»¼Ë¤¬±Ø¤Î¶á¤¯Åù¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ë¤ªÄÌ¤¤¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÆÀ¤ÊÆþ²ñÆÃÅµ ¼Â»ÜÃæ¡ª¡Û
ÁÏÎ©32¼þÇ¯µÇ°ÆÃÅµ
ºÇÂç92,000±ßÊ¬ÌµÎÁ
£±.Æþ½Î¶â18,000±ß(ÀÇ¹þ)ÌµÎÁ
£².ÄÌ¾ï¼ø¶ÈÎÁ ºÇÂç12²óÊ¬ÌµÎÁ
£³.¥Ú¥¢Æþ²ñ³ä°ú ¼ø¶ÈÎÁÁÐÊý4²óÊ¬ÌµÎÁ(¢¨1)
¢¨¿·µ¬Àµ¼°Æþ½Î¤Ë¸Â¤ë¡£ÆÃÅµÄùÀÚ11/15¤Þ¤Ç¡£
¢¨ÆÃÅµÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ï¶µ¼¼Ã´Åö¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¡§Æ±»þ¤ËÆþ²ñ¤µ¤ì¤¿Êý¤½¤ì¤¾¤ìÄÌ¾ï¼ø¶ÈÎÁ4²óÊ¬ÌµÎÁ¡£
¡Ú¸ÄÊÌ»ØÆ³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥³¥Ù¥¥ã¥ó¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢Äã²Á³Ê¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Î6³äÄøÅÙ¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤òÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¡¦Ê¼¸Ë¡¦µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦ÆàÎÉ¡¦°¦ÃÎ¡¦°¦É²¡¦Åìµþ¡¦ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¡¦Ê¡²¬¤ËÄ¾±Ä¹»¼Ë¤òÅ¸³«Ãæ¡£À®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð3¥ö·î´Ö¼ø¶ÈÎÁÌÈ½ü¤È¤Ê¤ëÀ®ÀÓÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤ò¶È³¦¤Ç¤â¤¤¤ÁÁá¤¯Æ³Æþ¤·¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¶µ¼¼Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½Î¤Î£¸³ä¤¬Í§¿ÍÆ±»Î¤Î¾Ò²ð¤ä¸ý¥³¥ß¤«¤é¤Î¤´Æþ½Î¤Ç¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
