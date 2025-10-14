Âçºå³«ºÅ¡ª¡ÖOutSystems ¡ß DIGITAL VORN À¾ÆüËÜ Executive Seminar¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ª¤è¤ÓIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶ÈÅù¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ë¥ó¡Ê°Ê²¼ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ë¥ó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¡ÖOutSystems ¡ß DIGITAL VORN À¾ÆüËÜ Executive Seminar¡×¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÂçºå(ÂçºåÉÜÂçºå»Ô)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢OutSystems¤òÆ³Æþ¤·¡¢¶ÈÌ³²þ³×¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Þ¥°¥Á¥°¥ëー¥×¡¢±Á¸¶À½ºî½ê¡¢»³Á±¤Î3¼Ò¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®DX¤äÁ´¼Ò¥¢¥×¥ê³«È¯´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥íー¥³ー¥É³«È¯¤Î²ÄÇ½À¤ÈÀ®²Ì¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢OutSystems¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ëºÇ¿·AIµ¡Ç½¤È¹ñÆâ³°¤ÎºÇ¿·»öÎã¤Î¾Ò²ð¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ë¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ëDX»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸À®AI»þÂå¤Î´ë¶ÈÊÑ³×¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
===¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë===
15:45-16:15¡¡´ðÄ´¹Ö±é£±
OutSystems¤ÇÄ©¤àÊªÎ®DX―Ï·ÊÞ´ë¶È¤ÎÉÁ¤¯Ì¤ÍèÀïÎ¬
¥Þ¥°¥Á¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÀïÎ¬ËÜÉô DXÀïÎ¬¿ä¿Ê¼¼ ¼¼Ä¹
¿¹É¡ µ¬Ç· ÍÍ
16:15-16:45¡¡´ðÄ´¹Ö±é£²
OutSystems³èÍÑ¤Î¥ê¥¢¥ë¡§Æ³Æþ¤«¤é3Ç¯¤Ç¸«¤¨¤¿ËÜÅö¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È²ÝÂê
³ô¼°²ñ¼Ò±Á¸¶À½ºî½ê¡¡
¾ðÊóÄÌ¿®Åý³çÉô ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹Éô ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹²Ý¡¡²ÝÄ¹
¿åÌî ÏÂ±û ÍÍ
16:55-17:25¡¡´ðÄ´¹Ö±é£³
OutSystems¤Î³èÍÑ»öÎã (²¾Âê)
³ô¼°²ñ¼Ò»³Á±¡¡
ºÇ¹â¾ðÊóÀÕÇ¤¼Ô(CIO) ·ó ICTËÜÉôÄ¹¡¡·Ð±ÄÀïÎ¬²ñµÄ¥á¥ó¥Ðー
ºäÅÄ ÀµÂ§ ÍÍ
17:25-17:40¡¡¥¹¥Ý¥ó¥µー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
AIµ¡Ç½¤ò´Þ¤àºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¾ðÊó¤ä¹ñÆâ³°¤ÎºÇ¿·»öÎã¤Î¤´¾Ò²ð
OutSystems¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¥·¥Ë¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È
°¤Åç Å¯É× ÍÍ
17:40-17:55¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ë¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ë¥ó¤Î¤´¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ë¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷COO
ÌÚÂ¼ ³ÙÍÎ
18:00-19:00¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー
ÅÐÃÅ¼Ô¡¦»²²Ã¼Ô¡¦¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëº©¿Æ²ñ¡£
Ì¾»É¸ò´¹¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë15:30～19:00¡Ê15:00¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÂçºå 2³¬¡ÖSAKURA¡×
¢©530-0011 Âçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3-60¡Ê¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåËÌ´Û¥¿¥ïーC¡Ë
¡ÎºÇ´ó¤ê±Ø¡ÏÂçºå±Ø¡¿ÇßÅÄ±Ø¡¿ÂçºåÇßÅÄ±Ø
¢§¤´»²²ÃÅÐÏ¿¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
https://www.vorn.co.jp/4660637(https://www.vorn.co.jp/4660637)
¢¨Äê°÷À© (50Ì¾) ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ë¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ë¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ç¤Î¶ÈÌ³²þ³×¡¢¼«Æ°²½¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¶¯¤ß¤òÍ¤·¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢RPA¡¢¥Çー¥¿Ï¢·È¡¢¥íー¥³ー¥É³«È¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢²»À¼²òÀÏ¡¢AIÆ³Æþ¡¢ÊªÎ®DX¤Ê¤É¤Î¿ä¿Ê¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎSaaS¥Äー¥ë¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢Ãæ´Ö¹©Äø¤òÃ»½Ì²½¤·¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤´Äó¶¡¡£Ç¼ÉÊ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤ÎSaaS³èÍÑÂ¥¿Ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÌ³²þ³×¡¦¸úÎ¨²½¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¼Â¸½¤·¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡¡https://www.vorn.co.jp/
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ë¥ó
»ö¶È³µÍ×¡§£É£Ô¡¿£Ä£Ø¡¿£Á£É¤ò¼´¤È¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1961Ç¯4·î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø3-2-6 Åìµþ¶æ³ÚÉô¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°9³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡CEO 䔥 ·ÉÇ¡
»ñËÜ¶â¡¡¡§9,810Ëü±ß
URL¡¡¡¡¡§https://www.vorn.co.jp/