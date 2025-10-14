»°É©UFJ¥Ë¥³¥¹¡¢¡Ö»°É©UFJ¥«ー¥É¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»»½ÐÊýË¡¤òÊÑ¹¹¡ÖÂÐ¾ÝÅ¹¤´¤È¤ÎÍøÍÑ¶â³ÛÂÐ¾Ý¡×¤«¤é¡ÖÁ´ÂÐ¾ÝÅ¹¤Î¹ç»»¡×Êý¼°¤Ø¡ª
¡¡»°É©UFJ¥Ë¥³¥¹¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö»°É©UFJ¥«ー¥É¡×¤Î¸Ä¿Í²ñ°÷¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤ÎºÇÂç20¡ó´Ô¸µ¤Î¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹¤´¤È¤ÎÍøÍÑ¶â³Û¤ÇÃù¤Þ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»»½ÐÊýË¡¤ò¡¢Á´ÂÐ¾ÝÅ¹¤Î¶â³Û¤ò¹ç»»¤¹¤ëÊý¼°¤Ë²þ¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤ÎºÇÄãÍøÍÑ³Û1,000±ßÃ±°Ì¤òÇÑ»ß¤È¤·¡¢10·î16Æü°Ê¹ß¤ÎÍøÍÑÊ¬¤«¤éÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹Ã±°Ì¤Î»»½Ð¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿1,000±ßÌ¤Ëþ¤ÎÍøÍÑÊ¬¤â¡¢Ê£¿ôÅ¹¤Î¹ç»»¤Ë¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾¯³ÛÍøÍÑ¤¬Ãæ¿´¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥É¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡Åù¤Ç¤Ï¡¢Â¾Å¹¡ÊÍøÍÑ¾ì½ê¡ËÊ¬¤È¹ç»»¤Ç¤¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ£¿ôÅ¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È»»½Ð¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ¡ä
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»°É©UFJ¥«ー¥É¡×¤ò¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸Áí¹ç¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¡×¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¾¦ÉÊ¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤è¤êÃù¤á¤ä¤¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ã¤´»²¹Í¾ðÊó¡ä
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
¢£´Ô¸µÎ¨7¡ó¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹°ìÍ÷
¡¡¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥íー¥½¥ó¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥íー¥½¥ó¡¢¥íー¥½¥ó¥¹¥È¥¢£±£°£°¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é¼«ÈÎµ¡¡Ê¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡¢QUICPay¡¢Coke ON(R)¡Ë¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¡¢¥¹¥·¥íー¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¾¾²°¡¢¾¾¤Î¤ä¡¢¥Þ¥¤¥«¥êー¿©Æ²¡¢¥ªー¥±ー¡¢¥ª¥ª¥¼¥¡¢»°ÏÂ¡¢¥Õー¥É¥ï¥ó¡¢¥¹ー¥ÑーµûÄ¹¡¢À¸Á¯¤²¤ó¤»Ô¾ì¡¢À¸Á¯ÇµÌÚ»Ô¾ì¡¢ÅìÉð¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥ßー¡¢Æù¤Î¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ßー¥È¡¢¥ä¥Þ¥Ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥Æ¥í¥¼¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¢¥ª¥¥¹ー¥Ñー¡¢ÅìµÞ¥¹¥È¥¢¡¢¶á¾¦¥¹¥È¥¢¡¢¥Ïー¥Ù¥¹¡¢¥µ¥ó¥ê¥Ö
¢¨¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹(R)¡¦¥«ー¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ¥¶ø¤Ï¡¢¾åµ²ÃÌÁÅ¹¤Î¤¦¤Á¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢
¡¡¥íー¥½¥ó¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é(¼«ÈÎµ¡)¡¢¥¹¥·¥íー¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¾¾²°¡¢¾¾¤Î¤ä¡¢
¡¡¥Þ¥¤¥«¥êー¿©Æ²¡¢¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡¢¥µ¥ó¥ê¥Ö¡¢¶á¾¦¥¹¥È¥¢¡¢¥Ïー¥Ù¥¹¡¢ÅìÉð¥¹¥È¥¢¡¢¥ä¥Þ¥Ê¥«¡¢
¡¡¥Õ¥é¥ó¥Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥Æ¥í¥¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÌ¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡
¡ý ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑµ¡Ç½¡ÖCoke ON Pay ¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡¡ https://c.cocacola.co.jp/app/pay/index.html
¡ý¡¡¼«ÈÎµ¡¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoke ON Pass¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://c.cocacola.co.jp/app/pass/index.html
*¡ÖQUICPay¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
*¡Ö Apple Pay ¡×¡Ö iPhone ¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹
*¡Ö iPhone ¡×¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Û¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë¤â¤È¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
*¡ÖCoke ON(R)¡×¤Ï¡¢The Coca-Cola Company¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£(C) The Coca-Cola Company