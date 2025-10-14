¡Ú´Ú¹ñÈ¯¤ÎÏÃÂêºî¡ÛÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦――¡È¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÎÌ²¤ê¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤ª¤ä¤¹¤ß³¨ËÜ¡Ø¤¯¤Þ¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤Í¤à¤Í¤à¤ä¤µ¤ó¡Ù
À¤³¦Ê¸²½¼Ò¤Ï¡¢´Ú¹ñÈ¯¡ªÌ²¤ê¤òÍ¶¤¦¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß³¨ËÜ¡Ø¤¯¤Þ¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤Í¤à¤Í¤à¤µ¤ó¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¿¹¤¬°Å°Ç¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤ë¤³¤í¡¢¤¯¤Þ¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤Í¤à¤Í¤à¤ä¤µ¤ó¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤Þ¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ²ñ¤ÎÁû²»¤ËÇº¤à¤Í¤º¤ß¡¢ËèÈÕ¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤¿¤ª·îÍÍ¡¢´¨¤¯¤ÆÅßÌ²¤Ç¤¤Ê¤¤¤¢¤ê¤¿¤Á¡Ä¡£¤¯¤Þ¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎË¾¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼¡¡¹¤ÈËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌ²¤ê¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤ä¤¹¤ßÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¿´°Â¤é¤°Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
²¹¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È»íÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÆ³¤¯¡¢¿´°Â¤é¤°Ì²¤ê¤ÎÊª¸ì
¤¯¤Þ¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Ç¤É¤ó¤ÊÌ²¤ê¤Ç¤âºî¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤¤Ï²Ö¤Î¤«¤ª¤ê¤ÎÌª¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¢¤Þ¤¤Ì²¤ê¡£¡Ö¤µ¤¢¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¡¤á¤·¤¢¤¬¤ì¡×
ÅÔ²ñ¤Î²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Í¤º¤ß¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê¸Ð¤Î¿å¡¢¿Å¤ÎÇ³¤¨¤ë²»¡¢¤ä¤µ¤·¤¤»Ò¼é±´¤òº®¤¼¤¿Æú¿§¤Î¤Í¤à¤Í¤àË¢¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎË¢¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¤¿¤Ó¡¢¼þ¤ê¤Î²»¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì²¤ì¤Ê¤¤¤ª·îÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÌ²¤ê¤ÎÌÓÉÛ¤òºî¤ë¤¯¤Þ¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£¤ï¤¿¤°¤â¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ï¤ê¤Ò¤È¤Ï¤êË¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤Þ¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÃúÇ«¤Ê¼ê»Å»ö¤¬¤Ò¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ì²¤ëÁ°¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆÉ¤ß¤¿¤¤°ìºý¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥ä¥ó¡¦¥½¥ó¡Êºî¡¦³¨¡Ë
´Ú¹ñ¡¦Íü²Ö½÷»ÒÂç³Ø¤ÇÅìÍÎ²è¤òÀì¹¶¡£¡Ø¤ª¤Ä¤¤µ¤Þ¤È¤æ¤á¤È¡Ù¤ÇÂè2²ó¥µ¥²¥¸¥ç¥ë³¨ËÜ¾ÞÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡¢³¨ËÜ¤Ë¡Ø¥¥é¥¥é¡Ù¡¢¡Ø¤Í¤à¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ë¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ù¡£¿·¤·¤¤»î¤ß¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ø¤Í¤à¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ë¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥½¥¦¥ë¹ñºÝ¿Þ½ñÅ¸ ´Ú¹ñ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â³Ú¤·¤¤ËÜ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊýË¡¤ÇºîÉÊ¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¡¢Æü¡¹¡¢Çº¤ßÅØÎÏ¤·Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤ß¤ä ¤Ë¤¸¡ÊÌõ¡Ë
ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¸ìËÝÌõ²È¡£1980Ç¯Âå¤Ë¡¢´Ú¹ñ¡¦±äÀ¤Âç³Ø¤ØÎ±³Ø¡£ËÝÌõºîÉÊ¤Ë¡Ø¤¢¤«¤Æ¤Ì¤°¤¤¤Î ¤ª¤¯¤µ¤ó¤È 7¤Ë¤ó¤Î¤Ê¤«¤Þ¡Ù¡Ø¶â¹ä»³¤Î¥È¥é¡Ù¡Ø¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥±¥Ó¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¤¢¤º¤¤¬¤æ¤Ð¤¢¤µ¤ó¤È¤È¤é¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤« ¤Þ¤¿ ¤¢¤ª¤¦¤Í¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÂÎ¤Ë¤ª¤³¤ë¤³¤È ¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¬ー¥ë¥º¥Èー¥¯¡ª¡Ù¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÐóÀ®¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡Ù¡Ê¤Û¤ë¤×½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
½ñÀÒ³µÍ×
¡Ø¤¯¤Þ¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤Í¤à¤Í¤à¤µ¤ó¡Ù
¢£ºî¡¦³¨¡§¥ä¥ó¡¦¥½¥ó
¢£Ìõ¡§¤«¤ß¤ä ¤Ë¤¸
¢£È¯Çä¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£Äê²Á¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£È½·¿¡§A4ÊÑ¡¦40¥Úー¥¸
¢£È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀ¤³¦Ê¸²½¥ï¥ó¥Àー¥°¥ëー¥×
¢£È¯¹Ô¡¦È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò
https://books.sekaibunka.com/book/b10145038.html
https://amzn.asia/d/3fHCuOR