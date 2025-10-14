memento mori project in Saipan³«ºÅÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´°À®¤·¤¿µìÆüËÜ·³Àï¼Ö¤Ø¤Î¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È
¡¡¡Ö²Ö¤Ò¤é¤¯ ¤ï¤¿¤·¤Ò¤é¤¯ À¤³¦¤Ò¤é¤¯¡×¤òÍýÇ°¤Ë²Ö¤ä¿¢Êª¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤À©ºî¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¢¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ògreenpiece(ËÜ¼Ò¡§½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¶â¿¹¹°»ê)¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤Ê¤ëËÜÇ¯8·î¤Ë¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î·ãÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ñ¥ó ¥é¥¹¥È¡¦¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥¢¥Ê½£À¯ÉÜ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ë»Ä¤ëµìÆüËÜ·³¤ÎÀï¼Ö¤Ë²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¡¢Ì¿¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡Ømemento mori project in Saipan¡Ù ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢Íè¤ë10·î26Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊó¹ð²ñÊÂ¤Ó¤ËÆ°²è¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼èºàÊý¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
ÊÀ¼Ò¼èÄùÌòCOO¶â¿¹°¾Èþ¤¬ÍÄ¤¤º¢¤ËÁÄÉã¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤¿¥µ¥¤¥Ñ¥ó¡£
ÀÄ¤¤³¤¤È¶õ¤¬¹¤¬¤ëÆî¹ñ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¡¢»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÊüÃÖ¤µ¤ìµà¤Á¤¿Àï¼Ö¤äÂçË¤¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤¬µ²±¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤Õ¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¡Ö¤â¤·¤¢¤ÎÀï¼Ö¤ò¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÁÛÁü¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÀïÀ×¤òµ§¤ê¤Î²Ö¤ÇºÌ¤ëmemento mori project¤È¤·¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¡¢Àï¾ì¤Ë¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¼»Î¤¬¥Ô¥¹¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é-
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉð´ï¤«¤éÃÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Ö¤¬Èô¤ó¤ÇÍè¤¿¤é―
¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò°ì½ï¤ËÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ§¤ê¤Î²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
memento mori¤È¤Ï¡Ä
¡È»à¤òÁÛ¤¤¡¢À¸¤òÀ¸¤¤ë¡É¡¡¡Ê¥é¥Æ¥ó¸ì¡Ë
²áµî¤ò¤¿¤ÀÅé¤à¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÌ¿¤ÎÂº¤µ¡É¤ò¤â¤¦°ìÅÙ´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡¢ÌÀÆü¤ÎÌ¿¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤³¤Î»þÂå¤Ë¤³¤½¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×Ìä¤¤Ä¾¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤ÏÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿BORDER¡Ê¶³¦Àþ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎBORDER¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤»¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Àï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯ÁÛÁü¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë-
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥µ¥¤¥Ñ¥ó»ÔÄ¹¤È¸½ÃÏ»²²Ã¼Ô¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤ÎµÇ°»£±Æ
¡¦¼Â»Ü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/168028/table/3_1_5f2ae6777eac45917c3ccdd7aaec8b63.jpg?v=202510141056 ]
¡¦¾ì½ê
¥µ¥¤¥Ñ¥ó¡¡¥é¥¹¥È¡¦¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ý¥¹¥È
¡¦»²²Ã¼Ô
¡¡ËÌ¥Þ¥ê¥¢¥Ê½£ÃÎ»ö¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó»ÔÄ¹¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÃÏ¸µÌ±60Ì¾
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤½¤Î²ÈÂ²Â¾¡¡18Ì¾
¡¦¼çºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ògreenpiece
¡¦¶¨ÎÏ
¡ã±ÇÁü»£±Æ¡ä
¡¡Dream Photo¡Ê½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô¡Ë
¡ã¸½ÃÏ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡ä
¡¡Pacific Development, INC.¡Ê¥µ¥¤¥Ñ¥ó¡Ë
¡ã¸½ÃÏ¹ÔÀ¯¡ä
¡¡Àè½»Ì±¶É¡¡igneous Affairs Office¡¢¥«¥í¥ê¥ó½ôÅçÌ±¶É¡¡Carolinian Affairs Office¡¢
¡¡ÃÏ°èÊ¸²½¶É¡¡Department of Community Cultural Affairs¡¢
¡¡Îò»ËÊÝÂ¸¶É¡¡Historical Preservation Office¡¢¥Þ¥ê¥¢¥ÊÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡¡Mariana Visitors Authority¡¢
¡¡ÎÓ¶È²Ý¡¡Forestry Division
¡¦¤½¤ÎÂ¾
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü
¡¡8·î1Æü～¡Ê10·î13Æü¸½ºß¡Ë270Ì¾¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÁ´¹ñ¤Î¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¤è¤ê¡¢4,202,790±ß¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡Ê»Ù±çÊç½¸¤Ï10·î26Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡Ë¡£
¡¦»²¹Í
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà
¡¡https://youtu.be/7owSJyv10r8?si=MChZnEl_qcOcm8Y8¡¡¡Ê17¡§30º¢¤è¤ê¡Ë
¢£º£¸å¤ÎÍ½Äê
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊó¹ð²ñ¡¦Æ°²è¾å±Ç²ñ¤Î³«ºÅ
¡¡Æü»þ¡¡10·î26Æü(Æü)18¡§00～20¡§00
¡¡ÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡(1)Project¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÆ°²è¾å±Ç
¡¡(2)Project³µÍ×Êó¹ð¡§(³ô)greenpiece¼èÄùÌòCOO¡¡¶â¿¹°¾Èþ
(3)¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀïÀ×¥Ä¥¢ー¡§¥µ¥¤¥Ñ¥óÀ¯ÉÜ¸øÇ§¥¬¥¤¥É
¡¡(4)»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ¼
¡¡(5)¼Áµ¿±þÅú
¡¡»²²Ã¿½¹þ
¡¡¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤Î¾å¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.greenpiece.co.jp/event-details/memento-mori-project-in-saipan-onrainhokokukaiandodogajoeikai)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡³ô¼°²ñ¼Ògreenpiece
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¶â¿¹¹°»ê
¡¡½êºßÃÏ¡¡¡ÎËÜ¼Ò¡Ï¡¡½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô³°°°Àî»úÈ¬È¨ÅÄ151-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎÄ»³¤¥¢¥È¥ê¥¨ ¡ØÃÏ¤È¡Ù¡Ï¡¡½©ÅÄ¸©¤Ë¤«¤Û»Ô¾Ý³ãÄ®¾®Âì¿å¿¬10-2
¡¡HP https://www.greenpiece.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ògreenpiece PEACE ART¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö¡§ÎÓ°¤ÍÈþ
¡¡MAIL¡§peaceart@greenpiece.co.jp