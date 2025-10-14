JRÉðÂ¢ÌîÀþ »ÔÀîÂçÌî±Ø¤Ë²°³°Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÃÏ°è³èÀ­²½LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×ÃÂÀ¸¡ª¡ª

¡¦LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥µ¥¤¥º


²£3.5m x ½Ä3.0£í¡Ê10.5Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë


¹­¹ð·ÇºÜ²Á³Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ

¡¦¹­¹ð·ÇºÜÎÁ¶â
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/161490/table/9_1_a493a237680abb57fc914b11c131e4a1.jpg?v=202510141056 ]
¡¦¹­¹ðÊü±Ç¾ÜºÙ


Êü±Ç»þ´Ö¡§7:00~23:00 (16»þ´Ö¡Ë


1ÏÈ¡§15ÉÃ ¡¡1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê10²óÊü±Ç


¡¦ºÇÂçÊü±Ç²ó¿ô

160²ó/Æü¡Ê1»þ´Ö 10²ó£ø16»þ´Ö¡Ë


4,800²ó/·î¡Ê30Æü´Ö²ÔÆ¯¡Ë



¡¦¼þÊÕ´Ä¶­

1. Î©ÃÏ¤È¼þÊÕ¾õ¶·


±ØÌ¾:JRÉðÂ¢ÌîÀþ¡Ö»ÔÀîÂçÌî±Ø¡×


¡¦ÀßÃÖ¾ì½ê:±ØËÌ¸ý¥íー¥¿¥êーÉÕ¶á¤Î¸©Æ»9¹æÀþ±è¤¤¡¢±ØÅÌÊâ5Ê¬·÷Æâ


¡¦Æ»Ï©ÌÌ/±ØÊý¸þ¤É¤Á¤é¤Ë¤â»ëÇ§²ÄÇ½¤ÊÀßÃÖ¾ò·ï¤¬¼è¤ì¤ëÁÛÄê


2. »ëÇ§À­¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È


¡¦±Ø¥Ûー¥à¤ä²þ»¥¡¦¥Ð¥¹¥íー¥¿¥êーÊý¸þ¤«¤é¤â¼«Á³¤Ê¥¢¥¤¥­¥ã¥Ã¥ÁÆ³Àþ


¡¦±Ø¼þÊÕ¤Î·úÊª¤¬ÃæÄãÁØ¤Î¤¿¤á¡¢¼×ÊÃÊª¤¬¾¯¤Ê¤¯´ÇÈÄ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤


¡¦±ØÁ÷·Þ¤Î¼«²ÈÍÑ¼Ö¡¦¥Ð¥¹ÂÔµ¡¤Ê¤É»ß¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤ë¡Ö»ëÇ§µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡×



¡¦¿ÍÎ®¡¦¸òÄÌÄ´ºº
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/161490/table/9_2_faaa19e6b84d2bdac4cc41bd7339fe78.jpg?v=202510141056 ]


·ÇºÜ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì

Step£±¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à(https://links-s.co.jp/inquiry)¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Êinfo@links-s.co.jp)¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£


Step£²¡¡¤ªÂÇ¹ç¤»¡§Ã´Åö¤Î±Ä¶È¤«¤éÁêÃÌ¤ÎÆüÄøÄ´À°¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜÅª¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£


Step£³¡¡Æþ¹Æ¥Çー¥¿³ÎÇ§¡§Äº¤¤¤¿Êü±Ç¥Çー¥¿¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢´Ø·¸Ë¡Îá¤ä¾òÎã¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


Step£´¡¡¤ª¿½¹þ¤ß¡§¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢Êü±Ç³«»ÏÆü¤ÎÄ´À°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


Step£µ¡¡Êü±Ç³«»Ï



¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


¡ü³ô¼°²ñ¼ÒLINKS


¥µ¥¤¥Íー¥¸»ö¶ÈÉô


¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@links-s.co.jp



¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒLINKS¡Û¡ÊURL¡§https://links-s.co.jp/(https://links-s.co.jp/)¡Ë


²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒLINKS


½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©179-0085¡¡ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èÁáµÜ3-9-21


ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÉÚ¡¡Ôã´ð


»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸µÚ¤Ó LED ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢Í¢½ÐÆþ


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ±ÇÁüµÚ¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¢À½ºî¡¢¹­¹ð¶È


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅÅµ¤À½ÉÊµÚ¤ÓÅÅµ¤ÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢Í¢½ÐÆþ


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³Æ¼ï´ë¶È¤Ø¤Î¿ÍºàÇÉ¸¯µÚ¤Ó¶µ°é·±Îý¶ÈÌ³


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Á°³Æ¹æ¤ËÉíÂÓ¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î»ö¶È


»ñËÜ¶â¡¡¡¡°ìÀéËü±ß