¡ÖDriveeLink¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎºÎÍÑ¤ËÀ®¸ù
Daisei VEHO WORKS¡ÊËÜ¼Ò¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ï¥Î¥¤¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÐÌÚ½¨É§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ËÆÃÄêµ»Ç½¥É¥é¥¤¥Ðー¡¦À°È÷»Î°éÀ®¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖDriveeLink¡Ê¥É¥é¥¤¥Óー¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥¤¥º¥ßÊªÎ®³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
DriveeLink¥µー¥Ó¥¹¥í¥´
Æ³Æþµ¬ÌÏ¤ÈºÎÍÑ¼ÂÀÓ
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤Ç¡¢ÊªÎ®²ñ¼Ò8¼Ò¡Ê¤¦¤Á¥À¥¤¥»ー¥°¥ëー¥×6¼Ò¡Ë¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·µ¡´Ø17¼Ò¡¢¹ç·×25¼Ò¤¬DriveeLink¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë15·ï¤Îµá¿Í¤ËÂÐ¤·18·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¤¦¤Á1·ï¤¬ºÎÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÆÃÄêµ»Ç½1¹æ¡×¤Ç¤ÎºÎÍÑ»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢´û¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î½¢¶È·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤Î¤¿¤á¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µá¿ÍÉ¼
Áª¹Í¾õ¶·¥ì¥Ýー¥È
ºÎÍÑ´ë¶È¡¡¥¤¥º¥ßÊªÎ®³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³°¹ñ¿ÍºàºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÆÃÄêµ»Ç½1¹æ¥É¥é¥¤¥Ðー9Ì¾¤¬¶ÐÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë20Ì¾¤ÎÆâÄê¼Ô¤¬Æþ¼Ò¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢2024Ç¯3·î¤ËÆÃÄêµ»Ç½1¹æ¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¡Ø³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥ÐーºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹ñÀÒ¡¦¥¸¥§¥ó¥Àー¡¦Ç¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Î³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DriveeLink¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÎÍÑ¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¼è°úÀè°Ê³°¤Î¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤«¤é¤â±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢ºÎÍÑ¤Î¿þÌî¤¬¹¤¬¤ëÅÀ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µá¿¦¼Ô¸Ä¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß
DriveeLink¤Ï¡¢ÊªÎ®´ë¶È¤È³°¹ñ¿ÍºàÁ÷¤ê½Ð¤·µ¡´Ø¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤¬µá¿ÍÉ¼¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢Á÷¤ê½Ð¤·µ¡´Ø¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¿Íºà¤ÎÍúÎò½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢´ë¶È¤Èµá¿¦¼Ô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤ò·Ð¤ÆºÎÍÑ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤Ë»ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ´ë¶È¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤·µ¡´Ø¤Ø¤Î¥Õ¥£ー¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÎÍÑ´ë¶È¤«¤éDriveeLink¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ºÎÍÑ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï°ìÀÚÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤Î¾¯¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DriveeLink¡§https://driveelink.co.jp/
DriveeLink¤Î»ÅÁÈ¤ß
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Ê¿·µ¡Ç½³«È¯¡Ë
DriveeLink¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËºÎÍÑ¸å¤ÎÄêÃå»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¯¡¢°Ê²¼¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦AI¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¡§AI¤¬³¤³°¤ÎÁ÷¤ê½Ð¤·µ¡´Ø¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹
¡¦LINE¥¢¥×¥êÂÐ±þ¡§µá¿Í±þÊç¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òLINE¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¾å¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹
¡¦¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤Î³È½¼¡§É¬Í×½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤ä¿Ê¹Ô¾õ¶·¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹
Daisei VEHO WORKS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Daisei VEHO WORKS¥í¥´
¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ï¥Î¥¤¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¡£ÊªÎ®¶È³¦¸þ¤±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢³°¹ñ¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖDriveeLink¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥»ー¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥À¥¤¥»ー¥°¥ëー¥×¥í¥´
1969Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥À¥¤¥»ー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢²ßÊª¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¡¦ÁÒ¸Ë»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷»ö¶È¡¦Ãæ¸Å¼«Æ°¼ÖÈÎÇä»ö¶È¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¡¢IT»ö¶È¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢¿©ÉÊ»ö¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Ë215µòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢44¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£