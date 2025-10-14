¡Ö»ÀÁÇ¤ÈÀ¸Ì¿¸½¾Ý¡×¤ò°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç²òÀâ¡£¡Ø»ÀÁÇ¥ïー¥ë¥É¡Ù10·î16ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò (ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è) ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø»ÀÁÇ¥ïー¥ë¥É¡Ù(ÅÚ²°µ±¾»¡¦Ãø) ¤ò10·î16Æü (ÌÚ) ¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ø»ÀÁÇ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢³Ë»À¡¢¹ÚÁÇ¤Ê¤É³Æ¼ïÊ¬»Ò¤ÎÎ¥¹ç½¸»¶¡Ù¤òËÉÙ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë»ÀÁÇ´¶ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊ¬Îà¤Ï½¨°ï¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ½ñ¸åÈ¾¤Ç¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊÎ×¾²±þÍÑ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Ê¬»ÒÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Ë¤·¤Æ¸½Ìò°å»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÃø¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏºî¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÊÈÓÄÍÅ¯ÂÀÏº¡¦Íý²½³Ø¸¦µæ½êÌ¾ÍÀ¸¦µæ°÷¡¢¿äÁ¦¤Î¸ÀÍÕ¤è¤ê¡Ë
♦²òÁüÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÀìÌçÊ¬Ìî¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
»ÀÁÇ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÀ¸Ì¿¸½¾Ý¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡Ö»ÀÁÇ¥ïー¥ë¥É¡×¡£ËÜ½ñ¤Ï¡Ö»ÀÁÇ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢³Ë»À¡¢¹ÚÁÇ¤Ê¤É³Æ¼ïÊ¬»Ò¤ÎÎ¥¹ç½¸»¶¡×¡¢¡Ö»ÀÁÇ´¶ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò¡¢´Ê·é¤ÊÊ¸¾Ï¤ÈÈþ¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¾Ï¡¡»ÀÁÇ¥ïー¥ë¥É¡Ö£±-£±¡¡»ÀÁÇ¤È¤Ï²¿¤«¡×
£±¾Ï¡¡»ÀÁÇ¥ïー¥ë¥É¡Ö£²-£²¡¡¸ÆµÛ´ï·Ï¤È½Û´Ä´ï·Ï¡×
♦Â¿ºÌ¤ÊÎ×¾²±þÍÑ¤Ë¤â¸ÀµÚ
¸½Ìò°å»Õ¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾²±þÍÑ¤â¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¡£¼ï¡¹¤Î°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨À½ºÞ¤ÎÎ×¾²±þÍÑ¤ä»ÀÁÇÇ»½ÌÁõÃÖ¤Ë¤è¤ëºßÂðÎÅË¡Åù¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ÉÎã¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14¾Ï¡¡»ÀÁÇÇ»½ÌÁõÃÖ¤Ë¤è¤ëºßÂð»ÀÁÇÎÅË¡¡Ö14-£±¡¡»ÀÁÇÇ»½ÌÁõÃÖ¤Î¸¶Íý¡×¡Ö14-£²¡¡ºßÂð»ÀÁÇÎÅË¡¡×
♦CONTENTS¡¡ËÜ½ñ¤â¤¯¤¸
£±¾Ï¡¦»ÀÁÇ¥ïー¥ë¥É¡¡¡¡£²¾Ï¡¦»ÀÁÇ¤Î¹±¾ïÀ¤Î°Ý»ýÁõÃÖ¡¡¡¡£³¾Ï¡¦»ÀÁÇ¥»¥ó¥µー
£´¾Ï¡¦FNR¡¡¡¡£µ¾Ï¡¦¥¤¥ª¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë·¿»ÀÁÇ¥»¥ó¥µー¡¡¡¡£¶¾Ï¡¦FixL
£·¾Ï¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊ¬²òÍÞÀ© (°ÂÄê²½) ·¿»ÀÁÇ¥»¥ó¥µー¡¡¡¡£¸¾Ï¡¦Äã»ÀÁÇ±þÅú°äÅÁ»Ò¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥êー
£¹¾Ï¡¦¥¨¥ê¥¹¥í¥Ý¥¨¥Á¥ó¤Î°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½À©¸æµ¡¹½¡¡¡¡
10¾Ï¡¦¥¨¥ê¥¹¥í¥Ý¥¨¥Á¥ó¤Î°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨À½ºÞ¤ÎÎ×¾²±þÍÑ
11¾Ï¡¦VEGF¤Î°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨À½ºÞ¤ÎÎ×¾²±þÍÑ¡¡¡¡12¾Ï¡¦bFGF¤Î°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨À½ºÞ¤ÎÎ×¾²±þÍÑ¡¡
13¾Ï¡¦¥Ñ¥ë¥¹¥ª¥¥·¥áー¥¿ー¡¡¡¡14¾Ï¡¦»ÀÁÇÇ»½ÌÁõÃÖ¤Ë¤è¤ëºßÂð»ÀÁÇÎÅË¡¡¡¡¡15¾Ï¡¦»ÀÁÇÎÅË¡¤ÎÌ¤Íè
16¾Ï¡¦»º¶ÈÍÑ»ÀÁÇ¥»¥ó¥µー¡¡¡¡17¾Ï¡¦ÆÃ¼ì´Ä¶¤Ç¤Î»ÀÁÇ¡¡¡¡18¾Ï¡¦Ì¤Íè¤Î»ÀÁÇ¡¡
♦Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¡ÅÚ²°µ±¾» (¤Ä¤Á¤ä ¤Æ¤ë¤Þ¤µ)
°å³ØÇî»Î¡£°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¸÷µ±²ñÍý»öÄ¹¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÅìµþÂç³Ø°å²Ê³Ø¸¦µæ½êÊ¸Éô¶µ´±½õ¼ê¡£¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô¸¦µæ°÷¡£ÀìÌç¤Ï·ì±Õ³Ø¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー³Ø¡£¸¦µæ¤Ë¡Ö»ÀÁÇ¥»¥ó¥µー¤ÈÄã»ÀÁÇ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤ÈÎ×¾²±þÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
♦´©¹Ô³µÍ×¡¡
¡Ø»ÀÁÇ¥ïー¥ë¥É¡Ù
»ÀÁÇ¤«¤é¤ß¤¿À¸Ì¿¸½¾Ý¤ÈÃÏµå´Ä¶
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü (ÌÚ)
¢£Äê²Á¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£»ÅÍÍ¡§A£´È½¡¿¾åÀ½¡¿112¥Úー¥¸¡¡
¢£È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò
https://books.sekaibunka.com/book/b10145454.html
https://www.amazon.co.jp/dp/4418255079/sekaibunkacom-22